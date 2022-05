Czech Floyd v Rokáči Vinohrady Kdy: Pátek 20. května od 20.00 hodin Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě To nejlepší z legendárních Pink Floyd do mosteckého Rokáče Vinohrady přiveze kapela Czech Floyd. S jejich show Another Gig In The Wall vystoupí v pátek 20. května. Bar bude k dispozici od 19 hodin, začátek koncertu kdykoliv mezi 20. a 21. hodinou. Czech Floyd je aktuálně nejpoptávanější česká Pink Floyd tribute kapela. Můžete se těšit na známé i méně známé hity Pink Floyd, včetně Shine On You Crazy Diamond, Take It Back, Learning To Fly, Money, Run Like Hell, High Hopes, Us And Them, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall a další pecky. V aranžích a s perfektní angličtinou jako je nehraje žádná jiná tribute kapela u nás.

Prago Union v pátek v litvínovské Ponorce

Kdy: Pátek 20. května od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Pokračujem v Jízdě. Prago Union je pražská hip-hopová skupina…, ale to všichni víte. V pátek 20. května přijedou Prago Union (official) do hudebního klubu Ponorka Litvínov ukázat svou loňskou desku Made in Strašnice. Prago Union vystupovali v Ponorce už několikrát a vždycky to byl neskutečný zážitek. Navíc letos slaví dvacet let existence a slavit budou i v litvínovském podzemním klubu a představí už zmíněnou čerstvou desku. Klub je v pátek otevřen od 18.00 hodin a mejdan se začne rozjíždět na osmou večerní!

Kvinta oslaví 30 let v Atticu

Kdy: Pátek 20. května od 19.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic v Litvínově

Folková skupina Kvinta se do folkového světa rozjela v červenci 1992 z Litvínova, s posádkou čítající pěti osob. Cestou někteří přestoupili do jiných vlaků, jiní zůstali kdesi ve stanici, a tak nyní, už jako vcelku rozjetý vlak, ji obsluhuje posádka v následujícím složení: Tomáš „Papouch“ Kunz – kapelník, akustická kytara, zpěv, Lada Kunzová – klávesy, zpěv, Petr Elman – baskytara, Martin Prokop – bicí a Iva „Pralinka“ Boušová – zpěv. Jako hosté vystoupí bývalí členové kapely.

Horal 2022

Kdy: Sobota 21. května od 10.00 hodin

Kde: Kulturní dům Pod lípou Nová Ves v Horách

Horská liga a Česká federace dámy pořádají mistrovství republiky v dámě mládeže, a to v sobotu 21. května v Kulturním domě Pod lípou v Nové Vsi v Horách. Prezentace proběhne od 9.30 hodin, samotný turnaj začíná v 10.00 hodin. Soupeřit budou mladší žáci a teen hráči.

Ochutnávky vín v Chrámcích

Kdy: Sobota 21. května od 8.00 do 18.00 hodin

Kde: České vinařství Chrámce

Den otevřených dveří s pravidelnou jarní ochutnávkou kolekce všech vín pořádá v sobotu 21. května České vinařství Chrámce na Mostecku. Čeká vás více než padesátka nejrůznějších vín, ale také prohlídky s průvodci a zábava pro děti. Připraveno pro ochutnávku bude více jak 50 vín různých ročníků, barev a rozmanitých technologií - košer vína, oranžová vína, vína barrique, ledové víno. Hitem posledního roku je Rulandské modré, výběr z hroznů 2018 NEŠAMA, které bylo v roce 2021 oceněno již třemi medailemi z různých výstav v České republice. Součástí ochutnávek jsou prohlídky vinařství se zkušenými průvodci. Pro děti budou připraveny hry, hledání pokladu, opékaní buřtů a jízda na koni. K vínu samozřejmě nebude chybět teplé i studené občerstvení. Parkování i vstup je zdarma.

Otevřená farma v Hoře Svaté Kateřiny

Kdy: Sobota 21. května od 10.00 do 14.30 hodin

Kde: Farma Kateřina v Hoře Sv. Kateřiny

Farma Kateřina v Hoře Svaté Kateřiny v Krušných horách se stala nejlepší ekofarmou roku 2022 a zve na Den otevřených dveří s předáváním ocenění. Koná se v sobotu 21. května od 10.00 hodin. Můžete vyrazit na komentované prohlídky farmy (od 11.00 a 14.30 hodin), bude připraveno občerstvení a ochutnávky regionálních potravin. Ze zábavného programu uvidíte kuchařskou show, ukázky zemědělské techniky, zvířata z farmy, připraven je i program pro děti a zahraje kapela Saphir. Program končí v 16.00 hodin.

