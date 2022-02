Bruslení v Radničním parku

Kdy: Pátek 28. - Neděle 30. ledna

Kde: Radniční park mezi magistrátem a hotelem Cascade

Poslední víkend vyhrazeny pro bruslení na městském umělém kluzišti. Přijďte si užít závěrečný víkend. V pátek od 14.00 do 19.00, v sobotu a v neděli od 10.00 do 19.00 hodin

Splašené nůžky

Kdy: Pátek 28. ledna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Pojďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom mosteckém kadeřnictví!

Interaktivní komedie, v níž mají diváci nezaměnitelnou úlohu…

Návštěva u Strandi…

Kdy: Pátek 28. ledna od 19.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo

Recitál litvínovského písničkáře Luboše Strandi Stráníka a jeho hostů ve foyeru Docela velkého divadla v Litvínově.

Dost času + jam session

Kdy: Pátek 28. ledna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Tentokrát do hudebního klubu Rokáč Vinohrady v Mostě míří kapela Dost času. Po skončení koncertu následuje „after-hours“ jam session – Přijď a hraj!

Loktibrada aneb Když se nehraje

Kdy: Sobota 29. ledna od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Volná dramatizace jedné z pohádek známého brněnského spisovatele. Předloha je obohacena rámcem, že dnes se v divadle nehraje. Jevištní technik, garderobiérka a uklizečka ale s údivem zjistí, že v hledišti sedí děti. Rozhodnou se tedy, že příběh o hodné Dívčince, zlé Maceše a tajemném a trochu podivném skřítkovi Loktibradovi zahrají dětem oni sami. Jak to ve správné pohádce bývá, laskavost a obětavost zvítězí nad závistí, hamižností a zlobou…

The Most Café ukáže obrazy Veroniky Šulcové

Kdy: Sobota 29. ledna od 16.00 hodin

Kde: The Most Café v Mostě

Kavárna v centru města The Most Café pokračuje v cyklu malířských výstav i v novém roce. Výtvarnice Veronika Šulcová tady na vernisáži v sobotu 29. ledna od 16.00 hodin představí své dílo s názvem V odraze, které provází sloganem: Naše emoce a pocity se odráží v zrcadle umění. Šulcové tvorba vystřídá na zdech kavárny obrazy Zdeňka Kratiny, který tady vystavoval naposledy. Obrazy budou v The Most Café k vidění do 12. března.

Brouk Pytlík

Kdy: Sobota 29. ledna od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Pohádkový uzikál na motivy slavné knížky Ondřeje Sekory, plný dobrodružství známého všeuměla a všeználka. Bude se bojovat o záchranu paloučku před zlým Potápníkem.

Černí andělé vyzvou Dunajskou Stredu

Kdy: Sobota 29. ledna od 17.30 hodin

Kde: Sportovní hala v Mostě

Přijďte podpořit Černé anděly v boji proti HC DAC Dunajaká Streda. Vzhledem k situaci s šířící se epidemií, nekoná se předzápasový program. Je nutné dodržovat platná protiepidemická opatření.

Sluha dvou pánů

Kdy: Sobota 29. ledna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Hra o deseti obrazech napsaná v duchu komedie dell´arte je postavena na bláznivě komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Truffaldino. A právě postava Truffaldina je příčina toho, že Sluha dvou pánů patří k nejoblíbenějším Goldoniho dramatickým dílům.

Burza CD a LP v Centralu

Kdy: Neděle 30. ledna od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: OC Central v Mostě

Burza LP desek a CD . Několik tisíc titulů!! Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Výprodej vybraných titulů. Výkup LP, SP i CD.

Putování za dvanácti měsíčky

Kdy: Do pondělí 31. ledna

Kde: Areál Benedikt v Mostě

Čeká na vás procházka s plněním úkolů. Vydejte se zimní krajinou v areálu Benediktu v Mostě. Na cestě vás čeká 12 stanovišť – 12 měsíčků, vezměte si proto sebou papír a tužku. Odpovězte správně na otázky, splňte všechny úkoly a vyhrajte odměnu. Start je u letní scény. Odpovědi s uvedením jména a věku posílejte na e-mail program@svc-most.cz nebo doložte v recepci Střediska volného času v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Oživeno designem

Kdy: Do 5. února

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Zámek Valdštejnů v Litvínově vystavuje expozici kreativního využití průmyslového dědictví Ústeckého kraje. Odhaluje, jak s průmyslovým dědictvím pracujeme na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se příběhu významné litvínovské rodiny Rieckenů, která ve městě provozovala textilní továrnu a nechala si zde postavit reprezentativní vilu. Ta nyní, bohužel, chátrá. Studenti využili původní tapety z vily a přetvořili je v moderní dekorativní látky, které si lze na výstavě prohlédnout. Výstava potrvá do 5. února.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.