Zahájení sezony v muzeu Veteráni Litvínov

Kdy: sobota 30. května od 8.30 hodin

Kde: Muzeum veteráni Litvínov

Proč přijít: Muzeum zahájí opožděnou sezonu spanilou jízdou po Mostecku, která by měla být 50 – 90 km dlouhá. Start je v 8.30 hodin před muzeem. Je připravena soutěž pro účastníky jízdy. Registrace účastníků jízdy je zdarma. Vstup do muzea a selského dvorečku je pro registrované zdarma.

Zámek Jezeří

Kdy: do 30. října

Kde: Zámek Jezeří

Za kolik: 50 Kč, děti do 6 let zdarma, mládež 40 Kč

Proč přijít: Zámek Jezeří, zámek na rozhraní dvou světů a dvou okresů patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Od 25. května se znovu otevřel veřejnosti. Zatím nabízí pouze jeden prohlídkový okruh bez průvodce.

Osvobození 1945 – Konečně mír!

Kdy: do 31. prosince

Kde: web Oblastního muzea a galerie v Mostě

Krajská virtuální výstava k 75. výročí konce II. světové války. Výstavní prezentaci zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Výstava je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější.

Most - zánik a zrození

Kdy: do 30. června

Kde: v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Proč přijít: Výstava Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem postihuje dopady rozhodnutí o demolici (1964) historického Mostu v rovině architektonické a urbanistické. Těžba na území města a její důsledky - devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového, přemístění tisíců lidí a zpřetrhání vazeb - přestavují jedinečný společenský experiment.

Sádrovec – neobyčejně obyčejný nerost

Kdy: do 2. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy. Autor výstavy Pavel Dvořák, je geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.

Kreslený humor

Kdy: do 31. 12.

Kde: foyer sportovní haly v Mostě

Proč přijít: Výstava kresleného humoru se sportovní tématikou. Připravili kreslíři spolupracující s magazínem Tapír. K vidění vždy v době konání sportovních akcí.

Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin

Kdy: do 31. 12.

Kde: zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

Proč přijít: Možnosti her nebo hraček, které měly k dispozici děti ze šlechtických rodin. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček, Historický nábytek Oblastní muzeum a galerie v Mostě.