Zahájení Vánočních trhů v Mostě Kdy: Od pátku 25. listopadu v 10.00 hodin Kde: 1. náměstí v Mostě Od pátku se rozběhnou Vánoční trhy na 1. náměstí v Mostě. Stánky budou mít otevřeno až do 3. ledna, vždy od 10.00 do 18.00 hodin.

24 hodin stolního hokeje v SVČ

Kdy: Pátek 25. - sobota 26. listopadu od 9.00 hodin

Kde: Středisko volného času v Mostě

V pátek a v sobotu 25. - 26. listopadu se ve Středisku volného času Most v Albrechtické ulici uskuteční tradiční akce, která má již čtvrstoletí dlouhou tradici. První turnaj kroužku stolního hokeje bývalého CVČ Most se konal 25. listopadu 1997. Od pátku 25. listopadu 9.00 hodin do soboty 26. listopadu 9.00 hodin se v SVČ budou hrát turnaje Billiard-hockeyi, air-hockeyi a táhlovém hokeji Chemoplast. Pořádají BHC Most a SVČ. Na akci se neplatí startovné ale je nutné se přihlásit předem, nejpozději do čtvrtka 24. listopadu do 12 hodin na tel. čísle: 603 337 054 nebo na e-mail: jakub.hasil@post.cz.

Rozsvícení vánočního stromu v Meziboří

Kdy: Pátek 25. listopadu od 14.00 hodin

Kde: Na náměstí v Meziboří

Od 14.00 do 18.00 hodin budou probíhat vánoční trhy. V 15.00 hodin začne adventní koncert skupiny Mane a Voice. Následovat bude vystoupení dětí a blahopřání starosty. V 17.00 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční strom a pět minut nato bude ohňostroj. Vše zakončí druhé vystoupení kaoely Mane a Voice.

Blues, rock, soul a trošku Jimyho Hendrixe

Kdy: Pátek 25. a sobota 26. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek pro vás na víkend připravil dva skvělé koncerty. V pátek 25. listopadu večer vystoupí česko-australsko-italské trio Špinaví lůzři. V sobotu 26. listopadu zahraje mostecká bluesová formace Blues No More s hostem B. B. Budinou. Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz. Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvednete v den konání koncertu od 19.00 do 20.00 hodin.

Brutus Live show v Novém Obzoru

Kdy: Pátek 25. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Music arena Nový Obzor v Mostě

Za kolik: V předprodeji 300, na místě 500 korun

Legendární a opravdová bigbítová kapela Brutus se opět vrací do Mostu! Bude to zase téměř čtyřhodinová show a uslyšíte samozřejmě všechny hity. A pozor! Jedině Brutus a Music aréna Nový Obzor kašlou na inflaci a vstupné zůstává stejné jako minule.

Christmas Cup ve sportovní hale

Kdy: Sobota 26. listopadu od 10.30 hodin

Kde: Sportovní hala v Mostě

Ve sportovní hale v Mostě se v sobotu 26. listopadu uskuteční Christmas Cup, významný mezinárodní turnaj v kickboxingu Bohemia Open a Fight Open. Začátek je v 10.30 hodin. Vidět skvělé souboje můžete za 150 korun.hristmas cup pořádá Sportovní klub Leon Most ve spolupráci s Českou asociací amatérského kickboxu, Kung-fu centrem, ČUS a za podpory řady partnerů včetně statutárního města Mostu. Bude se bojovat v kategoriích: Fighting, Grappling, MMA light, Kick light, Fighting fullcontact, Light contact, Point fighting, Hard kata, Self defense a Ribbons getting.

