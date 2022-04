Světáci

Kdy: Pátek 22. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Slavná komedie o partě fasádníků, z kterých se téměř stanou gentlemani.

Purplemania & String Lady In Rock! v mosteckém Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 22. dubna od 20.00 hodin

Kde: Rokáč Vinohrady v Mostě

Purplemania je neobvyklé hudební spojení pražských rockerů a String Lady - houslistky Elišky Dvorské. PurpleMania a String Lady budou hrát společně ty nejlepší písničky od Deep Purple, The Beatles, Nirvany, Whitesnake, Led Zeppelin, a mnoho dalších. Výkon mladých rockerů a staré školy na jedné scéně vás jistě nezanechá chladnými. Již tento pátek 22. dubna od osmi večer v mosteckém Rokáči Vinohrady.

Folkový večer v Atticu

Kdy: Pátek 22. dubna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic v Litvínově

Folkový večer v Atticu. Bavit vás budou Jindra Kejak (romantický hovado) & Honza a Jindřiška Brožovi (dlouholetí spoluhráči Pavla Žalmana Lohonky, nyní kapela Devítka).

Severočeská farmářská slavnost na 1. náměstí v Mostě

Kdy: Sobota 23. dubna od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

Obyvatelé Mostu se mohou v sobotu 23. dubna opět těšit na Severočeskou farmářskou slavnost. Uskuteční se tradičně od 8 do 12 hodin na 1. náměstí. Jako vždy zde budou v prodeji výrobky a produkty od regionálních výrobců a farmářů. Zelenina, ovoce, pekařské výrobky, sýry a další.

V Českých Zlatníkách přivítají jaro

Kdy: Sobota 23. dubna od 10.00 hodin

Kde: Obec Česká Zlatníky

U příležitosti svátku sv. Jiří, jehož jméno nese i kostel v Českých Zlatníkách, připravuje obec Obrnice akci Vítání jara. Zahrnuje mši svatou, hudební koncert a sportovní program. Uskuteční se v Českých Zlatníkách v sobotu 23. dubna od 10 hodin. Neodmyslitelnou součástí akce je i letos turnaj v nohejbalu na místním hřišti, začíná v 11 hodin. Samotnou slavnost zahájí v 10 hodin mše svatá v kostele sv. Jiří pod vedením děkana mostecké farnosti Leo Gallase. Naváže na ni v 11.15 hodin hudební vystoupení sedmnáctiletého nevidomého varhaníka, saxofonisty a zpěváka Ondry Krejči. Prohlídka kostela končí v 15 hodin. Celodenní posezení u nohejbalu zpříjemní i chutné občerstvení.

Účastníci Rallye Praha Revival pojedou mezi Janovem a Křížatkami

Kdy: Sobota 23. dubna 9.45 – 12.00 a 14.00 – 16.30 hodin

Kde: Silniční úsek Janov – Křížatky

Na silniční úseku Janov – Křížatky se představí účastníci podniku Rallye Praha Revival, který se jede jako memoriál Dalibora Janka. Stane se tak v sobotu 23. dubna. První průjezd je naplánován na 9.45 – 12.00 hodin, druhý potom v čase 14.00 – 16.30 hodin. Podle pořadatelů bude k vidění na 130 historických vozidel. Rallye Prague Revival se jede ve dnech 22. – 24. dubna.

Dobrodružství tučňáků aneb O polární záři a jiných zázracích

Kdy: Sobota 23. dubna od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Tučňáčí bratři Trajdadýt a Tydlidýt jdou zachránit svoje rodiče, které unesl zlý pták Tukožer. Po cestě musejí zdolat sáňkařskou dráhu pro otrlé, přechytračit Amundsena, utkat se s Yettim a vyprostit se z břicha velryby. Neuklouznou? Dojemný příběh o velké síle dvou malých tučňáků.

