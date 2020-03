Tvůj život patří mně

Kdy: pátek 28. února od 19 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 220 Kč

Proč přijít: Premiéra divadelního thrilleru v režii exkluzivního německého hosta Can Fischera, který je zároveň autorem hry. Už vás někdy někdo sledoval? Kdy už se zájem o druhé posouvá za hranici únosnosti?

3. narozeniny Rokáče Vinohrady – Jim Čert & Primitiv Akustik

Kdy: pátek 28. února od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Proč přijít: Jim Čert, vastním jménem František Horáček, je zpěvák a akordeonista zpívající vlastní balady, které vycházejí z východoslovanského folkloru, často ovšem na texty významných literátů – Eduarda Štorcha, Bohuslava Reynka, Andreje Stankoviče, Luďka Markse a překlady J. R. R. Tolkiena z pera Stanislavy Pošustové, s častými citacemi barokní hudby. Vedle toho hraje zlidovělé hospodské odrhovačky, parodické písně, pracující s ústřední melodií z filmů.

Kocour v botách

Kdy: sobota 29. února od 10 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 90 Kč

Proč přijít: Kocour z Rozmáňa se umí do života obout. Na problémy si došlápne. Umí to pořádně nakopnout. Taky vás rozčilují Honzové, co nevědí kudy kam? Staňte se kocoury vašeho vlastního příběhu. Pohádka o kocourovi, který se jmenuje Terezka a kde o osudech hrdinů můžete rozhodnout i vy, vás čeká u nás v divadle. Představení, po kterém koupíte svým domácím mazlíčkům obuv! Koťata, těšte se. Mňau.

Karneval s Nedloubej se v nose

Kdy: sobota 29. února od 17 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: Velká karnevalová tančírna s kapelou Nedloubej se v nose, která představí své nové písně. Tančit se bude ve foyeru divadla. Dress code: masky a převleky jakéhokoliv druhu. Upřesňující informace sledujte před akcí na FB Divadla rozmanitostí. Počet tanečníků vzhledem ke kapacitě sálu omezen. Pro děti od tří let.

Litvínov

Když kočky nejsou doma

Kdy: pátek 28. února od 19 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Známá komedie v podání Docela velkého divadla. V hlavních rolích se představí Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Jana Galinová, Hana Sršňová a Lucie a Lenka Lavičkovy. Autory hry jsou Johnnie Mortimer a Brian Cooke.





Rammstein Tribute show – RCZ

Kdy: sobota 29. února od 19 hodin

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 290 a 350 Kč

Proč přijít: Rammstein Tribute show je česká kapela, hrající písně německých Rammstein a zároveň napodobující jejich nezaměnitelnou světovou show. RCZ koncertují jak po celé ČR, tak i v zahraničí.





XXVII. muzikantský ples

Kdy: sobota 29. února od 19.30 hodin

Kde: velký sál Citadely Litvínov

Za kolik: 250 – 300 sezení, 150 – 200 corso

Proč přijít: Tradiční ples Základní umělecké školy Litvínov. Tentokrát ve stylu disco. Na sále budou hrát Sax Band, North Big Band, Mini Band, Disco – Zdeněk Lukesle a o předtančení se postará To. V Café baru budou hrát Junior Big Band, Chudeřínské Šlapeto a Dechovanka.





Koncert pro Austrálii

Kdy: sobota 29. února od 21 hodin

Kde: hudební klub Ponorka v Litvínově

Proč přijít: Už přes dvacet lidských obětí si vyžádaly rozsáhlé požáry, které několik měsíců sužují hlavně jihovýchod Austrálie. Katastrofa je to také pro tamní faunu a flóru. Tímto koncertem se přidáváme k akcím, které v severních Čechách prostřednictvím benefičních koncertů chtějí aspoň symbolickou částkou podpořit boj australských záchranářů, kteří se snaží zachraňovat před požáry ohrožená a postižená zvířata. Vystoupí: Baty von Janof acoustic-punk / Janov, Cácory acoustic-punk / Děčín, George acoustic-punk / Teplice, Malá modrá obluda folk-punk / Most, Tom77 folk-punk / Dubany a Will Eifell Lo-Fi-folk / Ústí nad Labem.