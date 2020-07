Horečka páteční noci

Kdy: pátek 3. července od 21.00

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Diskotéka Bohouše Drexlera. Hrát se budou hity z 80. a 90. let minulého století až po žhavou současnost.

Semifinalistka Česko-Slovensko má talent v Rokáči Vinohrady

Kdy: pátek 3. července od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Proč přijít: Mostecký hudební spolek připravil na tento víkend hned dvě skvělé akce. V pátek 3. července vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady semifinalistka soutěže Česko-Slovensko má talent Adéla Radimcová. Dále zahraje kapela Alive s třináctiletým kytaristou Tomášem.

Memoriál Petra Sloupa

Kdy: sobota 4. července od 9.00 hodin

Kde: tenisový kurt u koupaliště v Mariánských Radčicích

Proč přijít: Již 18. ročník turnaj v nohejbalu dvojic. Občerstvení je zajištěno. Přihlášky: Jaroslav Sikora – tel. 724 136 816. Startovné 100 Kč za tým, vybírá se před zahájením turnaje.

Odhalení Památníku spojeneckých náletů 1944 – 1945

Kdy: sobota 4. Července od 11 hodin

Kde: vrch Šibeník v Mostě, vedle Funparku

Proč přijít: V roce, kdy si připomínáme 75. výročí skončení II. světové války bude mít město Most památník na spojenecké nálety, které se na oblast kolem Mostu a zejména pak na chemický závod v Záluží uskutečnily v letech 1944 a 1945. Památník, který tvoří maketa protiletadlového kanónu tzv. Flaku, bude umístěn na vrchu Šibeník, kde před 75 lety stál opravdový německý protiletadlový kanón, který byl za II. světové války největším a zároveň také nejobávanějším protivníkem spojeneckého bombardovacího letectva. Protiletadlový kanón – Flak je nejen symbolem náletů, ale je zároveň pietní připomínkou na americké a britské letce, kteří při operacích spojeneckého letectva za II. světové války zahynuli.

Přijď a hraj!

Kdy: sobota 4. července od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Proč přijít: Sobotní večer bude v mosteckém Rokáči Vinohrady opět patřit všem, kteří si chtějí zahrát. Na pódiu může vystoupit každý, kdo chce představit svou tvorbu, či svou interpretaci jiných autorů. Mostecký hudební spolek staví na osvědčeném newyorském modelu Greenwich Village šedesátých let, kterým prošla většina písničkářů od bezejmenných zpěváků až po osobnosti světové úrovně. Na pódiu se střídají hudebníci, každý zahraje jednu až tři písničky. Mikrofonu se může zmocnit kdokoli, kdo chce prezentovat své umění. Nesoutěží se v tom, kdo je lepší. Hrají se skladby v jakémkoliv jazyce, žánr nerozhoduje. Pozvi kamarády, přines si svůj hudební nástroj, vyskoč na pódum a zahraj. K dispozici máš kompletní klubové ozvučení.

Noc na Karlštejně

Kdy: pátek 3. července od 21 hodin

Kde: scéna hradu Hněvín

Proč přijít: Letos naposledy bude k vidění na letní scéně mosteckého hradu Hněvín muzikálová podoba romantického příběhu letní noci, během níž si ženský živel podmaní srdce mužů i nepřístupný Karlštejn. Libreto podle Jaroslava Vrchlického napsali Vlastimil Novák a Zbyněk Srba.

Quido Kocián: Dílo posedlé krásou

Kdy: do konce roku 2020

Kde: podzemní výstavní prostory v přesunutém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Proč přijít: Výstava představuje široké odborné i laické veřejnosti dílo sochaře Quida Kociána (1874 – 1928). Tento neprávem zapomenutý Myslbekův žák patřil k předním představitelům českého umění přelomu 19. a 20. století. Výstava představí jedinečný soubor bronzových plastik a reliéfů, zapůjčený ze soukromé sbírky.

Jaroslav Valečka - Pictura Obscura

Kdy: do 30. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě představí tvorbu malíře Jaroslava Valečky samostatnou výstavou. Jeho dílo je bytostně spojeno s pohraniční oblastí severních Čech, kde prožil své dětství i dospívání. Svým osobitým způsobem nás vtahuje do temných cest minulosti, které se vepsaly do podoby zdejšího regionu. Jeho „temné“ krajiny nenechávají v klidu a nutí k hlubšímu zamyšlení nad vlastními dějinami i existencí. Výstava potrvá do 30. srpna.

Příběh jedné ložnice

Kdy: do 25. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve na výstavu věnovanou konci války před 75 lety. Muzejní knihovna, v zastoupení Aleny Kvapilové a Diany Kvapilové, ve spolupráci s kurátorem sbírky nábytku Miroslavem Vrbou, připravila malou výstavu ve formě příběhu vzpomínek jedné obyčejné ložnice z třicátých let, která se ocitla v depozitáři muzea na začátku jednadvacátého století. Autoři výstavy čerpali z materiálů Jana Drbohlava, z rodinného archivu manželů Lavičkových a fotoarchivu Jany Foukalové. Výstava je koncipována jako příběh ložnice, která sama vypráví o nelehké době svých majitelů - rodiny německého podnikatele Karla Krause, který se proslavil jako výrobce dětských piškotů a v roce 1945 zde spáchal s celou svou rodinou sebevraždu a následně manželského páru Lavičkových, kteří se vrátili z koncentračního tábora a tuto ložnici zakoupili pro svůj nový domov. Výstava se koná od 2. 6. do 25. října 2020, bez vernisáže.

Osvobození 1945 – Konečně mír!

Kdy: do 31. prosince

Kde: web Oblastního muzea a galerie v Mostě

Krajská virtuální výstava k 75. výročí konce II. světové války. Výstavní prezentaci zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Výstava je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější.

Sádrovec – neobyčejně obyčejný nerost

Kdy: do 2. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy. Autor výstavy Pavel Dvořák, je geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.

Kreslený humor

Kdy: do 31. 12.

Kde: foyer sportovní haly v Mostě

Proč přijít: Výstava kresleného humoru se sportovní tématikou. Připravili kreslíři spolupracující s magazínem Tapír. K vidění vždy v době konání sportovních akcí.

Expozice II. světová válka na Mostecku

Kdy: do konce října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě (objekt bývalého městského krematoria.

Proč přijít: Jedinečná expozice, která nabízí ucelený pohled na události z let 1938 – 1945 v regionu Mostecka, zahajuje sezonu, která bude ve znamení 75. Výročí konce II. sv. války, v úterý 2. června odpoledne. Otevře se od 14 hodin. V sezoně je otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V neděli pak od 13 do 16 hodin.



Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin

Kdy: do 31. 12.

Kde: zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

Proč přijít: Možnosti her nebo hraček, které měly k dispozici děti ze šlechtických rodin. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček, Historický nábytek Oblastní muzeum a galerie v Mostě.