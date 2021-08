Folkový Most

Kdy: Pátek 20. a sobota 21. srpna. V pátek od 15.00 a v sobotu od 14.00 hodin

Kde: Areál Benedikt v Mostě

Folkový Most se tentokrát koná netradičně dva dny. V pátek a v sobotu na letní scéně na Benediktu v Mostě. V pátek 20. srpna od 15.00 hodin zahrají René Matlášek, Martin Jachym, Lenka Filipová a kapela Cop, v sobotu se začíná už ve 14.00 hodin a návštěvníci se mohou těšit na tyto účinkující: Milan Urza, Schovanky, Vlasta Redl a Jeho kapela, Vojta Kiďák Tomáško, Jan Poholod.

Do Litvínova na Loučky přijede Nohavica

Kdy: Sobota 21. srpna od 19.00 hodin

Kde: Amfiteátr Loučky v Litvínově

Známý písničkář a showman Jarek Nohavica přijede koncertovat do Litvínova, do zdejšího amfiteátru Loučky. Stane se tak v sobotu 21. srpna a koncert bude zahájen úderem 19. hodiny. Jako hosty si populární písničkář pozval skvělého polského akordeonistu a klavíristu Roberta Kušmierskiho a perkusistu velmi širokého žánrového záběru Pavla Plánku. Jarek Nohavica žije v Ostravě, v letech 1978 – 99 žil v Českém Těšíně. Měl několik zaměstnání, pracoval jako dělník a knihovník, od roku 1981 se živí jako umělec na volné noze. Hudební vzdělání nemá, ve hře na kytaru, housle, flétny a tahací harmoniku je autodidakt.

DVD zahraje v Brandově Není Korona jako Corona

Kdy: Sobota 21. srpna od 18.00 hodin

Kde: Kulturní sál obce Brandov

Do krušnohorské obce Brandov, na samé hranici se sousedním Saskem míří v sobotu 21. srpna Docela velké divadlo z Litvínova se svou černou komedií Není Korona jako Corona. V hlavní roli inscenace, která ukazuje pohled na to, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí způsobené čínským virem, jenž celý národ uvrhne do karantény a „domácího vězení“, se představí známý imitátor Petr Jablonský. Příběh s humorem nahlíží do lidských duší jedné obyčejné české rodiny. Sleduje její možnosti i nemožnosti a úsilí „Společně to zvládneme“. Představení začíná v kulturním sále obce Brandov v 18 hodin.

Patokryjská vlna

Kdy: Sobota 21. srpna od 15.00 hodin

Kde: V obci Patokryje u rybníka

Obec Patokryje opět pořádá oblíbené zábavné odpoledne, spojené se soutěží Šedesátá léta. Registrace čtyřčlenných družstev od 15.00 hodin. Večer zahrají Karel Kahovec, The Beatles Revival a na závěr se návštěvníci mohou těšit na pořad Ein Lukesle Buntes.

Rybí slavnosti

Kdy: Sobota 21. srpna od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Areál Pavel v Litvínově

Tradiční akce pořádaná místní organizací Českého rybářského svazu v Mostě v sádkách areálu Pavel v Litvínově. Ta opět nabídne množství soutěží pro děti, občerstvení, prodej rybích pochoutek, vystoupení živé hudby nebo prodej živých ryb.

Rozmarné patchworkové léto

Kdy: Do 28. září

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Navštivte nově nainstalovanou výstavu v zámku Valdštejnů v Litvínově Rozmarné patchworkové léto 6. Výstava je doplněna o Veselé polštářky pro onkoláčky. Prohlídky jsou možné : út – ne 10.00, 11.30, 14.00 a 16.30 hodin. Rezervace na tel. čísle: 603 151 600.

Radim Levroy, Petra Horová a George Atanasov Šimek

Kdy: Od 2. července

Kde: Kavárna V patře, v ulici 9. května v Litvínově

První výstava obrazů místních umělců, v prostorech kavárny v Litvínově. V den vernisáže jsme mohli návštěvníci potkat a hovořit se samotnými umělci. Kavárna má otevřeno každý den od 17.00 do 22.00 hodin.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Do 31. října, úterý až neděle, vždy od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Podkrušnohorské technické muzeum, areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Hornický skanzen otevřel své brány pro veřejnost 1. června. Prohlídka začíná vždy v celou hodinu (9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00 a v 15.00) a žhavá novinka, závěsná důlní drážka, tedy mašinka, která jezdila v podzemní štole hlubinného dolu jezdí každý den od úterý do soboty při minimální obsazenosti 8 lidí. V neděli po předchozí objednávce.



Malý princ

Kdy: Do 22. října

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Interaktivní výstava Elišky Podzimkové v zámku Valdštejnů v Litvínově. Zahájena byla 22. Června. Prohlídky jsou možné od úterý do neděle v časech v 9.00, 10.30, 13.00 a 15.30 hodin.

