Definitivní Ententýk

Kdy: pátek 26. června od 20.30 hodin

Kde: Metro Music Pub v Mostě

Proč přijít: Koncert známé hudební skupiny. Definitivní Ententýk je osmičlenná ska úderka, která se se svými nástroji mazlí už nějakou tu dobu. Svou pozitivní energií nabitou hudbu začali pilovat v roce 1994 v útrobách litvínovského gymnázia a od té doby prošli nejen personálními, ale i žánrovými proměnami.

Rock a relaxační punk

Kdy: pátek 26. června od 20 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Proč přijít: Mostecký hudební spolek připravil na páteční večer 26. června skvělý mix rocku a relaxačního punku. V mosteckém Rokáči Vinohrady zahrají od osmi večer kapely Ogee, LeHáro a Nekecej.

Depeche Mode revival

Kdy: pátek 26. června od 21 hodin

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Proč přijít: Znovu se rozjíždí dění v litvínovském hudebním klubu. Depeche Mode revival má od svého vzniku na svém kontě koncerty po celé České republice i v zahraničí. Neustále pracuje na starších věcech a přidává i nové.

Ressl Kros Run

Kdy: sobota 27. června od 11 hodin

Kde: vrch Ressl v Mostě

Proč přijít: Třetí ročník běžeckého závodu Ressl Kros Run v Mostě v novém termínu. Jsou připraveny trasy v délkách 5,1 a 10,3 km. Hlavním pořadatelem je Spolek GreenRunner.cz a statutární město Most. Nově je do programu zařazen závod se psem canicross na trase 5 km. Start závodu je v 11 hodin. Závod proběhne za dodržení platných hygienických pravidel, které jsou průběžně aktualizovány na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Pirates of the Pubs a Kohout plaší smrt

Kdy: sobota 27. června od 18 hodin

Kde: hudební klub Ponorka Litvínov

Proč přijít: Poslední předprázdninový koncert proběhne v sobotu 27. června. Po více než dvou letech se do litvínovského podzemního klubu vrací společně kapely Pirates of the Pubs a Kohout plaší smrt. Přijďte se rozloučit s Ponorkou před další vynucenou pauzou a užít si dvě svižné kapely.

Tři čuníci nezbedníci

Kdy: sobota 27. června od 10 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Proč přijít: Jedná se o jednu z nejslavnějších pohádek Anglie, která se stala předlohou pro nové zpracování veselého příběhu tří prasátek. Jejich spor o materiál na domečku a následná konfrontace se zlým vlkem se končí pohádkově – dobro vítězí.

Lotrando a Zubejda

Kdy: neděle 28. června od 14 hodin

Kde: velká scéna Městského divadla v Mostě

Proč přijít: Lotrando a Zubejda je nově nastudovaná inscenace činohry Městského divadla v Mostě. Ta zažije svoji předpremiéra ještě do prázdnin. Stane se tak v neděli 28. června od 14.00 hodin na Velké scéně mosteckého divadla. Výpravná rodinná pohádka o zdvořilém loupežníkovi, který ke štěstí přišel. Známá je také za svého filmového zpracování podle scénaře Zdeňka Svěráka. Režie se ujal Jiří Kraus.

Quido Kocián: Dílo posedlé krásou

Kdy: do konce roku 2020

Kde: podzemní výstavní prostory v přesunutém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Proč přijít: Výstava představujet široké odborné i laické veřejnosti dílo sochaře Quida Kociána (1874 – 1928). Tento neprávem zapomenutý Myslbekův žák patřil k předním představitelům českého umění přelomu 19. a 20. století. Výstava představí jedinečný soubor bronzových plastik a reliéfů, zapůjčený ze soukromé sbírky.

Jaroslav Valečka - Pictura Obscura

Kdy: do 30. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě představí tvorbu malíře Jaroslava Valečky samostatnou výstavou. Jeho dílo je bytostně spojeno s pohraniční oblastí severních Čech, kde prožil své dětství i dospívání. Svým osobitým způsobem nás vtahuje do temných cest minulosti, které se vepsaly do podoby zdejšího regionu. Jeho „temné“ krajiny nenechávají v klidu a nutí k hlubšímu zamyšlení nad vlastními dějinami i existencí. Výstava potrvá do 30. srpna.

Příběh jedné ložnice

Kdy: do 25. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve na výstavu věnovanou konci války před 75 lety. Muzejní knihovna, v zastoupení Aleny Kvapilové a Diany Kvapilové, ve spolupráci s kurátorem sbírky nábytku Miroslavem Vrbou, připravila malou výstavu ve formě příběhu vzpomínek jedné obyčejné ložnice z třicátých let, která se ocitla v depozitáři muzea na začátku jednadvacátého století. Autoři výstavy čerpali z materiálů Jana Drbohlava, z rodinného archivu manželů Lavičkových a fotoarchivu Jany Foukalové. Výstava je koncipována jako příběh ložnice, která sama vypráví o nelehké době svých majitelů - rodiny německého podnikatele Karla Krause, který se proslavil jako výrobce dětských piškotů a v roce 1945 zde spáchal s celou svou rodinou sebevraždu a následně manželského páru Lavičkových, kteří se vrátili z koncentračního tábora a tuto ložnici zakoupili pro svůj nový domov. Výstava se koná od 2. 6. do 25. října 2020, bez vernisáže.

Osvobození 1945 – Konečně mír!

Kdy: do 31. prosince

Kde: web Oblastního muzea a galerie v Mostě

Krajská virtuální výstava k 75. výročí konce II. světové války. Výstavní prezentaci zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Výstava je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější.

Most - zánik a zrození

Kdy: do 30. června

Kde: v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Proč přijít: Výstava Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem postihuje dopady rozhodnutí o demolici (1964) historického Mostu v rovině architektonické a urbanistické. Těžba na území města a její důsledky - devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového, přemístění tisíců lidí a zpřetrhání vazeb - přestavují jedinečný společenský experiment.

Sádrovec – neobyčejně obyčejný nerost

Kdy: do 2. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy. Autor výstavy Pavel Dvořák, je geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.

Kreslený humor

Kdy: do 31. 12.

Kde: foyer sportovní haly v Mostě

Proč přijít: Výstava kresleného humoru se sportovní tématikou. Připravili kreslíři spolupracující s magazínem Tapír. K vidění vždy v době konání sportovních akcí.

Expozice II. světová válka na Mostecku

Kdy: do konce října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě (objekt bývalého městského krematoria.

Proč přijít: Jedinečná expozice, která nabízí ucelený pohled na události z let 1938 – 1945 v regionu Mostecka, zahajuje sezonu, která bude ve znamení 75. Výročí konce II. sv. války, v úterý 2. června odpoledne. Otevře se od 14 hodin. V sezoně je otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V neděli pak od 13 do 16 hodin.

Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin

Kdy: do 31. 12.

Kde: zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

Proč přijít: Možnosti her nebo hraček, které měly k dispozici děti ze šlechtických rodin. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček, Historický nábytek Oblastní muzeum a galerie v Mostě.