Princezna stříbrem zakletá aneb Démoni Krušných hor

Kdy: Sobota 23. dubna od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Pohádku o princezně Uně, kterou ze zakletí Stříbrné hory pod zámkem Jezeří může zachránit jen opravdová láska. Podle starých krušnohorských legend pro diváky od 4 do 99 let napsala Jana Galinová.

Vražda v salónním kupé

Kdy: Sobota 23. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Známá detektivní hra v podání Žižkovského divadlo Járy Cimrmana.

Art Day vol. 1, umění všemožných žánrů v Ponorce

Kdy: Sobota 23. dubna od 13.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Cílem setkání je zviditelnění různých umělců z Litvínova a okolí.

Těšit se můžete hned na několik různých forem umění, některé budou i formou interakce s Vámi a budete si moci zkusit jaké to je tetovat pomeranč nebo se můžete zapojit do taneční choreografie. Účast se svým umem přislíbili: Klifides - designér a ruční výrobce vodních dýmek, vystavoval již na několika světových veletrzích a jeho láska ke dřevu je na výsledcích velmi znát. Vávinka - Vávinčiny dorty. Vávinka z dortů umí vytvořit umělecké dílo, které je kolikrát škoda sníst, tak si přijďte podráždit chuťové pohárky. North Czech Suspension Team - tahle partička se věnuje extrémnímu piercingu, věšení se na háky a celý to umí navlíknout do divadelního kabátu. Friendly Choppers - motorky se líbí spoustě lidí a tahle partička si svoje miláčky upravuje do raritních kousků, které dovezou pro potěchu oka návštěvníků. TheJoy - taneční skupina fungující od roku 2020 která se zabývá streetdance a své studenty se snaží vzdělávat komplexně, nejen v praxi, ale i historii a to hned v několika různých tanečních stylech. Lady Gray *Anasis* - možná jste se v Ponorce nedávno seznámili s Renči abstraktním uměním na plátně a tentokrát vás seznámí se svými ručně vyráběnými šperky, ručně malovanými květináči, či oblečením které sama navrhuje a šije. Nika tattoo - nadaná začínající tatérka, která představí své práce a návrhy, čímž určitě naláká ke zkrášlení své kůže. Punkáč & LuKy - “učitel a žák” - litvínovští tatéři kteří celým odpolednem a večerem budou provázet. Další vystavující umělci: Cyril Kubeška - nejradši bychom vám nechali ukázat veškerou tvorbu pana Kubešky. Cyril Kubeška je výtvarník temné imaginace, připomínající Alfreda Kubina nebo Odilona Redona, ale zároveň zjev vysoce originální, nezaměnitelný a pohříchu neznámý.

Arakain v Atticu

Kdy: Sobota 23. dubna od 19.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic Litvínov

Známá metalová kapela přijede koncertovat v rámci své 40 let tour. Založena byla v roce 1982 z bývalých členů kapely Apad, jejímž zpěvákem byl Aleš Brichta. Ten se stal frontmanem kapely Arakain a byl jím až do roku 2002. Po jeho odchodu z kapely jej nahradil Petr Kolář a nakonec od roku 2005 pak Jan Toužimský. Složení ostatních členů kapely se měnilo tak, že od roku 1982 zůstal jen kytarista Jiří Urban. Zakládajícími členy souboru byli zpěvák Aleš Brichta, kytarista Jiří Urban a bubeník Miroslav Nedvěd.

Hron představí Abecedu hvězd

Kdy: Neděle 24. dubna od 16.00 hodin

Kde: Kino v Meziboří

V sále kina v Meziboří se v neděli 24. dubna od 16 hodin představí moderátor, zpěvák a imitátor Vladimír Hron se svým známým a oblíbeným pořadem Abeceda Hvězd. Držitel několika televizních cen TýTý. Abeceda hvězd v roce 2000 odvysílala ČT jako součást pořadu Šance. V roce 2005 už se vysílala jako hudebně – zábavný pořad.

