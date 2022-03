Kati Kdy: Pátek 25. února od 19.30 hodin Kde: Komorní scéna Městského divadla v Mostě Šibeniční humor, vražda a zabití, kat a popravený, temnota lidských duší a její malé i velké propasti, z toho všeho si dělá irský dramatik Martin McDonagh legraci. V roce 1965 je v Anglii zrušen trest smrti. Ale co teď bude s katy a jejich řemeslem? Co bude dělat Harry, bývalý asistent oficiálního popravčího Alberta Pierrepointa a druhý nejslavnější kat Anglie? Uchýlí se do malé hospůdky v Oldhamu poblíž Manchesteru. Jako správný hospodský zásobí své štamgasty historkami, protože jen málokterý hospodský může barvitě vyprávět zrovna o zlatých časech popravčího řemesla. Billy, Charlie, nahluchlý Arthur a inspektor Fry mu visí na rtech. Vmísí se mezi ně i zvědaví reportéři, kteří chtějí vypátrat nějakou senzaci. Navíc se zdá, že Harryho začíná dohánět jeho vlastní minulost. Hrají: Jiří Kraus, Zita Benešová, Ján Burda, Kateřina Hlubíková, Lukáš Kofroň, Jakub Dostál, Tomáš Vacek, Jan Beneš, Tadeáš Horehleď, Marcel Rošetzký, Otto Liška, Jiří Rumpík, Michal Pešek, Josef Ráček, Eduard Endt. Režie Petr Svojtka.

Deepka a Trepifajxl v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 25. února od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek vás zve do Rokáče Vinohrady na tradiční páteční koncert. Tento pátek se těšte na vystoupení kapel Deepka a Trepifajxl. Blues-rocková Deepka z Vroutku působí na hudební scéně od roku 2015. Kadaňská parta Trepifajxl hraje vlastní tvorbu, která sice nemá určitý hudební styl a přeskakuje od punku, rocku, funku až k hip-hopu, ale zato se pyšní osobitými českými texty. Kapela usiluje o co nejživější vystoupení a to vše bez tvrdého alkoholu a drog, což není vůbec jednoduché.

Lightstick party v Atticu

Kdy: Pátek 25. února od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic v Litvínově

Svítící tyčinky budou v hlavní roli v pátek 25. února na párty v Atticu. Pořádně to společně rozsvítíme. U vstupu každý dostane 1ks a za každý drink na baru další… a další… O hudbu se postarají DJ RiCo a DJ´s ADM. Zhasínáme v 21 hodin.

Folková kavárna s Kvintou

Pátek 25. února od

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Únorové setkání se známou litvínovskou folkovou formací a jejím hostem. Tentokrát to bude kapela Lipo z Děčína.

Lyžování ve Sport areálu Klíny

Kdy: Dokud dovolí počasí

Kde: Sport areál Klíny

V provozu je vlek a sjezdovka Poma. Po lyžovačce je možné skočit do Mammut baru třeba na výbornou bílou čokoládu. A pokud nestíháte přes den, vyzkoušejte večerní lyžování, které probíhá každý den.

Loktibrada aneb Když se nehraje

Kdy: Sobota 26. února od 10.00 a od 17.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Náhradní představení za Mach a Šebestová a Pojďte pane, budeme si hrát. Volná dramatizace jedné z pohádek známého brněnského spisovatele o svérázném skřítku Loktibradovi hodné Dívčince a zlé Maceše. Pohádka je obohacena o zábavný rámec z divadelního prostředí. Kromě pohádkových postav se tak můžete těšit i na jevištního technika, garderobiérku a uklízečku, kteří vás příběhem budou provázet. A jak to ve správné pohádce bývá, laskavost a obětavost zvítězí nad závistí, hamižností a zlobou.

Pejsek a kočička

Kdy: Sobota 26. února od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Pohádka na motivy Josefa Čapka, v níž pejsek a kočička spolu hospodaří, myjí podlahu, zašívají kalhoty, vaří dort a dělají spoustu dalších věcí.

Koncert pro pamětníky: V.M.H. a Průser v Ponorce

Kdy: Sobota 26. února od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

V Ponorce se v sobotu večer vrátíme zpátky na začátek devadesátek, kdy se v tomhle městě na „okrajovou kulturu“ chodilo do „Déčka“ a jednou z nejvýraznějších místních kapel byli V.M.H.. O malinko později ve stejném podniku zkoušela i mosteckomístní kapela Průser. A oba tyto punkové soubory se sejdou na stejném pódiu v sobotu právě v litvínovském podzemním klubu. V.M.H. se navíc představí v původní sestavě.

Manželé Hvozdovi v Citadele

Kdy: Neděle 27. února od 16.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Taneční zábava na společenském sále. K tanci a poslechu zahrají manželé Hvozdovi. Začíná se od 16.00 a pokračuje až do 20.00 hodin, Vstupné 50 Kč

Tibor Červeňák – Doteky

Kdy: Do 8. května

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu obrazů malíře Tibora Červeňáka. Rodák z Hranic na Moravě žil téměř dvacet let ve Velké Británii, kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Londýně Chelsea College of Arts. V současné době žije a tvoří v Praze. Jeho dílo je zastoupené v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. Výstava potrvá do 8. května.

Zimní stezka se SVČ Most

Kdy: Do 27. února

Kde: V areálu Benedikt v Mostě

Hra s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích je vhodná pro děti ve věku 2 – 5 let v doprovodu rodičů. Za splnění úkolů čeká děti v recepci SVČ Most sladká odměna.

The Most Café ukazuje obrazy Veroniky Šulcové

Kdy: Do 12. března

Kde: The Most Café v Mostě

Kavárna v centru města The Most Café pokračuje v cyklu malířských výstav i v novém roce. Výtvarnice Veronika Šulcová tady na vernisáži v sobotu 29. ledna od 16.00 hodin představí své dílo s názvem V odraze, které provází sloganem: Naše emoce a pocity se odráží v zrcadle umění. Šulcové tvorba vystřídá na zdech kavárny obrazy Zdeňka Kratiny, který tady vystavoval naposledy. Obrazy budou v The Most Café k vidění do 12. března.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.