Kryštof na Loučkách

Kdy: pátek 21. srpna od 17.30 hodin

Kde: amfiteátr Loučky v Litvínově

Proč přijít: Letní koncert jedné z nejpopulárnějších českých kapel s limitovaným počtem návštěvníků. Areál může být rozdělený do dvou sektorů, přesné informace nasdílíme před koncerty. Host: Ajdonker.

Mia a bílý lev

Kdy: pátek 21. srpna od 18.00 hodin

Kde: amfiteátr Benedikt v Mostě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Opět proběhne promítání v rámci Léta s českou komedií. Tentokrát pro mladší generace to bude film Mia a bílý lev.

Perfect Days – I ženy mají své dny

Kdy: pátek 21. srpna od 20.00 hodin

Kde: amfiteátr Benedikt v Mostě

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Druhé promítání pátečního večera v rámci Léta s českou komedií

Savana Puma

Kdy: pátek 21. srpna od 19.00 do neděle 23. srpna do 6.00 hodin

Kde: Music Club Ulita v Mostě

Proč přijít: Další díl Savana Puma párty. O 2 noci se postará 10 djs, kteří postupně představí od techna přes tekkno až samozřejmě po dnb. Bude bar a gril, takže se neváhejte u nás občerstvit všeho bude dost. Na baru se může dle libosti i přispět na akci.

Rybí slavnosti na Pavlu

Kdy: sobota 22. srpna od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: sádky v Litvínově na Pavlu

Proč přijít: Český svaz rybářů, místní organizace Most opět pořádá oblíbené a hodně navštěvované Rybí slavnosti. Jejich dějištěm již tradičně bývají sádky v Litvínově na Pavlu a nejinak tomu bude také tuto sobotu 22. srpna. Rybí slavnosti potrvají od 9 do 17 hodin. Po celou dobu trvání akce budou v nabídce rybí speciality, chybět nebude pivo a limo. Budou soutěže a rybaření pro děti nebo živá muzika. Také proběhne prodej živých ryb.

100 let fotbalu v Obrnicích

Kdy: sobota 22. srpna od 10 hodin

Kde: fotbalové hřiště TJ Sokol Obrnice

Proč přijít: Oslavu významného jubilea obstará zápas místních fotbalistů s týmem SK Strupčice, výkop je v 10 hodin. Diváky pak čeká od 13 hodin lahůdka, a to utkání staré gardy obrnických fotbalistů, kteří se budou snažit vyzrát na věhlasné borce a bývalé fotbalové reprezentanty ze Sigi Teamu v čele s Horstem Sieglem. Po utkání hvězd následuje od 15 hodin jejich autogramiáda.

Virunga trhy na náměstí

Kdy: sobota 22. srpna od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: náměstí Míru v Litvínově

Proč přijít: Do Litvínova konečně přijede to nejlepší ovoce přímo ze srdce Afriky! Přijďte na náměstí Míru ochutnat skvělé tropické plody, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Monster Meeting 2020

Kdy: sobota 22. srpna od 17 hodin

Kde: amfiteátr Loučky v Litvínově

Za kolik: 590 Kč

Proč přijít: Exklizivní společná shou dvou českých rockových a metalových kapel Traktor a Dymytry. Výpravná scéna, speciální hosté, špičková technika, ale především setkání fanoušků s interprety, které v roce 2020 nikde jinde neuvidí. Hosté: Černá a Forrest Jump.