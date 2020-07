Příběh koček

Kdy: pátek 24. července od 18.00 hodin

Kde: amfiteátr Benedikt v Mostě

Proč přijít: Promítání filmu v rámci programu Léto s českou komedií na Benediktu.

Revival

Kdy: pátek 24. července od 20.00 hodin

Kde: amfiteátr Benedikt v Mostě

Proč přijít: Promítání filmu v rámci programu Léto s českou komedií na Benediktu.

Malířské sympozium Benedikt 2020

Kdy: od 22. do 29. července

Kde: centrum Benedikt v Mostě

Proč přijít: Tradiční akce, při níž je možné sledovat osm malířů při tvorbě. Ateliér je veřejnosti otevřen po celou dobu konání sympozia. Ideální čas na prohlídku je mimo doby určené na jídlo (oběd od 13 hod., večeře od 19 hod.). Vstup volný. Sympozium vyvrcholí vernisáží vytvořených děl, které se uskuteční ve středu 29. července od 17 hodin.

Krušnohorské sochařské sympozium Lesná

Kdy: do soboty 25. července

Kde: horský areál Lesná

Proč přijít: Tradiční akce, při níž je možné sledovat při práci řezbářské mistry. Letošními tématy jsou: Venkovní šachy v Lesné 2020 – 2023, Postavy Krušných hor a Zvěrokruh: znamení Střelce. Každý rok vznikne 8 šachových figur, některé budou mít rozměr až 1 metru. Venkovní šachovnice pak bude návštěvníkům sloužit k zábavě. Projekty se plánují ukončit v roce 2023. Sympozia se zúčastní Milan Bezaniuk, Pavel Vítek, Slávek Jiran, David Fiala a Josef Šporgy. Sympozium vrcholí v sobotu 25. července.

Noční muzeum

Kdy: sobota 25. července od 19 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Proč přijít: Již podruhé v červenci si mohou zájemci přijít prohlédnout Muzeum Veteráni Litvínov nejen ve dne, ale i v noci. Kromě normální otevírací doby 10 – 17 hodin, je možné muzeum navštívit i v čase od 19 hodin do půlnoci.

Ultra Most

Kdy: sobota 25. července od 8.00 hodin

Kde: vrch Ressl v Mostě

Proč přijít: Běžecké závody s překážkami se poběží v sobotu 25. července na Resslu v Mostě. Trasa měří 7,7 kilometrů a cílem je zaběhnout během pěti hodin co nejvíce kol. Start je v 8,00 hodin, startovné 50 korun, přihlášky on-line na webu SRTG Most.