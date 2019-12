Černí andělé vyzvou Hlohovec

Kdy: pátek 27. 12. Od 18.00

Kde: sportovní hala v Mostě

Proč přijít: Vložené kolo MOL ligy házenkářek, v němž se domácí DHK Baník Most střete s celkem Sporta Hlohovec. Začíná se v 18 hodin.

Zamilovaný Shakespeare

Kdy: pátek 27. 12. od 19.00

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 170 a 190 Kč

Proč přijít: Romantická komedie podle slavného oscarového filmu o zakázané lásce z prostředí alžbětinského divadla. Fiktivní příběh o tom, jak možná vznikla nejslavnější divadelní hra všech dob - Romeo a Julie.

Sněhurka a sedm trpaslíků

Kdy: pátek 27. 12. od 17.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Proč přijít: Jevištní adaptace známé pohádky o krásné Sněhurce, zlé královně - maceše, kouzelném zrcadle, otráveném jablku a o sedmi malých človíčcích, kteří se o Sněhurku starají a nakonec jí přivedou i statečného zachránce. Divadelní zpracování se bude opírat nejen o činoherní a loutkářské principy, ale také počítá s mnoha jevištními "zázraky" tak, jak to iluzivní podoba příběhu vyžaduje.

Povídání o pejskovi a kočičce

Kdy: sobota 28. 12. od 10.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Proč přijít: Veselé příhody známých zvířecích postaviček, tak jak je vylíčil ve své knize slavný český spisovatel. Čapkův osobitý humor a výrazný výtvarný rukopis vychází z mentality dítěte, z jeho přirozené náklonnosti ke zvířátkům. V divadelní podobě ožijí příhody - JAK MYLI PODLAHU, JAK SUŠILI PRÁDLO, JAK PEKLI SVÁTEČNÍ DORT.

Silvestrovská tančírna 2019

Kdy: sobota 28. 12. od 17.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Speciální divadelní exkurze s malou silvestrovskou tančírnou pro děti všech kategorií, tzn. dospělých včetně.

Funny Girl

Kdy: sobota 28. 12. od 19.00

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 200 a 220 Kč

Proč přijít: Slavné melodie i nezapomenutelná taneční čísla v americkém muzikálu, jenž vypráví o světlé i stinné stránce lásky a slávy.

60´s aneb Šedesátky

Kdy: neděle 29. 12. od 19.00

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 200 a 220 Kč

Proč přijít: Příběh retrofila. Hudební retro-komedie s písničkami ze šedesátých let o výletech do časů, kdy klukům rostly dlouhé vlasy a láska nebyla sprostým slovem.

Bohoslužba – Neděle rodiny Páně

Kdy: neděle 29. 12. od 9.00

Kde: Církev československá husitská v Mostě

Proč přijít: Bohoslužba.

Verva změří síly s Bílými tygry

Kdy: sobota 28. 12. Od 15.30

Kde: Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově

Proč přijít: Utkání 31. kola Tipsport extraligy, v němž domácí HC Verva Litvínov hostí a své ledě silný celek Bílí tygři Liberec. Zápas začíná již v 15.30 hodin.

All Junglist #7

Kdy: pátek 27. 12. od 21.00

Kde: Klub Ponorka Litvínov

Proč přijít: Party. Akira, Saigon Project, Hundread, Dj Shotta.

Poslední „pinčes“ 2019 turnaj v kolotoči

Kdy: sobota 28. 12. od 20.00

Kde: Klub Ponorka Litvínov

Proč přijít: Party. Poslední „pinčes“ roku 2019 ve sklepě. Přijďte si zahrát kolotoč aka obíhačku o nějakou tu hodnotnou cenu.

