Food festival představí tradiční i netradiční gastronomii

Kdy: Pátek 28. října od 10.00 hodin

Kde: Náměstí míru v Litvínově

Na náměstí Míru v Litvínově se v pátek 28. října od 10 hodin uskuteční první Litvínovský food festival. Jeho hlavní myšlenkou je představit tradiční i netradiční gastronomii a zanechat v návštěvnících unikátní kulturní zážitek. Festival nabídne špičkové pokrmy a zábavný doprovodný program pro celou rodinu. Budou například argentinské speciality, burgery, belgické hranolky, jamajské jídlo, churros a další.

Otevřená obora Fláje

Kdy: Pátek 28. - neděle 30. října, vždy od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: Obora Fláje

Od pátku 28. října do neděle 30. října bude otevřena krušnohorská Obora Fláje, a to vždy od 10.00 do 15.00 hodin. Do obory nesmí psi a je nutné se pohybovat po značených cestách.

Sokolský běh republiky

Kdy: Pátek 28. října v Mostě i v Hoře Svaté Kateřiny od 12.00 hodin

Kde: Jezero Most a Hora Svaté Kateřiny

Sokol pořádá ve sváteční den 28. října tradiční Sokolský běh republiky. Připojit se můžete například v Mostě okolo jezera Most. Výdej startovních čísel je u přivaděče od 12,00 hodin ve 14,00 hodin startují dva běhy - kratší na 4 km, delší na 9 km. Dále se můžete zapojit v Hoře Svaté Kateřiny v Krušných horách, kde jsou připraveny dva krátké závody pro děti a hlavní závod na cca 5 km. Start dětských závodů je ve 12,00 a 13,00 hodin, hlavní závod začíná ve 14,00 hodin u Mikulášské štoly.

Frankie Červenka zahraje britský rock v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 28. října od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek pro vás připravil jedinečný průlet britskou rockovou scénou od 60. do 80. let minulého století. Frankie, Paul a John jsou jména tří aktérů znovuzrozené pětičlenné kapely. Ta slavila svým pojetím britského rocku úspěchy především v zahraničí (Německo, Holandsko) v rockových klubech, na festivalech či slavnostech. Za zmínku stojí hostování v německém pořadu Wetten das. Jistě znáte frontmana kapely Frankieho Červenku s přezdívkou Chris Norman, kterou si vysloužil věrnou interpretací slavných hitů této britské legendy. Vystupoval v mnoha městech České republiky i na televizních obrazovkách, například v pořadu Snídaně s Novou. Frankie, Paul a John pokračuje tam, kde v 90. letech po rozchodu skončila. Stále hraje hity nejslavnějších kapel 60. - 70. let jako jsou Rolling Stones, Status Quo, Creedens, Smokie a další. To vše prokládá vlastní tvorbou. Frankie Červenka (kytara, zpěv), Ferda Halmi (kytara), Pavel Barcal (basa, zpěv), Honza Rocek (klávesy, kytara, zpěv) a Jirka Nota (bicí).

Eva Vargo v kavárně The Most café

Kdy: Pátek 28. října od 20.00 hodin

Kde: Kavárna The Most café v Mostě

Všestranně založená litvínovská umělkyně Eva Vargo je poslední dobou hodně vidět. Teď se posluchačům představí v útulných prostorách kavárny The Most café, a to v pátek 28. října od 20.00 hodin. Její česko – anglická tvorba je prodchnuta duchem, pracuje s emocemi, a nebojí se konfrontovat nejrůznější témata. Zážitek pak podtrhuje její podmanivý zpěv a kytarové aranže.

Statečný Nebojsa

Kdy: Sobota 29. října od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Nebojsa je neohrožený chlapík. Je ctnostný a nebojácný, jen jednu malou chybu má, opravdu ničeho se nebojí. Podaří se mu s kamarádem přemoct zlého čaroděje a zachránit ztracenou princeznu? A naučí se nakonec Nebojsa strachu? Inscenace klasické pohádky podle Boženy Němcové se nese v lehce strašidelném stylu, který zjemňuje laskavý humor hlavních představitelů. Inscenace spojuje principy klasického loutkového divadla a činohry.

96. Českomoravská cena na Hipodromu Most

Kdy: Sobota 29. října od 12.00 hodin

Kde: Hipodrom Most

Tuto sobotu 29. října od 12.00 hodin se na našem dostihovém závodišti Hipodrom Most konají letošní poslední dostihy.Vrcholem dne je již tradiční 96. Českomoravská cena Charvát CTS a.s., jeden z nejstarších dostihů českého kalendáře. První ročník tohoto dostihu se konal v roce 1920. Na mosteckém hipodromu se poběží už po třiadvacáté. Těšit se můžete na dalších 6 rovinových dostihů a klání Pony ligy. Zajímavé sázky, dobré občerstvení, projížďky na koních a program na sobotní odpoledne pro celou rodinu. Vstupenky k prodeji na místě. Kyvadlová doprava zajištěna z Mostu zdarma.

Pohádky pro uplakánka

Kdy: Sobota 29. října od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Tatínek s kočárkem herec a muzikant by si rádi povídali, ale mimino v kočárku řve, jako kdyý ho na nože bere. Nic nepomáhá, a tak to ti tři zkusí s pohádkou.

Rockový Halloween v Bečově

Kdy: Sobota 29. října od 19.00 hodin

Kde: Kulturní sál v Bečově

V kulturním sále v Bečově u Mostu čeká návštěvníky v sobotu 29. října Rockový halloween s kapelami Carpatia Castle, Rimortis, Deaken a Krevel. Začátek v 19.00 hodin.

Halloween v Nový Obzor Music areně

Kdy: Neděle 30. října od 15.00 do 18.00 hodin

Kde: Nový Obzor Music arena

V Mosteckém Novém Obzoru se můžete již 30.10.2022 od 15.00 do 18.00 hodin těšit na dětský Halloween. Děti si tam užijí dětskou diskotéku, malování na obličej, apod. Vstupné v předprodeji 200 Kč na www.ticketlive.cz a na místě 250 Kč.

Westonia, renesanční sapfó a její doba

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. Výstava potrvá do 31. prosince.

Expozice o II. světové válce

Kdy: Úterý a čtvrtek 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, neděle 13.00 - 16.00 hodin, do 30. října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě, která se nachází v budově bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově. V sezoně je otevřeno v úterý a ve čtvrtek vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. V neděli od 13 do 16 hodin.

Ukradená stávka

Kdy: Do 30. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Ta je prezentována formou komiksu a historickými fakty s dobovými předměty. Mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Je věnována událostem z března až dubna 1932, a je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Výstava je edukační, součástí je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. Výstava potrvá do 30. října. Vznikla za podpory statutárního města Mostu.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kdy: Úterý – neděle od 9.00 do 15.00 hodin (1. - 31. října)

Kde: Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Po kolejích převezený gotický skvost. Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm i jeho okolí restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinnesových rekordů tisíciletí.

Zámek Jezeří

Kdy: Úterý – neděle od 10.30 do 15.00 hodin (1. - 31. října)

Kde: Zámek Jezeří

Zámek na rozhraní dvou světů. Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg shlížel ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto barokní podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří stalo jedním z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Do 31. října, úterý – neděle od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.



Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.