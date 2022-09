TEXTAR Czech Truck Prix 2022 Kdy: Pátek 2. - neděle 4. září Kde: Autodrom Most Za kolik: Jednodenní vstupné výběr So/Ne 990, dítě 190, rodinné (1 + 1) 1 050 Kč Třicáté výročí Czech Truck Prix, závody evropských NASCAR a šampionát cestovních vozů. To bude první zářijový víkend v Mostě. Nejnabitější závodní víkend sezóny navíc doplní účast britského Top Gearu v čele s tajemným Stigem. Ten ve čtvrtek večer vyrazí i spanilou jízdu Mostem. Více se dozvíte v článku Nejnabitější závodní víkend sezóny okoření účast britského Top Gearu.

Den otevřených dveří na přehradě Fláje

Kdy: Sobota 3. září od 9.00 hodin

Kde: Vodní dílo Fláje

Vodní dílo Fláje u Českého Jiřetína se otevře návštěvníkům v sobotu 3. září od 9.00 do 16.00 hodin. Připraveny budou prohlídky vodního díla s výkladem o účelu a historii stavby. Ve stejný čas bude přístupná také úpravna vody na Meziboří.

Memoriál Pluto

Kdy: Sobota 3. září od 7.00 hodin

Kde: Začíná se u pomníku Pluto v Litvínově

Tradiční turistický pochod k výročí důlní katastrofy na dole Pluto se koná v sobotu 3. září. Zahájení proběhne mezi 7.00 až 10.30 hodin u pomníku důlní katastrofy v Litvínově, ul Tyrše a Fügnera. Pietní akce se koná ve 13.30 hodin u pomníku důlní katastrofy v Louce u Litvínova, tam u kulturního domu také v 15.00 hodin akce končí. Připraveny jsou pěší trasy v rozmezí 5 až 22 km, cyklo 20 až 60 km. Trasa 5 km vhodná pro rodiče s dětmi. Pro účastníky je připraven diplom a v cíli malé občerstvení. Odměna pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka.

Lollipopz v Funparku Most

Kdy: Sobota 3. září od 14.00 hodin

Kde: Funpark na vrchu Šibeník v Mostě

Za kolik: Zdarma

Tak nám zase začal nový školní rok a školáky čeká velká párty Lollipopz ve Funparku v Mostě na Šibeníku. Ta se zde uskuteční v sobotu 3. září. Začíná se od 14.00 hodin diskotékou, koncert je od 15.00 hodin. Vstupné je zdarma.

Chudeřínský kotlík

Kdy: Sobota 3. září od 14.00 hodin

Kde: Chudeřínský park

Za kolik: Zdarma

Soutěž jednotlivců a družstev ve vaření guláše se koná v Chudeřínském parku v Litvínově. Začátek je ve 14,00 hodin v sobotu 3. září. Součástí programu také soutěž o Chudeřínského zatloukače, Chudeřínskou vrhavku podzimní a oblíbeného Chudeřínského pohlavního pokrytce, což je staročeský výraz pro pokrývku hlavy. Přihlášky a informace na tel. čísle: 606 563 725.

Obrnické slavnosti

Kdy: Sobota 3. září od 15.00 hodin

Kde: Bývalé fotbalové hřiště v Obrnicích

Už pošestnácté se Obrnice rozloučí s létem populárními slavnostmi. Tradičně na starém fotbalovém hřišti se uskuteční v sobotu 3. září. Návštěvníci oblíbené kulturní a společenské akce se mohou těšit na bohatý program, zazpívá například Anna Slováčková. Hity legendárních kapel Katapult, Olympic a neméně populární zpěvačky Věry Špinarové obstarají jejich revivalové skupiny.

Minifestival Korozluky

Kdy: Sobota 3. září od 18.00 hodin

Kde: Zahrada zámku Korozluky

Za kolik: 300 Kč

Opět naposledy a opět v Korozlukách na zámku se koná hudební festival. Začíná v sobotu 3. září od 18.00 hodin a zahrají na něm Vomiště, Jan Řepka, Petr Kalandra Memory Band, Ivan Hlas Trio a Cumbal. Vstupné na místě 300 korun.

Westonia, renesanční sapfó a její doba

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. Výstava potrvá do 31. prosince.

Expozice o II. světové válce

Kdy: Úterý a čtvrtek 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, neděle 13.00 - 16.00 hodin

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě, která se nachází v budově bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově. V sezoně je otevřeno v úterý a ve čtvrtek vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. V neděli od 13 do 16 hodin.

Ukradená stávka

Kdy: Do 30. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Ta je prezentována formou komiksu a historickými fakty s dobovými předměty. Mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Je věnována událostem z března až dubna 1932, a je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Výstava je edukační, součástí je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. Výstava potrvá do 30. října. Vznikla za podpory statutárního města Mostu.

Muzeum Veteráni Litvínov

Kdy: Sezona duben – září, otevřeno každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Další sezona muzea automobilů a dopravních prostředků v Litvínově je v plném proudu. Chybět samozřejmě nemůže ani oblíbený selský dvoreček se zvířátky.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kdy: Úterý – neděle od 9.00 do 17.00 hodin (1. června - 31. srpna)

Kde: Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Po kolejích převezený gotický skvost. Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm i jeho okolí restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinnesových rekordů tisíciletí.

Zámek Jezeří

Kdy: Úterý – neděle od 10.00 do 17.00 hodin (1. července - 31. srpna)

Kde: Zámek Jezeří

Zámek na rozhraní dvou světů. Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg shlížel ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto barokní podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří stalo jedním z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Do 31. října, úterý – neděle od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.