Kostel sv. Jiří v Českých Zlatníkách odhalí stav starých hřbitovů v Čechách

Kdy: Sobota 26. listopadu v 17.00 hodin

Kde: Kostel sv. Jiří v Českých Zlatníkách

Výstavu mapující historické hřbitovy v České republice nabízí zájemcům obec Obrnice. V prostorách kostela sv. Jiří v Českých Zlatníkách si návštěvníci mohou prohlédnout 27 samostatně stojících roll-upů s fotografiemi skutečného stavu místa odpočinku našich předků. Vernisáž se uskuteční v sobotu 26. listopadu od 17 hodin, při mši celebrované o hodinu později si nejen věřící připomenou zahájení adventu. Výstava bude k vidění ještě v neděli 27. listopadu od 14 do 16 hodin a ve stejném čase také v sobotu 3. prosince.

Adventní koncert v přesunutém kostele

Kdy: Sobota 26. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Máte program na sobotu 26. listopadu? Co takhle zajít od 17.00 hodin na Adventní koncert do přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který pro vás tradičně připravilo město Most. Zazní ty nejhezčí vánoční melodie z repertoáru Kateřiny Brožové. Vstupné je zdarma.

Lesenské Vánoce

Kdy: Adventní neděle

Kde: Horský areál Lesná

Během adventních nedělí můžete zavítat do areálu krušnohorských chalup v Lesné. Vyzkoušíte si staré vánoční zvyky, vyrobíte ozdoby z přírodnin, dekorace a dárky. Součástí programu je prohlídka muzea s vánoční výzdobou, Betlém v životní velikosti a peklo pro děti. První adventní neděli bude otevřeno od 13.00 do 16.00 hodin.

Adventní koncerty v Lesné: Hlahol

Kdy: Neděle 27. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Horský areál Lesná

Koncerty se budou konat o adventních nedělích v slavnostních prostorách hrázděného muzea v Lesné. V neděli 27. listopadu zde vystoupí pěvecký smíšený sbor Hlahol.

Rozsvícení vánočního stromu v Mostě

Kdy: Neděle 27. listopadu od 16.00 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

Program je následující: 16.00 – 16.50 zpěvák Pavel Callta, 17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 17.05 – 18.00 písničkář Pokáč. Moderovat bude Petr Říbal.

Adventní setkání v Horním Jiřetíně

Kdy: Neděle 27. listopadz od 17.00 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně

Adventní setkání se koná v Horním Jiřetíně v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od 17.00 hodin zde budou koncertovat barytonista Romana Janála, předního s=olisty Národního divadla v Praze a varhaníka Aleše Bárty.

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vánoce po celý rok je výstava tradičně i netradičně ozdobených stromků v zámku Valdštejnů v Litvínově.

Imaginárium bratří Formanů do konce roku

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Dobrá zpráva pro návštěvníky výstavy Imaginárium bratří Formanů a jejich přátel, kterou je možné navštívit v zámku Valdštejnů v Litvínově. Výstava byla prodloužena do 31. prosince. Přijďte si pohrát! Imaginárium můžete v litvínovském zámku navštívit od úterý do neděle v časech: 9.00, 10.30, 13 a 15.30 hodin. Prohlídky si rezervujte na tel. čísle 603 151 600. Kdo si hraje, nezlobí!

Výstava obrazů Kateřiny Borecké

Kdy: Do 31. března 2023

Kde: Kulturní zařízení v Meziboří

Až do konce měsíce března roku 2023 je k vidění v kulturním zařízení města Meziboří na Okružní ulici č.p. 343 výstava obrazů malovaných a kreslených Kateřinou Boreckou. Výstava je přístupná v provozní době městské knihovny Meziboří. Kateřina Borecká nejen maluje a kreslí, ale tvoří také kamenomalbu, tedy maluje obrázky na kamínky. Věnuje se také malbě v digitální podobě na leteckou tematiku pro firmu Eduard. Malby tvoří pomocí tabletu Wacom Cintiq 22. Malby jsou na přebalech produktů, tedy modelů plastikových stavebnic.

Westonia, renesanční sapfó a její doba

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. Výstava potrvá do 31. prosince.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.