Škola základ života

Kdy: pátek 25. září od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 200 a 220 Kč

Proč přijít: Hudební komedie ze studentského života v podání činohry Městského divadla v Mostě.

Player a Krevel v Rokáči Vinohrady

Kdy: pátek 25. září od 21.00 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady

Proč přijít: Jako každý víkend, i tentokrát Mostecký hudební spolek zve do Rokáče Vinohrady na skvělou živou muziku. Páteční večer potěší především fanoušky trash metalu. Vystoupí Player Czech Slayer Coverband a legenda severočeského trashe, kapela Kreval.

DeskOFFky 2020

Kdy: sobota 26. září od 9.00 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Den plný deskových her s názvem DeskOFFky 2020 se koná v sobotu 26. září v budově mosteckého muzea. Vyzkoušet si můžete některou z padesáti her do předních výrobců a též lokální produkci kvalitních dřevěných her od zapálených lidí z Letokruhry.

Farmářské slavnosti a svátek seniorů

Kdy: sobota 26. září od 8.00 hodin

Kde: na 1. Náměstí v Mostě

Proč přijít: Kromě nabídky regionálních výrobců a pěstitelů se zde uskuteční také oslava Dne seniorů. Hrát bude kapela Švejk Music. Trh začne již v osm hodin.

Jam Session – Přijď a hraj!

Kdy: sobota 26. září od 19.00 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Proč přijít: Sobotní večer bude věnován všem, kteří si chtějí zahrát naživo před publikem. Oblíbený Jam Session – Přijď a hraj! se koná již po čtyřicáté.

Pohádka na předpis

Kdy: sobota 26. září od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 90 Kč

Proč přijít: Autorská pohádka Divadla rozmanitostí o tom, co všechno se dá zažít při návštěvě u pana Doktora. V naší kouzelné divadelní ordinaci se předepisují především pohádky, které mají léčivé účinky.

Jak šel drak sníst princeznu

Kdy: sobota 26. září od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo Litvínov

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: Pohádka Ivy Peřinové o krvelačném čaroději a hodné drakovi Habánkovi, který za nic na světě nechce jíst princezny a raději se živí zeleninou.

Statečný nebojsa

Kdy: sobota 26. září od 17.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 90 Kč

Proč přijít: Inscenace, která zpracovává dvě klasické pohádky: Neohrožený Mikeš (podle Boženy Němcové), která je více známá pod názvem O statečném kováři a O Nebojsovi. Nebojsa je neohrožený chlapík, který spolu se svými kamarády přemůže zlého čaroděje a zachrání ztracené princezny. Je ctnostný a nebojácný, jen jednu malou chybu má, opravdu ničeho se nebojí. Veselá loutková pohádka o tom, že je dobré mít pro strach uděláno, ale také je dobré mít někdy zdravý respekt.

Czech Floyd

Kdy: sobota 26. září od 19.00 hodin

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 190 (250) Kč

Proč přijít: Pink Floyd Tribute Band. Přední česká tribute kapela, která již řadu let přináší to nejlepší z nadčasové hudby skupiny Pink Floyd. Hraje po celé ČR, ale i v zahraničí.