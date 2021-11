Litvínovský outdoorový festival

Kdy: Pátek 19. listopadu až neděle 21. listopadu, vždy od 18.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Promítání filmů s přednáškou. Pátek 19. listopadu: Martin & Jan Pospíšilovi – Potápění. Otec a syn, instruktoři potápění, techničtí a jeskynní potápěči. Potápění se pro ně stalo láskou, vášní a životním stylem. Díky potápění poznali mnoho nádherných míst po celém světě. Sobota 20. listopadu: Tomáš Trunschka, Josef Schiller a Ondřej Málek – Enduro. Co vlastně je kategorie Enduro v rámci jízdy na horském kole a jaké vybavení je potřeba. Představení nově vzniklých Klínských trailů, popis jednotlivých trailů a jejich obtížnost. Jak vznikaly „legální“ traily a co k tomu bylo zapotřebí. Navázání spolupráce mezi majiteli lesa, myslivci a dalšími zájmovými skupinami trailů. 21. listopadu: Jiří Kříž a Jakub Gsela – Cyklistika. Nejdelší nezabezpečený silniční závod na světě 5. ročník „Trans Am Bike Race”. Závod má oficiálně 7 200 km, vede od Pacifiku k Atlantiku, přes 10 států(Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Virginia). Jsme první a zatím jediní Češi, co tento závod zvládli. Ujeli jsme to za 28 dní a pár hodin. Zúčastnili jsme se v kategorii párů a skončili na 2. místě. Na své si přijdou všichni sportovní nadšenci i amatéři z řad veřejnosti. Začíná se vždy od18.00 hodin v Café Baru Citadela. Vstupné 50 korun/den.

Inflagranti a Václav Noid Bárta

Kdy: Pátek 19. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Nový obzor Music Arena Most

Elektrické smyčcové trio Inflagranti se vrací do Mostu, s doprovodnou kapelou a svým hostem Václavem Nodiem Bártou! Dámy, které úspěšně působí na české popové scéně již delší dobu, interpretují slavné melodie z klasiky, rocku i popu v úpravách pro dvoje housle a violoncello. Ruší tak hranice mezi žánry a vytvořily nový zvuk už nejednomu hitu. Otevřeno je od 19.00, koncert začíná ve 20.00 hodin.

Burning Steps a Sorry holka v Rokáči

Kdy: Pátek 19. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Chybí vám v moderním pop punku hardcorová syrovost, vztek a sociálně kritické texty? Nebo v hardcore melodie a nadhled? Přidejte dávku rokenrolu a hutný zvuk a vyjde vám mostecké pop punková formace Burning Steps. Jako host jejich večera vystoupí teplická kapela Sorry holka.

Wohnout v Atticu

Kdy: Pátek 19. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic Litvínov

Z původního termínu přesunutý koncert, na který dochází až teď. Veškeré vstupenky zůstávají v platnosti. Kapelu Wohnout tvoří ji bratrská dvojice Jan a Matěj Homolovi (oba kytara a zpěv), kteří jsou také autory repertoáru skupiny. Dále baslytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk (Fenek) Steiner. Skupina původně vznikla už v roce 1988. Protože bylo v období 1988 – 1995 fungování kapely „dost chaotické“, vznikla ve své „nové éře“ oficiálně v až v roce1996.

Mostecké akvatera trhy

Kdy: Sobota 20. listopadu od 9.00 do 12.00 hodin

Kde: Středisko volného času v Mostě

Tradiční akce, při které je možné nejen zakoupit, ale také se poradit o chovu rybiček a zvířat v teráriích.

Noc divadel 2021: Louskáček a bonbónová víla

Kdy: Sobota 20. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Pohádka na téma slavného baletu o boji dobra se zlem, který se odehrává v království bonbónů. Po skončení pohádky budou mít diváci možnost přijít na jeviště a zblízka si prohlédnout zákulisí, kostýmy a rekvizity. To vše v ceně vstupného.

