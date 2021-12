Bourbon Acoustic v Rokáči Vinohrady

Kdy: Sobota 27. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

V pátek 26. listopadu míří do Rokáče Vinohrady v Mostě čtveřice zkušených mosteckých muzikantů, tedy kapela Bourbon Acoustic, která má velký žánrový záběr – od Boba Dylana a Michala Tučného, Katapult až k peckám Jimiho Hendrixe, Lynyrd Skynyrd a dalších kapel.

Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kdy: Sobota 27. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Po zahájení adventních trhů bude následovat v sobotu 27. listopadu od 17 hodin adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. K poslechu zahraje Tomáš Kočko & Orchestr. Vstupné je zdarma.

Sev.en Hockey Cup

Kdy: Sobota 27. listopadu od 11.00 hodin

Kde: ZS Ivana Hlinky v Litvínově

Sev.en Hockey Cup je turnaj pro mládežnické oddíly hokejových klubů z regionů, kde působí skupina Sev.en Energy: konkrétně HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín a HC Rytíři Kladno. Je určen pro ročníky 2012 a 2013. Začíná se v 11.00 hodin na Zimní stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.

Malé divy a La Banda de Contenedor

Kdy: Pátek 26. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

V sobotu 27. listopadu se v hudebním klubu Rokáč Vinohrady v Mostě představí osecká formace Malé divy s vlastní tvorbou. Také kapela La Banda de Contendor, od které ale není možné čekat latinsko- americké rytmy, ale elektropop říznutý punkem a psychedelií.

Zámecký Fler jarmark a Vánoce po celý rok

Kdy: Neděle 28. listopadu od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Nabídka rukodělné, řemeslné tvorby a tvůrčí dílny v litvínovském zámku Valdštejnů. Při té příležitosti bude také možnost navštívit rozšířenou výstavu Fenomén továrny Heller a Schiller, jedinečného výrobce mechanických hraček z Horního Litvínova nebo výstavu Vánoce po celý rok 2021 – 2022, výstavu tradičně i netradičně ozdobených vánočních stromků.

Rozsvícení vánočního stromu v Lomu online

Kdy: Neděle 28. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Náměstí republiky v Lomu

Přichystán byl zábavný program pro děti s Divadlem V Pytli, Ježíškova pošta, vánoční perníčky, děti měly dostat sladkou odměnu za vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. Nakonec bude rozsvícení vánoční stromu, kvůli zhoršující se epidemické situaci online. Šikovní výtvarníci, nebo lépe jejich rodiče či prarodiče mohou vyrobené ozdoby doplněné o kontakt na výrobce (jméno, adresa, telefon) donést na MÚ Lom (pondělí a středa 8.00 až 17.00, úterý, středa a čtvrtek od 8.00 do 14.00) do recepce, kde je předají pracovnici úřadu. Termín je 30. listopadu, pak vánoční ozdoby posoudí odborná komise a hromadně budou všechny nainstalovány na vánoční strom. Nejnápaditější výtvory budou oceněny.

Rozsvícení vánočního stromu v Meziboří

Kdy: Pátek 26. listopadu od 14.00 hodin

Kde: náměstí 8. května v Meziboří. Od 14.00 hodin budou otevřeny stánky trhu a s občerstvením. Od 15.00 hodin vystoupí skupiny Mane a Voice. Od 16.40 hodin bude vystoupení dětí z MŠ Meziboří. V průběhu podvečera bude rozsvícen vánoční strom. Nebude probíhat program v kulturním zařízení ani promítání filmu Anděl páně 2. Vstup je zdarma.

Štěkání na Ježíška

Kdy: Do 21. prosince

Kde: Městská knihovna v Lomu a pobočka v Loučné

Město Lom, Městská knihovna Lom a Psí útulek Litvínov již tradičně vyhlašují vánoční sbírku Štěkání na Ježíška ve prospěch psího útulku v Litvínově. Ve sbírce uvítají konzervy, vitamíny nebo pamlsky. Ocení i potřeby pro pejsky, které lidem doma třeba leží ladem. Příspěvky do sbírky je možné nosit do knihovny v Lomu nebo do pobočky v Loučné.

Výstava Boj s pandemií

Kdy: Od 21. října, při otevírací době knihovny

Kde: Městská knihovna v Mostě

V mostecké knihovně byla ve čtvrtek 21. října v 16 hodin zahájena přehlídka výtvarných děl žáků a studentů, kteří se zapojili do výtvarné přehlídky Boj s pandemií. Z Mostu se zúčastnily základní a střední školy, a také jedna mateřská školka. Mostecké školy odeslaly do soutěže přes 80 děl na téma Naši dnešní hrdinové nebo Jak to vidím a cítím já, z nichž 5 postoupilo a bylo v září vystaveno v Karolinu. Tato postupová díla jsou v Praze po československé přehlídce připravená na zahraniční výstavy. Město Most také využilo nabídky organizátorů výtvarné přehlídky a rozhodlo se, že v prostorách Městské knihovny vystaví všechna díla, která mostečtí žáci vytvořili a kterými přehlídku obeslali. Postupová díla vytvořily Adéla Pechancová (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ) v kategorii 18–26 let, Kateřina Fišerová (11. ZŠ) v kategorii do 15 let, Barbora Slapničková (11. ZŠ), Viktorie Gohlerová (11. ZŠ) a Tereza Trojanová (ZUŠ Moskevská) v kategorii do 10 let.

Dřevěné drahokamy Krušných hor aneb Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva. Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak. Centrem výroby dřevěných hraček se na české straně staly (pod)horské obce v okrese Most s přesahem do sousedního okresu Chomutov, na německé straně pak městečka v Krušnohorském okrese. Dlouhá staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela pospolu, vznikaly podobné výrobky, využívaly se stejné techniky a odbyt probíhal napříč hranicí. Zlom nastal po roce 1945, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor. Putovní výstava mapuje vývoj hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na dvojí vývoj v poválečném období, tj. v letech 1945 - 1990, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala celý svět. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem nákladnického kufru či krátkou animací. K výstavě je připraven doprovodný program v podobě tří workshopů.

Návrat do starého Mostu

Kdy: Výstava byla prodloužena do 16. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce. Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety. Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos. Kurátorem výstavy je Michal Soukup.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Rok naruby

Kdy: Do konce roku

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu. Představuje nové jarní, velikonoční, ale i vánoční dekorace. Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy. V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.

Ptáci – Vynikající stavitelé

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Doprovodná videa k výstavě jsou na webu OMGM v Youtube kanálu. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Památné stromy Ústeckého kraje

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit. Kurátorem je Vít Joza. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.