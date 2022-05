Velká punková pařba

Kdy: Pátek 29. dubna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek v pátek 29. dubna večer zve do Rokáče Vinohrady na velkou punkovou pařbu. Zahrají kapely Špuntqaně z Andělské Hory, Stamp Out System z Libořic a Já ještě nevim z Toužimi.

Splašené nůžky

Kdy: Pátek 29. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Pojďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom mosteckém kadeřnictví!

Interaktivní komedie, v níž mají diváci nezaměnitelnou úlohu…

Folková kavárna s Kvintou

Kdy: Pátek 29. dubna od 19.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Dubnové setkání s litvínovskou folkovou kapelou. Jejím hostem bude písničkářka Marie Tilšarová.

Ropácké čarodějnice

Kdy: Sobota 30. dubna od 15.00 hodin

Kde: Amfiteátr Loučky v Litvínově

Zábavné odpoledne nejen pro děti na Loučkách v Litvínově plné soutěží a hudby. Akci pořádá hokejový fanclub Ropáci on tour.

Stavění máje a pálení čarodějnic v Meziboří

Kdy: Sobota 30. dubna od 13.00 hodin

Kde: Před budovou MěÚ Meziboří

Budou stánky s občerstvením, dětské atrakce, malování na obličej. V 16.00 hodin vyrazí průvod za májkou od hasičské zbrojnice. Následovat bude stavění májky, poté vyhodnocení nejhezčí masky a na závěr vatra s opékáním vuřtů.

Čarodějnice v Braňanech

Kdy: Pátek 29. dubna od 14.00 hodin

Kde: Sraz v kostýmech u ZŠ, areál Sport Club.

V programu se představí klaun Pepišto, zpěvačka Ivanka Košínová, Maxíci a animátorka Alenka Skálová. Moderátorem bude Radek Jirgl. Budou také soutěže pro děti, zdobení májky a opékání vuřtů.

Pankáči v pátek v Ponorce: E!E a George

Kdy: Pátek 29. dubna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Éčka v Ponorce! Pátek 29. dubna bude patřit dalšímu letošnímu retrovýletu do „90“. Po čtyřech letech se do hudebního klubu Ponorka Litvínov vrací legendární příbramská punková kapela E!E. Pětatřicet let existence a permanentní turné, to jsou Éčka! Severočeskou scénu zastoupí punkový písničkář Jiří George Ditrich z Teplic, kterého místní publikum může pamatovat z působení v jeho kapelách Incident, Proti srsti nebo Zero Zero. Přijďte si užít punkový večírek v litvínovském podzemním klubu. Bude se poslouchat punk, tančit pogo a pít pivo. Bude to legrace a mejdan. Nenechte si to ujít! Otevřeno je od 18.00 hodin.

Svatomarkovské procesí ze Sinutce do Chrámců

Kdy: Sobota 30. dubna od 10.00 hodin

Kde: Sraz je u kaple sv. Víta v Sinutci

Program tradičního duchovního happeningu je přirozeně jasný. Základem je duchovní procházka rozkvetlou krajinou Českého středohoří za zpěvu barokních procesních písní s kapelníkem skupiny Ritornello Michalem Pospíšilem. V čele procesí bude jako vždy nesen zdobený procesní svatomarkovský perník, který je nakonec všemi účastníky sněden. Akce začíná u kaple sv. Víta v Sinutci od 10 hodin. Vlastní procesí vychází po jedenácté hodině. Příchod do Chrámců je naplánován mezi 14. a 15. hodinu.

Pálení čarodějnic v Havrani

Kdy: Sobota 30. dubna od 18.00 hodin

Kde: Fotbalové hřiště v Havrani

K čarodějnickému reji bude hrát kapela Sortiment.

Mach a Šebestová

Kdy: Sobota 30. dubna od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Příběhy oblíbených postaviček Macha, Šebestové a psa Jonatána. Hlavní postavy se pomocí kouzelného sluchátka podívají do doby ledové, mezi piráty, navštíví zoologickou zahradu, nebo pomohou spolužákovi Kropáčkovi s angínou.… Epizody plné komiksových peripetií, v nichž se mísí skutečnost s bujarým výmyslem, originální situační i slovní humor, hravost a fantazie. Děj je doplněn o zábavné písničky. Představení zaujme a pobaví celou rodinu.

Studentský majáles

Kdy: Sobota 30. dubna od 14.00 do 18.00 hodin

Kde: Zámecký park v Litvínově

Program studentů Gymnázia T. G. Masaryka, Litvínov a žáků ZUŠ Litvínov.

Valdštejnská slavnost

Kdy: Neděle 1. května od 9.00 hodin

Kde: Ulice města, zámecký park, náměstí Míru, Voigtovy sady

Vše zahájí průvod městem od nákupního střediska Máj. V zámeckém parku budou jízdy na koních a jarmark, vítání hraběcí rodiny, historie Valdštejnů v obrazech, Vladštejnovi trubači, vlajková show s bubny. Odpoledne pak hudební vystoupení sboru Vlaštovky ZUŠ Litvínov, Sebastian, Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej fencl a kaoela Hromosvod a skupina Stará škola jinak. Na náměstí Míru budou stánky s občerstvením, dětské atrakce a výstava hasičské techniky. Ve Voigtových sadech bude rytířský turnaj s koňmi. V zámku Valdštejnů vystoupí Valdštejnská kapela, Luboš „Stranďa“ Stráník, Lenka Slabá a kapela Triolla. Bude i divadlo pro děti Pohádka pro uplakánka.