Oslava 9 let existence Basstrike Crew

Kdy: Sobota 21. května od 19.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

9 let existence Basstrike Crew. Oslava se uskuteční v sobotu 21. května v hudebním klubu Ponorka - Litvínov. Pokud počasí a okolnosti dovolí, hrát se bude už v podvečer venku na terase klubu blízko grilu. No a zahrát a slavit se dostaví hromada dýdžejů ze širokého okolí. AzAwAkk z Upfockerz, Wormik & Dumpling z Bad Controll, Maltixx & D-lex z Beating mash, Jimmy Cocaine z Mostu, Dj/CubaLibre z Basstrike Crew a Unity Rage, Nightrofix z Mostu, Spiritual z MIB Crew, Push /MIB Crew/, DJ Jorge Naipes z Litvínova s trochou hip hopu, Estewes z ArA Company a Bazi dnb & Taby dnb & Crank z Basstrike Crew! Klub otvírá v sobotu v 18.00 hodim. Party začne už v 19.00 hodin na terase s venkovní stejdží. Odtud se vše přesune klasicky na sál, a to ve 22.00 hodin a tam už klasika do rána.

Den s policisty v Mostě

Kdy: Neděle 22. května od 13.00 do 16.00 hodin

Kde: Dopravní hřiště ve Fibichově ulici v Mostě

Den pro celou rodinu pořádá Městská policie v Mostě na dětském dopravním hřišti ve Fibichově ulici. Program se koná 22. května od 13.00 do 16.00 hodin a moderuje ho Vlasta Vébr a Míša Doležalová. Děti čekají ukázky činnosti a výzbroje městské policie, Vězeňském služby, hasičů, dále trial show, hry a soutěže, školička správného pohybu a jízda na ponících. Vstup je zdarma.

Živá zahrada Korozluky

Kdy: Neděle 22. května od 10.00 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Korozlukách

Pohádková neděle, plná loutkových divadel, tvorby a zábavy čeká děti v neděli 22. května na zámku Korozluky u Mostu. Připraveny jsou výtvarné dílny, výstava děl dětí, ukázky tanců, historické pouťové atrakce. Program potrvá od 10.00 do 17.00 hodin, divadelní představení začínají v 10.30, 13.00 a 15.00 hodin. Vstupné pro děti je 60 Kč, pro dospělé 80 Kč.

Neděle ve středu

Kdy: Neděle 22. května od 15.00 hodin

Kde: Radniční park v Mostě

V neděli 22. května začíná série multižánrových koncertů v Radničním parku v Mostě, který se nachází mezi magistrátem a hotelem Cascade. Při prvním koncertu vystoupí: Od 15.00 hodin Nina Rosa. Slovenská houslistka a zpěvačka Nina Marinová je půvabná mladá slečna s nesmírným talentem ke krásným melodiím. Nina se v minulosti stala kupříkladu pravidelným hostem na koncertech skupiny Zrní. Doprovodí ji špičkový akordeonista Michal Mihok a neméně výborný kytarista Tony Dlapa. Od 16.00 hodin je na programu vystoupení žáků ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě. Od 17.00 hodin bude hrát Tribubu. Kvartet hudebníků ze Španělska, Anglie, Pobřeží Slonoviny a Německa. Jejich vystoupení se v loňském roce stalo nejpříjemnějším překvapením celé sezony a jsme moc rádi, že je můžeme představit i letos.

Expozice o II. světové válce zahajuje novou sezonu

Kdy: Úterý a čtvrtek 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, neděle 13.00 - 16.00 hodin

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě, která se nachází v budově bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově zahajuje novou muzejní sezonu. Stane se tak v neděli 1. května a dveře budou pro návštěvníky otevřeny od 13.00 do 16.00 hodin. V sezoně je otevřeno v úterý a ve čtvrtek vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. V neděli od 13 do 16 hodin.

Ukradená stávka

Kdy: Do 30. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Ta je prezentována formou komiksu a historickými fakty s dobovými předměty. Mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Je věnována událostem z března až dubna 1932, a je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Výstava je edukační, součástí je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. (Objednávky edukačních vzdělávacích programů pro školy na e-mailu: kubelkova.o@omgm.cz). Výstava potrvá do 30. října. Vznikla za podpory statutárního města Mostu.

Muzeum Veteráni Litvínov

Kdy: Sezona Duben – září, otevřeno každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Další sezonu zahajuje muzeum automobilů a dopravních prostředků v Litvínově. Chybět samozřejmě nemůže ani otevření oblíbeného selského dvorečku se zvířátky.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kdy: Úterý – neděle od 9.00 do 16.00 hodin (1. - 31. května)

Kde: Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Po kolejích převezený gotický skvost. Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm i jeho okolí restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinnesových rekordů tisíciletí.

Zámek Jezeří

Kdy: Úterý – neděle od 10.00 do 16.00 hodin (1. 5. - 30. 6.)

Kde: Zámek Jezeří

Zámek na rozhraní dvou světů. Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg shlížel ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto barokní podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří stalo jedním z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.

Bleší trhy v Mostě

Kdy: Od 5. března každou sobotu od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Mostecké bleší trhy se otevírají po zimní pauze Od 5. března každou sobotu na Baníku Souši, veškeré info na facebooku a www.antiktrhy.cz. Tradiční mostecké bleší trhy se konají celoročně od 5.30 do 12.00 hodin ve sportovním areálu TJ Baník Souš – Most v ulici Zdeňka Fibicha 282 (za Neprakta klubem).

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Od 1. března od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.