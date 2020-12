Po Čertovské stezce na vrchu Ressl

Kdy: od soboty 28. listopadu do neděle 13. Prosince

Kde: vrch Ressl v Mostě

Proč přijít: Středisko volného času přichystali pro děti a jejich rodiče zábavnou stezku s čertovskými úkoly. Stezka je přístupná na vrchu Ressl do neděle 13. prosince. Start je u koupaliště. V lese na účastníky čeká 15 zapeklitě těžkých úkolů. Po splnění úkolu vše nechte na místě pro ostatní děti. Při putování je třeba dávat bedlivý pozor na počet čertů, kteří byli viděni. Vyfoťte se u úkolu, který se vám líbil, a fotku pošlete na e – mail kourilova@svc-most.cz. Pokud se nechcete fotit, pošlete alespoň váš tip na správný počet čertů, které jste na své cestě potkali. My vám na oplátku nachystáme drobnou odměnu, kterou si vyzvednete v recepci SVČ.

Kouzelné hrátky se zvířátky

Kdy: od středy 25. listopadu do neděle 6. prosince

Kde: park mezi magistrátem a hotelem Cascade v Mostě

Proč přijít: Středisko volného času a Mateřské centrum Duhová kulička přichystaly zajímavou akci pro nejmenší děti, a to Kouzelné hrátky se zvířátky, kterou najdou v parku mezi budovou magistrátu a hotelem Cascade v Mostě. Kouzelná stezka je začaruje do nejrůznějších zvířátek, pro která jsou připraveny i další úkoly. Hra samotná: stezka (doporučený věk 2-5 let) je volně přístupná, projděte si ji, proměňte se ve zvířátka, společně plňte úkoly a třeba se i něco nového přiučíte. Za splnění úkolů budete mít (po skončení hry) v recepci SVČ připravenou malou odměnu. Podmínkou k vyzvednutí odměny je důkaz účasti v podobě fotky z plnění úkolů, kterou nám zašlete na mail materske.centrum@svc-most.cz nebo ukážete přímo na recepci. Vybrané fotky mohou být zveřejněny na FB SVČ Most. Stezce zdar!

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Salesiova výšina je za humny okresu

Kdy: celoročně přístupná

Kde: poblíž města Osek v lese

Proč přijít: Salesiova výšina je skalní útvar nedaleko města Osek v teplickém okrese, tedy lidově řečeno těsně za humny okresu Most. S nadmořskou výškou 422 m je zároveň nejvyšší vrchol geomorfologického celku Mostecká pánev. Od 29. srpna 1986 je chráněna jako přírodní památka. Název výšiny připomíná Salesia Krügnera, který byl v letech 1834 – 1842 opatem oseckého kláštera a velkým milovníkem krušnohorské přírody.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Tip na knihu: Tary, příběh parkouristy

Kdo: Taras Povoroznyk alias Tary a Martin Jaroš

Kde: vydavatelství XYZ

Průvodce životem youtubera Taryho i fenomenální disciplínou zvanou parkour. Staň se parkouristou a poznej nevšední životní příběh známého youtubera Taryho! Z kluka, který vyrůstal na ukrajinské vesnici, se stal úspěšný youtuber, jehož kanál sleduje více než 499 000 odběratelů. Parkour se pro něj stal symbolem svobody a volnosti. Svými videoprezenzacemi vzbuzuje neuvěřitelný zájem o tento fenomén a motivuje mladé lidi k pohybu.

Tip na knihu: Neklidné pobřeží

Kdo: Chris Ould

Kde: Mystery Press

Detektiv Jan Reyna se vrací na Faerské ostrovy, aby se vyrovnal s vlastní minulostí…Strhující krimithriller patří do Trilogie z Faerských ostrovů. Když detektiv Jan Reyna v dětství opouštěl rodné Faerské ostrovy, myslel si, že už je nikdy znovu neuvidí. O několik desítek let později se však neochotně vrací zpět, aby se pokusil zachránit vztah s otcem, stiženým mozkovou mrtvicí, a také aby se vyrovnal s vlastní minulostí. Faerské ostrovy jsou pro něj dávno cizí zemí, jejíž jazyk neovládá a zvyky nezná, přesto se ocitá ve víru vyšetřování vraždy. A nejen to. Zdá se, že případ souvisí právě s jeho otcem, což v Reynovi vyvolává mnoho let potlačované vzpomínky. Navíc musí čelit dvěma nevlastním bratrům, kteří se ze všech sil snaží ochránit pověst rodiny. Reyna stojí před zásadním rozhodnutím – může buď vytrvat a riskovat, že o své minulosti zjistí něco, co se dozvědět nechtěl, nebo může z podivných, větrem bičovaných ostrovů nadobro odjet. Reynovo osudové rozhodnutí změní životy všech jeho blízkých, ale tajemství, které odhalí, už nelze znovu pohřbít…

Vědomostní hra Desítka pobaví všechny

Kdy: ve volném čase s kamarády nebo rodinou

Kdo: vydavatelství Mindok

Zahrajte si s rodinou nebo s kamarády zábavnou vědomostní hru Desítka, u které nebudete muset na svůj tah čekat tak dlouho jako u jiných her. Hra obsahuje různé vědomostní okruhy, ke kterým přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Odpovíte-li na otázku správně, získáváte jeden z žetonů odpovědí jako bod. V dalším kole můžete hledat další správnou odpověď na otázku. Odpovíte-li špatně, získané body z předchozího kola ztratíte. Hra Desítka je skvělou hrou pro ty, kteří si u ní chtějí užít spoustu zábavy.