Vytvořte si masopustní masku nebo škrabošku

Kdy: do neděle 21. února

Kde: doma a pošlete foto do SVČ v Mostě

Se Střediskem volného času v Mostě se stále ještě můžete zapojit do výtvarné soutěže s názvem Vytvoř si masopustní masku nebo škrabošku. Ta trvá do neděle 21. února. Soutěží se ve dvou kategoriích: 3 – 6 let a 7 – 12 let. Účastníci si vyrobí jakoukoli masku nebo škrabošku do masopustního průvodu. Hotové a podepsané výrobky mohou vyfotit a poslat na e-mail lastuvkova@svc-most.cz. Nejoriginálnější výrobky budou odměněny. Odměna čeká každou masku.

Škola hrou s SVČ v Mostě

Kdy: do 28. února

Kde: areál Benedikt v Mostě

Středisko volného času v Mostě pořádá až do konce měsíce února zábavně naučnou stezku nejen pro děti, které se chystají do školy, s názvem Škola hrou. Při procházce v areálu Benediktu se plní úkoly zaměřené na rozvoj schopností a dovedností předškoláků a malých školáků. Trasa, jejíž start je u vchodu na letní scénu, je značena mapou. Pokud se vám podaří splnit všech 10 úkolů, vyfoťte se a pošlete snímek na mail dachova@svc-most.cz. Na recepci SVČ čeká účastníky malá odměna.

Pohádkový les na Resslu

Kdy: do 28. února

Kde: areál na vrchu Ressl v Mostě

Středisko volného času v Mostě přichystalo pro děti zábavnou hru v přírodě s názvem Pohádkový les. Ta se odehrává od 8. Do 28. února v areálu na Resslu v Mostě a prověří u účastníků znalosti pohádek. Na cestě se odpovídá na 12 zastávkách na otázky, proto je potřeba vzít si sebou papír a tužku. Trasa vede od vstupu na koupaliště k dětskému hřišti. Odpovědi s uvedením jména a věku dítěte je třeba poslat na email: lastuvkova@svc-most.cz nebo doložte v recepci SVČ v Mostě. Malou odměnu si můžete vyzvednout právě v recepci.

Keramické tvoření po domácku se Střediskem volného času

Kdy: do 25. února

Kde: doma

Středisko Volného času v Mostě přichystalo pro zájemce z řad dětí další zajímavou aktivitu, a sice Keramické tvoření po domácku. Děti si mohou přijít do recepce SVČ Most vyzvednout balíček s keramickou hlínou a návodem na tvoření dekorací. Vytvořte podle návodu nebo vlastní fantazie výrobek, který nám přinesete zpátky do SVČ a my vám ho vypálíme v peci. Po vypálení si jej zase odnesete domů. Jeden balíček hmoty vyjde na 30 korun.

Za Bílou stopou na Dlouhou Louku

Kdy: v době příznivého počasí pro běh na lyžích

Kde: běžkařská trať u Dlouhé Louky

Konkrétně na Dlouhou Louku vyjíždí z Litvínova přes Osek autobusová linka 526. O víkendu odjíždí z autobusového nádraží v Litvínově v 9.35, 11.35 a 15.15 hodin, pokračuje přes Lom a Osek. Zpět z Dlouhé Louky autobus odjíždí v 10.09, 12.06 a 15.49 hodin. Stav tratí a aktuální informace najdete zde. http://kbstopa.cz.

Za pěšími výlety nebo sáňkováním do hor

Kdy: o víkendu 19. – 21. února, pokud to sněhové podmínky dovolí

Kde: Krušné hory

Pohodlnou dopravu za pěšími výlety nebo sáňkováním nabízí autobusová linka 523 z Litvínova, která jezdí do Nové Vsi v Horách, Hory Svaté Kateřiny a Brandova. Stejně tak vás za zimními radovánkami dopraví Moldavská horská dráha, která jezdí do Nového Města a Moldavy. Z mosteckého nádraží odjíždí v 9.30 a 13.20 hodin. Dvakrát vyjíždí také z Ústí nad Labem přes Teplice, a to v 8.21 a 13.14 hodin.

