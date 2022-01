Thrashmetalová smršť v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 21. ledna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Po minulém, poměrně klidném víkendu, tento pátek v mosteckém Rokáči Vinohrady výrazně zrychlíme. Mostecký hudební spolek připravil to nejlepší, co může regionální thrashová scéna nabídnout: koncert kapel Krevel a Player. V plné palbě dvou kytar, předvede thrashmetalovou smršť domácí banda Krevel. Zazní lety prověřené staré fláky i zbrusu novyé songy. Máte se na co těšit! Skupina Player vznikla v roce 1998 jako revival americké metalové legendy Slayer. Kapela si vybudovala pověst technického mistrovství díky některým písním, které složil Jeff Hanneman, a na svou dobu poněkud drsnější a rychlejší hudbou silně ovlivnila vývoj thrash metalu.

Nuclear Factory Takeover: DNB party v litvínovské Ponorce

Kdy: Pátek 21. ledna od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

První letošní drum’n’bass party v Hudebním klubu Ponorka Litvínov se uskuteční v pátek 21. ledna. „Tentokrát si kapitánský můstek vezme na starost východočeská partička Nuclear Factory a jako posádka se samozřejmě nalodí místní stálice dnb mejdanů,“ stojí v pozvánce. Matyho a Hectora z Nuclear Factory doplní Tady a Crank, CubaLibre, Push a Yrduk a Spiritual. Ponorka v 18 hodin, party se začne roztáčet na devátou.

Restart party

Kdy: Pátek 21. ledna od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic v Litvínově

Máme tu nový rok, a s ním i Restart akcí u nás v klubu. Pojďme ten nový rok odpálit společně do Atticu , se skvělým pitím, skvělou hudbou a hlavně pořádnou zábavou. Navic u vstupu dostaneš na ten nový rok jeden welcome drink zdarma. Tak si to pojďme společně užít 21.1.2022 novoroční party u nás těšíme se!

Otevřené dílny v SVČ Most

Kdy: Sobota 22. ledna a neděle 23. ledna od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Středisko volného času v Mostě

Návštěvníkům se představí logika, programování a robotika (vchod dvorem SVČ u tělocvičen) nebo řemesla (proběhnou v dílnách Střední průmyslové školy Most, vchod branou napravo od hlavního vchodu SPŠ na prodejnou StarColor.

Farmářské trhy ve znamení zabijačkových hodů

Kdy: Sobota 22.ledna od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

V sobotu 22. ledna budou farmářské trhy ve znamení zabijačkových hodů! Akce proběhne od 8.00 do 12.00 hodin na 1. náměstí v Mostě. Těšit se můžete na soutěž řeznických mistrů o nejchutnější mosteckou jitrnici. Přijďte a zapojte se. Budou zabijačkové speciality, farmářské výrobky, ochutnávka regionálních potravin a soutěž o nejchutnější mosteckou jitrnici 2022. Akci pořádá město Most, Severočeské farmářské trhy a Okresní agrární komora Most.

Tři čuníci nezbedníci

Kdy: Sobota 22. ledna od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Jedná se o jednu z nejslavnějších pohádek Anglie, která se stala předlohou pro nové zpracování veselého příběhu tří prasátek. Jejich spor o materiál na domečku a následná konfrontace se zlým vlkem se končí pohádkově – dobro vítězí. „Z čeho je domek nejlepší? Ze slámy? Z větviček? Nebo z kamene?…“

Ferda Mravenec

Kdy: Sobota 22. ledna od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Pohádkový muzikál pro malé i velké, plný dobrodružství hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel. Šikovného mravence, který si poradí s pracemi všeho druhu, nešťastně se zamiluje a o vlásek unikne nespravedlivému výprasku. Z knížek Ondřeje Sekory pro divadlo upravila Jana Galinová.

Mach a Šebestová

Kdy: Sobota 22. ledna od 17.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Příběhy oblíbených postaviček Macha, Šebestové a psa Jonatána. Hlavní postavy se pomocí kouzelného sluchátka podívají do doby ledové, přemění psa Jonatána na krabici nebo pomohou spolužákovi Kropáčkovi s angínou… a to stále není všechno. Epizody plné komickových peripetií, v nichž se mísí skutečnost s bujarým výmyslem, originální situační i slovní humor, hravost a fantazie zaujmou celou rodinu.

Zabiják život

Kdy: Neděle 23. ledna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Humor i mrazení smrti v premiéře Pražského komorního baletu. Když nevíte coby, kupte si dva hroby. Černá groteska s detektivní zápletkou, volně na motivy příběhu Agathy Christie. Na jemnou hudbu Sukovy Serenády Es dur se odehrává hořký příběh jedné zámožné rodiny, v níž nečekaně skoná její nejstarší člen. Vše by bylo „v pořádku“, pokud by se nejednalo o vraždu. Příběh je zároveň satirickým skečem rodinných sporů, ve kterých smutek nad zesnulým rychle střídá vzájemná zášť, podezření a především pak touha po dědictví.

Putování za dvanácti měsíčky

Kdy: Do pondělí 31. ledna

Kde: Areál Benedikt v Mostě

Čeká na vás procházka s plněním úkolů. Vydejte se zimní krajinou v areálu Benediktu v Mostě. Na cestě vás čeká 12 stanovišť – 12 měsíčků, vezměte si proto sebou papír a tužku. Odpovězte správně na otázky, splňte všechny úkoly a vyhrajte odměnu. Start je u letní scény. Odpovědi s uvedením jména a věku posílejte na e-mail program@svc-most.cz nebo doložte v recepci Střediska volného času v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Oživeno designem

Kdy: Do 5. února

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Zámek Valdštejnů v Litvínově vystavuje expozici kreativního využití průmyslového dědictví Ústeckého kraje. Odhaluje, jak s průmyslovým dědictvím pracujeme na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se příběhu významné litvínovské rodiny Rieckenů, která ve městě provozovala textilní továrnu a nechala si zde postavit reprezentativní vilu. Ta nyní, bohužel, chátrá. Studenti využili původní tapety z vily a přetvořili je v moderní dekorativní látky, které si lze na výstavě prohlédnout. Výstava potrvá do 5. února.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.