Z Klínů do Klínů

Kdy: Sobota 21. ledna od 9.30 hodin

Kde: Start je v Mníšku v Krušných horách

Klub českých turistů Lokomotiva Most pořádá v sobotu 21. ledna tradiční akci Z Klínů do Klínů, opět se startem v Mníšku v Krušných horách. Jako každoročně je akce plánovaná jako lyžařský přejezd, ale uskuteční se i v případě nepříznivých sněhových podmínek. Start a prezentace je v restauraci ve vietnamské tržnici v Mníšku od 9.30 do 13 hodin, cíl tamtéž do 16 hodin. Do Mníšku bude opět vypraven autobus, v ceně 50 Kč pro členy a 60 Kč pro nečleny, s odjezdem z Mostu z parkoviště za hlavní poštou (v 9 hodin), se zastávkami v Litvínově na nádraží (9:20 hodin) a U Bílého sloupu (9:25 hodin). Odjezd zpět z Mníšku je v 16 hodin. Nutná je rezervace nejpozději do 18. ledna formou zaslání částky na účet číslo 0349413043/0800. Do zprávy pro příjemce napište Klíny a jméno plátce. Za startovné 30 korun pro členy KČT a 40 Kč pro nečleny (děti členů zdarma) každý obdrží originální ručně malovanou dřevěnou medaili, diplom a drobný dárek. Můžete si vybrat z tras 8, 12, 14 nebo 18 kilometrů.

Memoriál bratří Mazánků

Kdy: Sobota 21. ledna od 8.30 do 14.30 hodin

Kde: Sportovní hala v Mostě

Již 25. ročníku memoriálu bratří Mazánků, což je halový fotbalový turnaj hráčů dříve narozených, se uskuteční v sobotu 21.ledna od 8.30 do 14.30 hodin ve sportovní hale v Mostě, kdy pořadatelem tohoto tradičního mezinárodního turnaje jsou bývalí hráči FK Baník Most. Všichni jste srdečně zváni na tradiční setkání bývalých hráčů, trenérů a funkcionářů tohoto klubu. Letos se v turnaji představí FK Baník Most bílí, FK Baník Most zelení, FK Litvínov, FK Teplice, Slavoj Žatec, Baník Souš, FK Ústí nad Labem a německý HFC Greifswald 92.

Holubí pohádka aneb Rychlý jako pírko

Kdy: Sobota 21. ledna od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Pohádka z prostředí poštovních holubů o tom, že vítězem není ten, kdo je první v cíli, ale ten, kdo se má kam vracet. Holubi pana Branného se právě připravují na důležité závody. Pírko létá pomalu, ostatním sotva stačí a bojí se. Je prostě úplně jiný než jeho otec, s nímž ho všichni srovnávají a závodění je pro něj spíše otrava. Stejný přístup má k holubím závodům i Josífek, syn pana Branného. Ten se dokonce na protest rozhodne utéct z domova. Jak se osudy těchto dvou propojí? Dostanou se oba v pořádku domů? Inscenace je z části činoherní a z části loutková.

Hardstyle party aneb sobotní mejdan v litvínovské Ponorce

Kdy: Sobota 21. ledna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

První mejdan s elektronickou hudbou se letos v hudebním klubu Ponorka Litvínov uskuteční v sobotu 21. ledna. Podtitul akce ultimate hardstyle destruction napovídá o všem! Hardcore, gabber, hardstyle… Bude domácí oblíbená partička Dwarf SoundSystem, Cybersheep sound system, Spiral Structure sound system a Neumatix od 20.00 hodin.

Kluziště v Radničním parku prodloužilo provoz

Kdy: Do 29. ledna

Kde: Radniční park v Mostě (mezi magistrátem a hotelem Cascade)

Provoz venkovního kluziště v Radničním parku byl pro velký zájem prodloužen. Přijít zabruslit si tak můžete až do neděle 29. ledna 2023. Ke zjištění momentální návštěvnosti kluziště je možné využít živou webkameru. Provozní doba kluziště pondělí – pátek 14.00 – 19.00 hodin, sobota a neděle 10.00 – 19.00 hodin.

Krušnohorská Túr de Svařák

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Krušné hory

Vydejme se za nejlepšími svařáčky, které umí Krušnohorsko nabídnout. Portál krusnohorsko.com připravil pro zájemce a soutěživce mapu, kde jsou zvýrazněné podniky, které ho prodávají. Účastníci se jí ale nemusí striktně držet, uznáno bude svařené víno z celých Krušných hor. Stáhněte si zápisovou tabulku, vypište si místo, kde jste si vínko dali a nechte si ho od provozovatele potvrdit třeba razítkem nebo podpisem. Kdo ochutná 5 a více svařáků, dostane pamětní placku nebo magnet. Vyplněný formulář stačí ofotit a poslat na mail redakce@krus-nohorsko.com. Abyste si nemysleli, že jde jen o kavárenské povalečství, je připraven i seznam výletů, které si v okolí můžete projít. Akce trvá do konce ledna. Více informací a soutěžní kartu najdete na webu https://krusnohorsko.com/svarak/.



Heinrich Loos v divadle: Starý Most obrazem i slovem

Kdy: Od 12. ledna

Kde: Foyer Městského divadla v Mostě

Městské divadlo v Mostě nabízí ve svém foyer divákům pohled do ulic města Mostu v druhé půli 19. století. Město před začátkem těžby uhlí a průmyslové revoluce okolo roku 1870 zachytil mostecký rodák Heinrich Loos. Vernisáž výstavy se konala ve čtvrtek 12. ledna. Je vystavena část kolekce akvarelů, kterou tehdejší Stadtmuseum Brüx získalo za 1000 korun českých začátkem roku 1923, tedy přesně před 100 lety. Unikátní půvabné naivní obrázky doplní neméně půvabné naivní texty, kterými Heinrich Loos obsah obrazů komentoval, a které na vernisáži přečetl herec mostecké činohry Otto Liška. Obrázky vznikaly v letech 1920 až 1925, byť zachycují město o padesát let dříve. 29 jeho obrázků se nachází v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, další čtyři desítky známe pouze ze starých fotokopií.

Sylva Prchlíková Tichá zima v Mostě

Kdy: Do 19. února

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava obrazů litvínovské malířky, která přímo pro tuto výstavu vytvořila tři nové obrazy Mostu. S výstavou je spojen prodej autorských kalendářů 2023. Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro zimní období a zejména advent výstavu Sylvy Prchlíkové, která vystavuje v Mostě a okolí už poněkolikáté, a proto jsou její obrazy všem známé. Pochází z Litvínova a Mostecko je jejím domácím prostředím. Vešla do povědomí veřejnosti zejména svými naivními obrazy, ale věnuje se i abstraktní malbě. Sylva Prchlíková je naivistická malířka, jejíž popularita zdaleka přesahuje domácí mostecký region. Zároveň sochaří, ilustruje knihy pro děti, připravuje nástěnné kalendáře, divadelní kulisy a kostýmy a dělá keramiku, která rovněž bude součástí výstavy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.