Romantické hudební okamžiky

Kdy: Pondělí 25. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

V pořadí 31. sezona Festivalového orchestru Petra Macka se přiblížila svému vrcholu. Finálový koncert, který se uskuteční v Městském divadle v Mostě, má název Romantické hudební okamžiky. V pondělí 25. dubna od 19 hodin při něm zazní skladby P. De Sarasateho, A. Dvořáka, B. Smetany, G. Pucciniho a dalších proslulých autorů. Budou virtuózní skladby pro housle, árie a dueta ze známých oper. Sólisté: Veronika Nevrlá – hoboj, Klára Klánská – housle, Michaela Katráková – soprán (na snímku), Jakub Rousek – tenor. Spoluúčinkuje a doprovází Festivalový orchestr Petra Macka, pod taktovkou Martina Peschika.

Ukradená stávka

Kdy: Do 30. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Ta je prezentována formou komiksu a historickými fakty s dobovými předměty. Mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Je věnována událostem z března až dubna 1932, a je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Výstava je edukační, součástí je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. (Objednávky edukačních vzdělávacích programů pro školy na e-mailu: kubelkova.o@omgm.cz). Výstava potrvá do 30. října. Vznikla za podpory statutárního města Mostu.

Muzeum Veteráni Litvínov

Kdy: Sezona Duben – září, otevřeno každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Další sezonu zahajuje muzeum automobilů a dopravních prostředků v Litvínově. Chybět samozřejmě nemůže ani otevření oblíbeného selského dvorečku se zvířátky.

Bleší trhy v Mostě

Kdy: Od 5. března každou sobotu od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Mostecké bleší trhy se otevírají po zimní pauze Od 5. března každou sobotu na Baníku Souši, veškeré info na facebooku a www.antiktrhy.cz. Tradiční mostecké bleší trhy se konají celoročně od 5.30 do 12.00 hodin ve sportovním areálu TJ Baník Souš – Most v ulici Zdeňka Fibicha 282 (za Neprakta klubem).

Výstava fotografií František Haase – Desaturace

Kdy: Do 4. května

Kde: Citadela Litvínov

Známý fotograf tentokrát představ černobílé fotografie upravené technikou Desaturace, tedy odbarvení. František Haase je amatérský fotograf, který žije a tvoří v Litvínově. Narodil se v Záluží (1953). Považuje se za Severočeského a zejména Krušnohorského patriota a proto, jak sám říká „Žiji zde rád a nikdy bych tento svůj rodný kraj neopustil.“ Výstava potrvá do 4. května 2022.

Hans Kudlich osvoboditel sedláků

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo výstavu s názvem Hans Kudlich – osvoboditel sedláků. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. března od 17 hodin. Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848 – 49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a hlavně předkladatel zákona o zrušení roboty, který je proto právem považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe. Pro jeho úsilí na zrušení roboty mu začali obyvatelé Českého království a nejen jeho, stavět pomníky na paměť jeho skutků. Kromě toho byly jeho jménem pojmenovávány turistické rozhledny. Mnohé z památníků a rozhleden již dnes nestojí, proto i tato výstava se snaží o připomenutí jeho osobnosti. Výstava je česko – německá a tvoří ji 25 panelů. Do současné doby byla výstava představena na desítkách míst v České republice, Rakousku a Německu. Putovní výstava byla zhotovena Oblastním muzeem v Chomutově ve spolupráci se Spolkem přátel Hanse Kudlicha e. V. Výstava potrvá od 4. března do 30. dubna.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Od 1. března od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Tibor Červeňák – Doteky

Kdy: Do 8. května

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu obrazů malíře Tibora Červeňáka. Rodák z Hranic na Moravě žil téměř dvacet let ve Velké Británii, kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Londýně Chelsea College of Arts. V současné době žije a tvoří v Praze. Jeho dílo je zastoupené v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. Výstava potrvá do 8. května.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.