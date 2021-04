Březen, za kamna vlezem

Kdy: do 28. března

Kde: v Radničním parku a v parku Šibeník v Mostě

Další vycházkovou hru pro děti a jejich rodiče přichystalo Středisko volného času v Mostě. Jmenuje se Březen, za kamna vlezem. Přístupná je do 28. března. Stezka je přístupná na dvou místech, v Radničním parku a v parku Šibeník u lanového centra. Opět se při procházení plní úkoly a v recepci SVČ čeká odměna.

Virtuální prohlídka výstavy Trnka na zámku

Kdy: ve volném čase

Kde: na webu města Litvínova

V roce 2020 proběhla v zámku Valdštejnů výstava díla Jiřího Trnky. Umělce, který proslul jako filmař a ilustrátor dětských knih. O jeho umu, talentu a stylové rozmanitosti se mohli návštěvníci přesvědčit prostřednictvím více než 130 originálních ilustrací z dnes již klasických knih, jakými jsou kupříkladu České pohádky, Broučci, Míša Kulička, Fimfárum…

Ilustrace byly doplněny loutkami z Trnkových animovaných filmů (Staré pověsti české, Bajaja, osudy dobrého vojáka Švejka, Sen noci svatojánské…). Součástí výstavy byla i interaktivní projekce zaměřená na jeho nejznámější knihu Zahrada.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: do 2. ledna 2022

Kde: v současnosti virtuálně na webu Oblastního muzea a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Až to epidemiologická opatření dovolí, bude spolu s muzeem otevřena i celá výstava. V současnosti si ji můžete prohlédnout virtuálně na webu. Výstava představuje dobové železniční předměty v tzv. drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografiemi k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Dalším lákadlem je i moderní dálkově řízené modelové kolejiště o velikosti H0, které bude ve vybraných dnech provozovat Klub železničních modelářů "Moldaváček" z Oseka. Po celou dobu výstavy bude k dispozici také dětský koutek a fotokoutek. Až to situace dovolí, budou i doprovodné akce.

Jarní fotokoutek na nádvoří zámku

Kdy: pondělí až pátek 9 – 17 hodin, sobota a neděle 10 do 17 hodin

Kde: nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově

Na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově vznikl další fotokoutek pod lípou. Sněhuláky vystřídala domácí zvířátka, která tak vyhlížejí jaro, které už je za dveřmi. Kdo má cestu do města, může se projít nádvořím a prohlédnout si tuto zámeckou atrakci a vyfotografovat se u ní. Nedávno se dokonce i lípa zazelenala.

Cestování za kamínky se SVČ

Kdy: ve volném čase

Kde: v ulicích města Mostu

Středisko volného času v Mostě na začátku letošního roku připravilo pro zájemce hru. Ta se jmenuje Cestování s kamínky a stále běží. „Milí přátelé, v lednu jsme spustili akci Cestování s kamínky. V tu dobu jsme po Mostě rozmístili 10 malovaných kamínků s logem našeho SVČ. Již dlouhou dobu se nikdo z veřejnosti neozval, kde se naše kamínky nacházejí. Pokud tedy o některém víte, nebo ho najdete, dejte nám to prosím vědět,“ napsali zástupci střediska. Můžete poslat fotku a napsat na jeho facebook nebo na mail dachova@svc-most.cz.

Virtuální galerie Docela velkého divadla

Kdy: kdykoliv

Kde: na facebooku divadla

Výtvarníci Docela velkého divadla zapůjčili své obrazy, grafiky a fotografie, aby se podělili o svůj honorář z prodeje. Obrazy získalo divadlo za snížené ceny, a tak jsou dostupnější než obvykle. Pokud by někdo chtěl udělat radost sobě nebo svým blízkým, vybere si obraz nebo fotografii a zavolá na číslo 602 278 743. Obrazy mohou lidé samozřejmě lajkovat i komentovat.

Knihobox v Městské knihovně v Mostě

Kdy: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Kde: u vchodu do Městské knihovny v Mostě

Knihobox je nová bezkontaktní výpůjční služba knihovny. Zařízení má 24 boxů, ze kterých si čtenáři mohou vyzvednout své, předem objednané výpůjčky. K dispozici bude 24 hodin denně 7 dní v týdnu. A jak funguje? Čtenář si objedná dokumenty prostřednictvím online katalogu knihovny https://most.tritius.cz/, případně telefonicky na č. 476 768 810. Pracovníci knihovny připraví objednané dokumenty a načtou do čtenářova konta. Čtenáři potom bude odeslána SMS zpráva, kde mu objednávka bude potvrzena jako připravená. Ve zprávě obdrží čtenář informaci o lhůtě pro vyzvednutí, čísle boxu a informaci k zadání PIN. Pro vyzvednutí dokumentů je třeba vzít si s sebou čtenářskou průkazku. Služba bude k dispozici za stávajících podmínek v testovacím režimu přibližně jeden měsíc.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Přesunutý kostel bude na ČT2

Kdy: 2. dubna v 16.35 hodin

Kde: na TV programu ČT2

Na Velký pátek 2. dubna bude ČT 2 opět vysílat film Chrám z popela zdvižený. Ten vznikl v mosteckém studiu Ponte Records Míry Kuželky podle námětu a scénáře Vlastimila Nováka. Za kamerou stál, film stříhal a režie se ujal Martin Studecký. Komentáře četli herci místního divadla Marcel Rošetzký a Otto Liška. Na filmu se podíleli i další Mostečané.

Puklá skála u Flájské přehrady

Kdy: přístupná po celý rok

Kde: nedaleko Flájské přehrady

Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany; z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí červená značka z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Mineme-li ve směru od Flájí skálu a odbočíme-li první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdete k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kde: z Meziboří do Litvínova a zpět

Kdy: přístupná celoročně

Naučná stezka Tesařova cesta má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Flájský vodopád v Krušných horách

Kdy: přístupný po celý rok

Kde: obec Český Jiřetín

V případě, že se rozhodnete vyrazit do přírody, máme pro vás v nabídce lokalitu Flájského vodopádu. Nachází se přímo v Českém Jiřetíně u prvního velkého parkoviště. Někdo tvrdí, že je umělý, někdo, že byl původní a potom použit a rozšířen. Je přes 60 m vysoký a tím pádem nejvyšším v Krušných horách. Vodopád je tvořen přepadem vody z Flájského plavebního kanálu, slouží jako propusť a svádí vodu z plavebního kanálu do Flájského potoka.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.