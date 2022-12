Vánoční trhy v Mostě Kdy: Od pátku 25. listopadu v 10.00 hodin Kde: 1. náměstí v Mostě Od pátku se rozběhly Vánoční trhy na 1. náměstí v Mostě. Stánky mají otevřeno až do 3. ledna, vždy od 10.00 do 18.00 hodin.

Jednička mosteckého alternative rocku vystoupí v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 2. prosince od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek zve v pátek 2. prosince večer do Rokáče Vinohrady na koncert mostecké party Dost času. V průběhu let prošlo kapelou mnoho mosteckých muzikantů a muzikantek, měnilo se nástrojové obsazení, kapela se i několikrát rozpadla. Během let hrála na nejrůznějších místech v regionu. Koncert začíná ve 20.00 hodin.

Punkový večírek v Ponorce: Filda naposledy za mikrofonem s Průserem a jednorázový návrat SFK

Kdy: Pátek 2. prosince od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Za kolik: 150 korun

Hudební klub Ponorka Litvínov bude v pátek 2. prosince patřit hlavně pankáčům a pankačkám. Průser ten starej a dobrej vystoupí naposledy v sestavě s Fildou. Po dvou letech se na pódiu ukáží místní SFK. Ze západu Čech přijede poprvé do litvínovského podzemí kapela Zbytkáč a premiéru v Ponorce budou mít i lounští DMK. Tohle je poslední letošní vyloženě punková akce v litvínovském podzemním klubu. Ponorka má v pátek otevřeno od 18.00 hodin a koncert začne kdykoliv po osmé večer.

Předání světla sv. Barbory

Kdy: Pátek 2. prosince od 17.00 hodin

Kde: Od Rozkvětu k novému památníku hornictví v Mostě

Předání světla svaté Barbory primátorovi města Mostu patří k hornickým tradicím města, které organizuje Spolek severočeských havířů. Koná se v pátek 2. prosince. Uniformovaní havíři s praporem a s Barborkou obklopenou malými permoníky se shromáždí před obchodním střediskem Rozkvět, odkud za doprovodu dechovky Mostečanky vyrazí v 17.00 hodin směrem k náměstí. Projdou nákupním centrem Central, kde uslyšíte hornické karmíny, a budou pokračovat na 1. náměstí. Průvod končí u nového Památníku hornictví a důlních neštěstí před Repre.

Mariánské Vánoce

Kdy: Sobota 3. prosince od 10.00 hodin

Kde: Areál kostela Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích

Obec Mariánské Radčice zve malé i velké na 11. Mariánské Vánoce, které se konají v sobotu 3. prosince od 10,00 hodin v ambitu kostela Panny Marie Bolestné. Uvidíte vánoční příběh ztvárněný obyvateli obce Ježíšek je nás (od 11, 13 a 15 hodin). V 16,00 hodin se koná pěvecký koncert v kotele a v 17,00 hodin je naplánováno rozsvícení vánočního stromu. Po celý den se můžete těšit na dobovou hudbu, občerstvení, řemeslníky, Ježíškovu poštu, kejklíře i vánoční kvíz.

Adventní odpoledne v muzeu

Kdy: Sobota 3. prosince od 13.00 do 17.00 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě si pro návštěvníky připravilo na sobotu 3. prosince adventní odpoledne. Od 13.00 do 17.00 hodin mohou děti využít tvořivé dílničky nebo Ježíškovu poštu, dospělí si prohlédnou výstavu vánočních ozdob mosteckých paličkářem a vyzkouší si paličkování. Součástí je komentovaná prohlídka výstavy Reynkovi a koncert žáků ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, který začne v 15.00 hodin.

Christmas Night Run Most

Kdy: Neděle 4. prosince od 14.30 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

V Mostě na 1. náměstí odstartuje v neděli 4. prosince další ročník zážitkového běhu Christmas Night Run. Pro děti je připravena trať 1 km, pro dospělé 5 km. Dohlížet bude Santa, skřítci a sob Rudolf. Je povinná funkční čelovka - svítilna na hlavě, bez ní nebude závodník připuštěn na start. V 16.00 hodin je start 900 m NN Kids Christmas Run. Hlavní závod Intersport Christmas Night Run Most odstartuje v 17.00 hodin.

Putování za Barborkou

Kdy: Neděle 4. prosince od 15.30 hodin

Kde: Sraz na náměstí v Hoře Svaté Kateřiny

Průvod obcí, setkání se Barborkami a posílání dopisů Ježíškovi nabízí místním i přespolním TJ Sokol Hora Svaté Kateřiny. Sraz na náměstí je 4. prosince v 15.30 hodin.

V Obrnicích rozsvítí vánoční strom, chybět nebudou koledy ani ohňostroj

Kdy: Neděle 4. prosince od 16.00 hodin

Kde: Náměstí v Obrnicích

Na tradiční rozsvícení vánočního smrku na náměstí před základní školou zve v neděli 4. prosince místní i přespolní vedení obce Obrnice. Samotnému aktu předchází v 16.00 hodin lampionový průvod, na který naváže o hodinu později zábavní program. Zazní koledy a vánoční písně. Program zpestří ohňová show a ohňostroj. Kdo se přijde pobavit, může se těšit na čaj či svařák na zahřátí nebo vánoční perníčky.

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vánoce po celý rok je výstava tradičně i netradičně ozdobených stromků v zámku Valdštejnů v Litvínově.

Imaginárium bratří Formanů do konce roku

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Dobrá zpráva pro návštěvníky výstavy Imaginárium bratří Formanů a jejich přátel, kterou je možné navštívit v zámku Valdštejnů v Litvínově. Výstava byla prodloužena do 31. prosince. Přijďte si pohrát! Imaginárium můžete v litvínovském zámku navštívit od úterý do neděle v časech: 9.00, 10.30, 13 a 15.30 hodin. Prohlídky si rezervujte na tel. čísle 603 151 600. Kdo si hraje, nezlobí!

Výstava obrazů Kateřiny Borecké

Kdy: Do 31. března 2023

Kde: Kulturní zařízení v Meziboří

Až do konce měsíce března roku 2023 je k vidění v kulturním zařízení města Meziboří na Okružní ulici č.p. 343 výstava obrazů malovaných a kreslených Kateřinou Boreckou. Výstava je přístupná v provozní době městské knihovny Meziboří. Kateřina Borecká nejen maluje a kreslí, ale tvoří také kamenomalbu, tedy maluje obrázky na kamínky. Věnuje se také malbě v digitální podobě na leteckou tematiku pro firmu Eduard. Malby tvoří pomocí tabletu Wacom Cintiq 22. Malby jsou na přebalech produktů, tedy modelů plastikových stavebnic.

Westonia, renesanční sapfó a její doba

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. Výstava potrvá do 31. prosince.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.