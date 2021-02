Keramické tvoření po domácku se Střediskem volného času

Kdy: do 25. února

Kde: doma

Středisko Volného času v Mostě přichystalo pro zájemce z řad dětí další zajímavou aktivitu, a sice Keramické tvoření po domácku. Děti si mohou přijít do recepce SVČ Most vyzvednout balíček s keramickou hlínou a návodem na tvoření dekorací. Vytvořte podle návodu nebo vlastní fantazie výrobek, který nám přinesete zpátky do SVČ a my vám ho vypálíme v peci. Po vypálení si jej zase odnesete domů. Jeden balíček hmoty vyjde na 30 korun.

Kdo si hraje – nezlobí, to přec každý ví

Kdy: do 14. února

Kde: u jezera Most

Středisko volného času v Mostě přichystalo další akci pro rodiče s dětmi. Pod názvem Kdo si hraje – nezlobí, to přec každý ví, bude u jezera Most připraveno 10 stanovišť, na nichž budou představeny zájmové kroužky SVČ. Akce startuje dnes, tedy ve čtvrtek 14. ledna, a skončí za měsíc, v neděli 14. února. Které stanoviště se těm, co přijdou, nejvíce líbilo, mají napsat na e-mail: kourilova@svc-most.cz. Úplnou nabídku kroužků lze najít na webu Střediska volného času v Mostě.

Za Bílou stopou na Dlouhou Louku

Kdy: v době příznivého počasí pro běh na lyžích

Kde: běžkařská trať u Dlouhé Louky

Konkrétně na Dlouhou Louku vyjíždí z Litvínova přes Osek autobusová linka 526. O víkendu odjíždí z autobusového nádraží v Litvínově v 9.35, 11.35 a 15.15 hodin, pokračuje přes Lom a Osek. Zpět z Dlouhé Louky autobus odjíždí v 10.09, 12.06 a 15.49 hodin. Stav tratí a aktuální informace najdete zde. http://kbstopa.cz.

Za pěšími výlety nebo sáňkováním do hor

Kdy: o víkendu 29. – 31. ledna

Kde: Krušné hory

Pohodlnou dopravu za pěšími výlety nebo sáňkováním nabízí autobusová linka 523 z Litvínova, která jezdí do Nové Vsi v Horách, Hory Svaté Kateřiny a Brandova. Stejně tak vás za zimními radovánkami dopraví Moldavská horská dráha, která jezdí do Nového Města a Moldavy. Z mosteckého nádraží odjíždí v 9.30 a 13.20 hodin. Dvakrát vyjíždí také z Ústí nad Labem přes Teplice, a to v 8.21 a 13.14 hodin.

Puklá skála u Flájské přehrady

Kdy: přístupná po celý rok

Kde: nedaleko Flájské přehrady

Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany; z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí červená značka z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Mineme-li ve směru od Flájí skálu a odbočíme-li první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdete k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kde: z Meziboří do Litvínova a zpět

Kdy: přístupná celoročně

Naučná stezka Tesařova cesta má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Flájský vodopád v Krušných horách

Kdy: přístupný po celý rok

Kde: obec Český Jiřetín

V případě, že se rozhodnete vyrazit do přírody, máme pro vás v nabídce lokalitu Flájského vodopádu. Nachází se přímo v Českém Jiřetíně u prvního velkého parkoviště. Někdo tvrdí, že je umělý, někdo, že byl původní a potom použit a rozšířen. Je přes 60 m vysoký a tím pádem nejvyšším v Krušných horách. Vodopád je tvořen přepadem vody z Flájského plavebního kanálu, slouží jako propusť a svádí vodu z plavebního kanálu do Flájského potoka.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Na zříceninu hradu Rýzmburk