Lidový běh O pohár primátora města Mostu okolo náměstí

Kdy: Neděle 1. května od

Kde: 1. náměstí v Mostě

Není to maraton, oběhnout náměstí zvládne každý… Tak s tímto mottem se koná letošní, celkově již 24. ročník lidového běhu o pohár primátora města Mostu okolo 1. náměstí. Tradičně, a bude tomu tak i tentokrát, oběhnou běžci náměstí na 1. květnový den. Hlavní závod se poběží od 16 do 17 hodin, v něm poměří své síly mládež a dospělí, ročník 2010 a starší. Už v 15 hodin začíná závod dětí (ročníky 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019 a mladší). S vyhlášením výsledků kategorie dětí se počítá v 16:15 hodin, v kategorii mládež a dospělí v 17:15 hodin. Startovné činí 20 korun. Každý účastník obdrží účastnický list, první tři v každé kategorii diplom, medaili a drobnou odměnu. Nejrychlejší žena a muž v absolutním pořadí si odnesou putovní pohár.

1. květen na Švetskové dráze

Kdy: Neděle 1. května od 8.41 hodin

Kde: Švetsková dráha

Na Prvního máje každé srdce taje, říká jedna z mnoha májových básní… Pokud ovšem tento svátek oslavíte na Švestkové dráze, bezesporu roztají srdce všech příznivců železnice. Společnost AŽD totiž připravila v úseku Most – Třebívlice – Lovosice a zpět prvomájové parní jízdy s historickou soupravou taženou parní lokomotivou 354.7152, která má přezdívku Sedma. První vlak bude vypraven z Mostu v 8.41 hodin a z Lovosic se bude vracet v 11.35 hodin. Druhý spoj vyjede z Mostu ve 13.52 a z Lovosic vyrazí zpět v 16.40 hodin. Jízdné je v jednom směru 130 Kč pro dospělé a 70 Kč pro děti od 6 do dovršení 18 let. Ve vlaku bude řazen také bufetový vůz s točenou švestkovou limonádou, pivem a drobným občerstvením. Jízdenky cestující zakoupí pouze ve vlaku. Místa nelze dopředu rezervovat. Více informací včetně jízdního řádu najdete na www.svestkovadraha.cz.

Expozice o II. světové válce zahajuje novou sezonu

Kdy: Neděle 1. května od 13.00 do 16.00 hodin

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě, která se nachází v budově bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově zahajuje novou muzejní sezonu. Stane se tak v neděli 1. května a dveře budou pro návštěvníky otevřeny od 13.00 do 16.00 hodin. V sezoně je otevřeno v úterý a ve čtvrtek vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. V neděli od 13 do 16 hodin.

Ukradená stávka

Kdy: Do 30. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Ta je prezentována formou komiksu a historickými fakty s dobovými předměty. Mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Je věnována událostem z března až dubna 1932, a je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Výstava je edukační, součástí je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. (Objednávky edukačních vzdělávacích programů pro školy na e-mailu: kubelkova.o@omgm.cz). Výstava potrvá do 30. října. Vznikla za podpory statutárního města Mostu.

Muzeum Veteráni Litvínov

Kdy: Sezona Duben – září, otevřeno každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Další sezonu zahajuje muzeum automobilů a dopravních prostředků v Litvínově. Chybět samozřejmě nemůže ani otevření oblíbeného selského dvorečku se zvířátky.

Bleší trhy v Mostě

Kdy: Od 5. března každou sobotu od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Mostecké bleší trhy se otevírají po zimní pauze Od 5. března každou sobotu na Baníku Souši, veškeré info na facebooku a www.antiktrhy.cz. Tradiční mostecké bleší trhy se konají celoročně od 5.30 do 12.00 hodin ve sportovním areálu TJ Baník Souš – Most v ulici Zdeňka Fibicha 282 (za Neprakta klubem).

Výstava fotografií František Haase – Desaturace

Kdy: Do 4. května

Kde: Citadela Litvínov

Známý fotograf tentokrát představ černobílé fotografie upravené technikou Desaturace, tedy odbarvení. František Haase je amatérský fotograf, který žije a tvoří v Litvínově. Narodil se v Záluží (1953). Považuje se za Severočeského a zejména Krušnohorského patriota a proto, jak sám říká „Žiji zde rád a nikdy bych tento svůj rodný kraj neopustil.“ Výstava potrvá do 4. května 2022.

Hans Kudlich osvoboditel sedláků

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo výstavu s názvem Hans Kudlich – osvoboditel sedláků. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. března od 17 hodin. Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848 – 49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a hlavně předkladatel zákona o zrušení roboty, který je proto právem považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe. Pro jeho úsilí na zrušení roboty mu začali obyvatelé Českého království a nejen jeho, stavět pomníky na paměť jeho skutků. Kromě toho byly jeho jménem pojmenovávány turistické rozhledny. Mnohé z památníků a rozhleden již dnes nestojí, proto i tato výstava se snaží o připomenutí jeho osobnosti. Výstava je česko – německá a tvoří ji 25 panelů. Do současné doby byla výstava představena na desítkách míst v České republice, Rakousku a Německu. Putovní výstava byla zhotovena Oblastním muzeem v Chomutově ve spolupráci se Spolkem přátel Hanse Kudlicha e. V. Výstava potrvá od 4. března do 30. dubna.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Od 1. března od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Tibor Červeňák – Doteky

Kdy: Do 8. května

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu obrazů malíře Tibora Červeňáka. Rodák z Hranic na Moravě žil téměř dvacet let ve Velké Británii, kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Londýně Chelsea College of Arts. V současné době žije a tvoří v Praze. Jeho dílo je zastoupené v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. Výstava potrvá do 8. května.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.