Šnečí pohádka

Kdy: Sobota 20. listopadu od 10.00 a 17.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Od 17.00 hodin premiéra. Šneci jsou tvorové pomalí a opatrní. Šneci jsou doma všude, kam přijdou, protože si svůj domov nosí se sebou. Co všechno schovává šnek ve své ulitě? A co když se mu v ní jednoho dne zalíbí natolik, že už nebude chtít nikdy vylézt ven? Poetická pohádka pro diváky 3+, která se zaměřuje na práci s atmosférou a imaginací. Inscenace si klade za cíl nenuceným způsobem reflektovat dětskou zkušenost s obdobím lockdownového sociálního distancu.

Herecký večírek z cyklu Večer pro mé přátele

Kdy: Sobota 20. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Chcete vidět, jak to probíhá, když se na večírku sejdou herci? Přijďte s námi posedět. Poslechněte si historky, zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá a uvidíte, jak se herci předhánějí, kdo v čem více vyniká. Ať už je to zpěv, tanec, šerm či dramatický monolog. Vstupné 150 korun.

Litvínovští Fuckers Freakers pokřtí v Ponorce desku

Kdy: Sobota 20. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Místní kapela F. F. Gorecore pokřtí v sobotu 20. listopadu v hudebním klubu Ponorka Litvínov svou první desku. Jako hosté vystoupí domácí DPK. Divoký večer plný tvrdé a extrémní hudby. Pro fanoušky Gutalax či Spasm povinnost a svátek v Ponorce! Původně ohlášená varnsdorfská kapela Bum ze zdravotních důvodů nepřijede a tak se o zábavu budou starat kapely čistě domácí. Za pozornost bude určitě stát i samotný akt křtu!

Mirákl v Andalusii

Kdy: Pondělí 22. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Crazy komedie s temperamentní atmosférou jižního Španělska, v níž o zázraky není nouze.

Výstava Boj s pandemií

Kdy: Od 21. října, při otevírací době knihovny

Kde: Městská knihovna v Mostě

V mostecké knihovně byla ve čtvrtek 21. října v 16 hodin zahájena přehlídka výtvarných děl žáků a studentů, kteří se zapojili do výtvarné přehlídky Boj s pandemií. Z Mostu se zúčastnily základní a střední školy, a také jedna mateřská školka. Mostecké školy odeslaly do soutěže přes 80 děl na téma Naši dnešní hrdinové nebo Jak to vidím a cítím já, z nichž 5 postoupilo a bylo v září vystaveno v Karolinu. Tato postupová díla jsou v Praze po československé přehlídce připravená na zahraniční výstavy. Město Most také využilo nabídky organizátorů výtvarné přehlídky a rozhodlo se, že v prostorách Městské knihovny vystaví všechna díla, která mostečtí žáci vytvořili a kterými přehlídku obeslali. Postupová díla vytvořily Adéla Pechancová (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ) v kategorii 18–26 let, Kateřina Fišerová (11. ZŠ) v kategorii do 15 let, Barbora Slapničková (11. ZŠ), Viktorie Gohlerová (11. ZŠ) a Tereza Trojanová (ZUŠ Moskevská) v kategorii do 10 let.

Dřevěné drahokamy Krušných hor aneb Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva. Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak. Centrem výroby dřevěných hraček se na české straně staly (pod)horské obce v okrese Most s přesahem do sousedního okresu Chomutov, na německé straně pak městečka v Krušnohorském okrese. Dlouhá staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela pospolu, vznikaly podobné výrobky, využívaly se stejné techniky a odbyt probíhal napříč hranicí. Zlom nastal po roce 1945, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor. Putovní výstava mapuje vývoj hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na dvojí vývoj v poválečném období, tj. v letech 1945 - 1990, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala celý svět. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem nákladnického kufru či krátkou animací. K výstavě je připraven doprovodný program v podobě tří workshopů.

Návrat do starého Mostu

Kdy: Výstava byla prodloužena do 16. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce. Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety. Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos. Kurátorem výstavy je Michal Soukup.



Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Rok naruby

Kdy: Do konce roku

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu. Představuje nové jarní, velikonoční, ale i vánoční dekorace. Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy. V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.

Ptáci – Vynikající stavitelé

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Doprovodná videa k výstavě jsou na webu OMGM v Youtube kanálu. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Památné stromy Ústeckého kraje

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit. Kurátorem je Vít Joza. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.