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Osek

Proč přijít: Hrad Rýzmburk, německy Riesenburg, je také nazýván hradem Osek, tedy za doslova humny okresu Most, a právě nad tímto městem na Teplicku leží. Stojí na konci Oseckého údolí, mezi vrchem Špičák a Stropník v Krušných horách. Hrad je nyní v majetku města a provozuje ho Občanské sdružení za záchranu hradu Rýzmburk. Na hrad vede červená turistická značka z centra Oseka nebo od nádraží. Cesta údolím podél potoka je dlouhá dva kilometry. Hrad leží také na desetikilometrové naučné stezce Osek. Přístupný je celoročně.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Tip na knihu: Kniha Dlouhej špacír

Kdo: Zuzana Švoncová

Kde: nakladatelství Klika, 2020

Bije vám srdce pro dobrodružství? Rádi objevujete krásy divoké přírody, hor a krajiny? A také vás trápí, že nyní nemůžete cestovat? Na to máme jeden perfektní tip, jak cestovat z „gauče“, a to knihu Dlouhej špacír, pěšky skandinávskou divočinou. Napsala Zuzka Švoncová. Kniha je o tom, že je třeba se nebát a vydat za hranici svého komfortu. Spát pod širým nebem či ve stanu a „špacírovat“ pešky tam, kde to chce nutnou dávku odvahy i síly. A umění žít několik měsíců jako poutník v přírodě, kde sprchou je například jezero a parfémem pot a naše přirozenost. Tento špacír je o Norsku a Švédsku. Koneckonců v téhle Covidové době, kdy je cestování komfort ještě stále zakázaný, jsou knihy dobrou alternativou, jak moct vycestovat a přitom zůstat doma v teple.

Tip na knihu: Kázání pro neznabohy

Kdo: Svatopluk Karásek

Kde: Rybka Publisher, 2021

Právě vychází nové rozšířené vydání knihy nedávno zesnulého českého písničkáře a známého evangelického faráře Sváťi Karáska Kázání pro neznabohy aneb Kdo je tady blázen?. Tentokrát v pevné vazbě. Tato inspirativní knížka nabízí několik kázání pronesených v pražském kostele U Salvátora (Blázen, Balíček karet, Díkůčinění, Vánoční stromek a Svatopluk Karásek, jak ztratit duši) a jedno zamyšlení nádavkem, kterými se evangelický farář Sváťa Karásek obrací na „neznabohy“. Kdo je neznaboh? Komu Karásek káže? Neznaboh je ten, kdo boha nezná. Taky ten, kdo o něm ani nechce vědět a tím méně mluvit, nebo taky člověk, kterému se oškliví patos všech, co se bohem zaklínají, a sám se proto před světem označuje za neznaboha, aby unikl ze spárů ideologům. Neznabohem je vskutku i každý křesťan, protože kdo může říci, že zná boha, že se s ním zná, že je na jeho straně, nebo v jeho straně?

Tip na hru: World of Warships

Kdy: ve volných chvílích

Kde: na internetu

Bavte se a nebojte se experimentovat. K tomu nabádají tvůrci počítačové hry World of Warship. Vyzkoumejte legendární válečné lodě, od dělových člunů až po super bitevní lodě, a pak je upravte tak, aby vyhovovaly vašemu stylu hry. Vyberte si preferovaná vylepšení, spotřební doplňky, signály, vlajky a maskovací vzory – přizpůsobte si svou loď! Ve World of Warships je vítaný každý! Doposud naši hru vyzkoušelo více než 35 000 000 lidí. Mnozí z nich spolu nyní bojují v divizích, formují klany a dokonce pořádají offline setkání! V našich řadách poznáte nové přátele a budete se skvěle bavit. Abyste vyhrávali bitvy ve World of Warships , nemusíte mít dokonalé schopnosti míření. Jednou rukou můžete hrát a druhou popíjet šálek čerstvě uvařeného čaje. Nejlepšími ve hře se stanou stratégové. Neexistuje žádný snadný způsob, jak si osvojit všechny nuance námořního boje – vyplujte na moře a cvičte!