Návrat do starého Mostu

Kdy: Do 22. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku, bohužel nemohla být návštěvníkům zpřístupněna kvůli koronavirovým opatřením. Velká část exponátů však byla v galerijních prostorách ponechána a doplněna o nedávno restaurované unikáty ze sbírek OMGM a Statutárního města Mostu. Výstava začíná ve čtvrtek 10. června.

Litvínov - koupaliště Koldům

Kdy: Do září

Kde: areál u Koldomu v Litvínově

Areál letního koupaliště je otevřen každý den od 9.00 - 19.00 hodin. Provoz bazénů a tobogánu každý den od 9.00 - 18.45 hodin. Vstupné: Dospělí 80 Kč, Děti 1-15 let, senioři 50 Kč, ZTP, ZTP/P a doprovod 50 Kč. Vstup za platných aktuálních epidemických nařízení.

Ivana Štenclová – Identikit

Kdy: Do 22. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: 30 korun, studenti a senioři 15 korun

Ivana Štenclová patří k výrazným osobnostem současné české výtvarné scény. V letech 1995–1999 absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Opavě a ve studiích pak pokračovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby u profesorky Jitky Svobodové (1999–2005). Studium zakončila úspěšně a za diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky. Už v době svých vysokoškolských studií také vystavovala. Ivana Štenclová experimentuje s různými technikami, které, i když jsou často neobvyklé, v sobě vždy nesou kresebnou stopu. Kurátoři výstavy: Olga Kubelková a Michal Soukup. Grafické řešení: Marek Jodas.

Mostecký Funpark

Kdy: Po – pá 14.00 – 19.00, so – ne 10.00 – 19.00 hodin

Kde: na vrchu Šibeník v Mostě

Pro veřejnost už je také otevřen oblíbený Funpark na vrchu Šibeník v Mostě. Ten na sociální síti Facebook zveřejnil informaci pro návštěvníky, že nemusí předkládat žádné potvrzení o negativním testování. Funpark letos zahájil třetí sezonu.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Rok naruby

Kdy: Do konce roku

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu. Představuje nové jarní, velikonoční, ale i vánoční dekorace. Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy. V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.

Ptáci

Kdy: Do konce měsíce září

Kde: Městská knihovna v Meziboří

Městská knihovna v Meziboří hostí výstavu fotografií Vratislava Prokeše s názvem Ptáci. K vidění je až do konce měsíce září.



Expozice II. světová válka na Mostecku

Kdy: Do 31. října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. sv. války na Mostecku (objekt býv. měst. Krematoria na starém hřbitově v Mostě)

Výstavní plochy, které zájemci najdou v objektu bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově, nabízejí několik zajímavých novinek (podívejte se na obrázky. V průběhu muzejní sezony se návštěvníci mohou také těšit na několik akcí. V červnu to bude výstava modelů vojenské techniky, která je vzpomínkou na modeláře Pavla Hrudku. V září to potom bude výstava o 30 letech trvání a činnosti Severočeského leteckého archivu a na konec sezony je naplánovaný Den válečných veteránů, který se v loňském roce nemohl uskutečnit. Je nutné dodržovat vládních nařízení, tj. rozestupy, nasazené roušky či respirátory a používat desinfekci. Provozní doba expozice v památníku: Úterý 10 – 12 a 13 – 16 hodin, Čtvrtek 10 – 12 a 13 – 16 hodin a Neděle 13 – 16 hodin.

Zámek Jezeří

Kdy: Sezona je do konce října

Kde: zámek Jezeří u Horního Jiřetína

Známá památka, zámek na rozhraní dvou světů – zámek Jezeří, má otevřeno pro veřejnost. Už je možné projít nejen zahradu a okruh bez průvodce, ale i okruh s průvodcem. Otevřeno je úterý – neděle od 10 do 17.30 hodin.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kdy: Do 31. října, denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: přesunutý kostel v Mostě

Unikátně přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě nabízí všechny prohlídkové okruhy. Po kolejích převezený gotický skvost byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století.

Ptáci – Vynikající stavitelé

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Doprovodná videa k výstavě jsou na webu OMGM v Youtube kanálu. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.



Památné stromy Ústeckého kraje

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit. Kurátorem je Vít Joza. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.



Vycházka k jezeru Most

Kdy: Ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Puklá skála u Flájské přehrady

Kdy: Přístupná po celý rok

Kde: nedaleko Flájské přehrady

Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany. Z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí cesta s červenou značkou z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Pokud mineme ve směru od Flájí skálu a odbočíme první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdeme přímo k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Kdy: přístupná celoročně

Naučná stezka Tesařova cesta má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: Přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě je Medvědí skála, Lesenská pláň a Liščí vrch. Na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách. O něco dále pak Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín

Kdy: Po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti zavřená.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: Přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: Po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem a Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením říčky Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice a z Litvínova vede k přehradě červená značka.