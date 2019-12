Kam vyrazit o víkendu za zábavou.

Foto: Jana Benešová

Myší pohádka

Kdy: sobota 30. 11. od 10.00 a 15.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Proč přijít: Co je to špajska? Jak se v ní Myšta s Myšulínou zabydleli a desítky, stovky dětiček a vnoučat měli? A víte vy, co vše se myším do myších bříšek vešlo? A že tak to věru dál už nešlo? Kdo vyzraje na chytré myši, myšičky? Babička, kocour a nebo pastičky? Pohádka o jedné velké dohodě a že, kdo rozdělit se umí, tomu vždy ještě zbude..... Pro děti od 3 let.