Jánošík

Kdy: pátek 20. 12. od 17.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Dobrodružná pohádka o neohroženém hrdinovi, který se dovedl postavit na stranu spravedlnosti s nasazením vlastního života. Příběh o odvaze, lásce, kouzlech, zradě, přátelství, ale i trestu, který následuje po špatných činech. Připravte se na opravdového hrdinu! Loutky krásné jako oči Jánošikovi milé! Hudba ostrá jako sekerka! A humoru jako hrachu!

Funny Girl

Kdy: pátek 20. 12. od 19.30

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 240 a 270 Kč

Premiéra. Slavné melodie i nezapomenutelná taneční čísla v americkém muzikálu, jenž vypráví o světlé i stinné stránce lásky a slávy.

Vánoční koncert: Jakub Jan Ryba

Kdy: pátek 20. 12. od 18.00

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Česká mše vánoční.

Vánoční trhy

Kdy: pátek 20. 12. od 10.00 až 18.00

Kde: 1. náměstí Most

14.00-18.00 Lití olova; 15.00-15.50 Vánoční kejklíř; 15.50-16.00 Nízkoprahové centrum Sovička – tanec; 16.00-17.00 Ježíšek žije - divadlo.

Vánoční trhy

Kdy: sobota 21. 12. od 10.00 až 18.00

Kde: 1. náměstí Most

16.00-16.45 O kaprovi – Divadelní Ansábl BezeVšeho; 17.00-18.00 Homola Band – hudební vystoupení.

Vánoce tří sněhuláků

Kdy: sobota 21. 12. od 10.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

V jednom malém městě, na konci tiché ulice stál sněhulák. Tři bílé koule, hrnec místo čepice, v obličeji mrkev a kousky uhlí. Docela obyčejný sněhulák, kdyby mu však nějaký poeta, místo obvyklého koštěte, nedal do ruky papírovou růži. A tak tam stál, říkejme mu třeba sněhový Pierot, hlavu trochu na stranu a naslouchal tichým tónům vánočních koled, které zvonily v jeho plechovém uchu. Něžné vločky padaly a padaly… Byl štědrý večer." Tak začíná pohádka o Třech sněhulácích. Ovšem než se spustí tento pohádkový dárek, musí se za nebeskou branou, kde dohlíží nad pořádkem svatý Petr, udělat všechny přípravy spojené se šťedrovečerní hostinou. Rozdováděným andílkům to jde tak trochu ztuha, zvláště, když je navštíví zvědavý čert, který se s anděly skamarádil už o loňských vánocích…

Ať žijí duchové

Kdy: sobota 21. 12. od 17.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Za kolik: 90 Kč

Představení Divadla rozmanitostí „Ať žijí duchové“ vzniká volně podle všem známého filmu. Divadlo ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém kabátě. Divák a doufáme, že nejen dětský, uvidí na vlastní oči neuvěřitelná kouzla, uslyší živě hranou hudbu a zpívající i tancující loutky a herce. Vznikne podívaná pro děti, táty, mámy a vůbec všechny, kteří se budou chtít zasmát, pobavit a ti starší třeba i trochu zavzpomínat.

Mauglí

Kdy: neděle 22. 12. od 18.00

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 170 a 190 Kč

Výpravná adaptace magických Kiplingových příběhů z šera indické džungle.

Vánoční trhy

Kdy: neděle 22. 12. od 10.00 až 18.00

Kde: 1. náměstí Most

15.00-15.30 NasaY Beat – začínající kapela; 15.45-16.30 Divadelní klub Školka; 17.00-17.45 Voxel – hudební vystoupení.

4. adventní neděle

Kdy: neděle 22. 12. od 9.00

Kde: Církev československá husitská v Mostě

Bohoslužba.

Návštěva U Stráníků

Kdy: pátek 20. 12., od 19.00

Kde: Docela velké divadlo Litvínov

Za kolik: 130Kč

Folková kavárna. Koncert litvínovské skupiny. Hrají „Stranďa“ Stráník a Poslední šance Míry Ošance.

Hardcore Might #2

Kdy: pátek 20. 12., od 21.00

Kde: Klub Ponorka Litvínov

Koncert. MAYLIVE progressive-hardcore (Most), Diversity progressive-metal (Most), Unsolved Case hardcore (Kralupy nad Vltavou).

Christm„Ass“ Dnb Party

Kdy: sobota 21. 12., od 21.00

Kde: Klub Ponorka Litvínov

Proč přijít: Party. Crank.

Divadelní vánoce

Kdy: sobota 21. 12., od 16.00

Kde: Docela velké divadlo Litvínov

Za kolik: 100 Kč

Generální zkouška na štědrý večer. Děti si mohou vyzkoušet vánoční zvyky a vyrobit vánoční dárek.