Puklá skála u Flájské přehrady

Kdy: přístupná po celý rok

Kde: nedaleko Flájské přehrady

Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany; z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí červená značka z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Mineme-li ve směru od Flájí skálu a odbočíme-li první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdete k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kde: z Meziboří do Litvínova a zpět

Kdy: přístupná celoročně

Naučná stezka Tesařova cesta má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Flájský vodopád v Krušných horách

Kdy: přístupný po celý rok

Kde: obec Český Jiřetín

V případě, že se rozhodnete vyrazit do přírody, máme pro vás v nabídce lokalitu Flájského vodopádu. Nachází se přímo v Českém Jiřetíně u prvního velkého parkoviště. Někdo tvrdí, že je umělý, někdo, že byl původní a potom použit a rozšířen. Je přes 60 m vysoký a tím pádem nejvyšším v Krušných horách. Vodopád je tvořen přepadem vody z Flájského plavebního kanálu, slouží jako propusť a svádí vodu z plavebního kanálu do Flájského potoka.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Na zříceninu hradu Rýzmburk

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Osek

Proč přijít: Hrad Rýzmburk, německy Riesenburg, je také nazýván hradem Osek, tedy za doslova humny okresu Most, a právě nad tímto městem na Teplicku leží. Stojí na konci Oseckého údolí, mezi vrchem Špičák a Stropník v Krušných horách. Hrad je nyní v majetku města a provozuje ho Občanské sdružení za záchranu hradu Rýzmburk. Na hrad vede červená turistická značka z centra Oseka nebo od nádraží. Cesta údolím podél potoka je dlouhá dva kilometry. Hrad leží také na desetikilometrové naučné stezce Osek. Přístupný je celoročně.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Tip na audioknihu: Aňa Geislerová je zpět jako Němcová, čte její dopisy

Kdo: Aňa Geislerová

Kde: Supraphon, 2021

Do časů spisovatelky Boženy Němcové (4. února 1820 – 21. ledna 1862), dámy zamilované i milované, živořící ale i bavící národ, nás zkraje roku vrátila zdařilá kontroverzní čtyřdílná série České televize Božena. Na ni navázal Supraphon, na CD-MP3 vydal audioknihu Božena Němcová: Korespondence 1844–1862 (2 hodiny 25 minut). Načetli ji herečka Aňa Geislerová a Igor Orozovičem; ona nabízí dopisy Barbory, on k nim souvislosti. V jedné z prvních kapitol líží význam korespondence v literárním vývoji Němcové.

Tip na knihu: Stroje jako já

Kdo: Ian McEwan

Kde: vydavatelství Odeon, 2021

100 let po premiéře Čapkova R.U.R. vychází česky McEwanův očekávaný román o umělé inteligenci! Když jsou stroje k nerozeznání od lidí, vyvstávají nové otázky: je nevěra s robotem nevěra? Jsou lepší milosrdné lidské lži, nebo chladná strojová pravda? Velká Británie prohrála válku o Falklandy a Alan Turing se věnuje vývoji umělé inteligence… To je alternativní historie 80. let minulého století z pera jednoho z nejvýznamnějších anglických prozaiků. Důležitým tématem knihy je však také láska – respektive otázka, jak se vyrovnáme se skutečností, že umělá inteligence patrně nebude umět lhát.

Tip na komiks: Dracula

Kdo: Bram Stoker a Georges Bess

Kde: Argo, 2021

Klasický román Dracula od Brama Stokera dráždí k nejrůznějším adaptacím už přes sto dvacet let. Vábení neodolal ani vynikající francouzský kreslíř Georges Bess, kterého český čtenář zná z komiksu Bílý láma, k němuž psal scénář Alejandro Jodorowsky. S tímto scenáristou Bess spolupracoval i na jiných dílech a k dalším si psal scénář sám. Dracula je přesně tím důvodem, proč se zdálo, že se na několik let odmlčel – a stačí se podívat na úžasně secesně členitou, ornamentální kresbu jeho adaptace, aby člověk pochopil, proč se tak stalo. Bessův Dracula, věrný v tématu a atmosféře doby, umně zeštíhlený k lepší plynulosti děje a k lepšímu využití vizuálních možností příběhu, ale hlavně opatřený kresbou, která bere dech, patří rozhodně k těm nejlepším výtvarným a komiksovým zachycením slavného upírského příběhu, jaká se vám kdy dostanou do ruky.

Tip na hru: Pán prstenů: Putování po Středozemi - Stínové cesty

Kdy: ve volném čase s přáteli nebo rodinou

Kdo: Grace Holdinghaus

„V dolech Morie i v Temném hvozdu sílí hrozba…“ Trpaslíci naslouchali a pokyvovali plnovousy, neboť věděli, že se do toho hvozdu budou muset brzy odvážit a že po horách je to nejriskantnější překážka, kterou musí zdolat, než se dostanou k drakově baště. Stínové cesty je rozšíření deskové hry Pán prstenů: Putování po Středozemi, které do hráčských dobrodružných výprav do Tolkienovy Středozemě přináší nové hrdiny, nepřátele, terén a předměty. Toto rozšíření také odemyká zcela novou kampaň se třinácti scénáři, ve kterých si hrdinové budou muset probojovat cestu skrze spletité stezky Temného hvozdu a v potemnělých podzemních sálech opuštěné Morie se postavit prastarému zlu.