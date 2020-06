Cheza je jen jedna

Kdy: pátek 19. června od 19.30 hodin

Kde: letní kino na koupališti Koldům v Litvínově

Proč přijít: Premiérové promítání dokumentu z dílny Bez frází, kterému bude předcházet autogramiáda litvínovských hokejistů a moderovaná diskuze s hlavními protagonisty filmu. Pro fanoušky se brány koupaliště otevřou v 19.30 hodin a od 20 hodin začne doprovodný program.

Dost času v Rokáči Vinohrady

Kdy: pátek 19. června od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Proč přijít: Mostecký hudební spolek do Rokáče Vinohrady pozval kapelu Dost času. Kdo vymyslel název skupiny se už asi nezjistí. V průběhu let od založení prošlo kapelou mnoho mosteckých muzikantů a muzikantek, měnilo se nástrojové obsazení, kapela se i několikrát rozpadla. Dost času v současnosti hraje ve složení: Adolf "Dolfi" Hájek (kytara, zpěv), Míra Mundok (kytara, zpěv), Pavel Zikmund (bicí, perkuse) a Jitka Raková (saxofon, zpěv).

Extrém Bike Most 2020

Kdy: sobota 20. června od 9 hodin

Kde: areál Hipodromu Most

Proč přijít: Již 19. ročník oblíbeného bikerského závodu. Letošní Extrém Bike Most 2020 je plný novinek, protože Češký maratonský pohár Škoda Auto Český pohár XCM, kam je podnik zařazen, má novou podobu. Organizace se svěřila Nova Cupu a závod v Mostě se pojede jako jeho partnerský závod. Startuje několik věkových kategorií i hobby.

Velká burza gramofonových desek a CD

Kdy: sobota 20. června od 11 hodin

Kde: obchodní centrum Central v Mostě

Proč přijít: V nabídce bude několik tisíc titulů!! Vše od ABBY až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od B.B. Kinga po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho, mnoho dalších.

Pohádka na předpis

Kdy: sobota 20. června od 10 hodin

Kde: Divadlo Rozmanitostí v Mostě

Proč přijít: Autorská pohádka Divadla rozmanitostí o tom, co všechno se dá zažít při návštěvě u pana Doktora. V naší kouzelné divadelní ordinaci se předepisují především pohádky, které mají léčivé účinky.

Cyanotypie Blanky Jedličkové a Aleny Pavlíkové

Kdy: do 15. července

Kde: Vv Galerii Julius III v areálu Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech u Mostu.

Proč přijít: Výstava představuje cyanotypie Blanky Jedličkové a Aleny Pavlíkové. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 18. června.

Jaroslav Valečka - Pictura Obscura

Kdy: do 30. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě představí tvorbu malíře Jaroslava Valečky samostatnou výstavou. Jeho dílo je bytostně spojeno s pohraniční oblastí severních Čech, kde prožil své dětství i dospívání. Svým osobitým způsobem nás vtahuje do temných cest minulosti, které se vepsaly do podoby zdejšího regionu. Jeho „temné“ krajiny nenechávají v klidu a nutí k hlubšímu zamyšlení nad vlastními dějinami i existencí. Výstava potrvá do 30. srpna.

Příběh jedné ložnice

Kdy: do 25. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve na výstavu věnovanou konci války před 75 lety. Muzejní knihovna, v zastoupení Aleny Kvapilové a Diany Kvapilové, ve spolupráci s kurátorem sbírky nábytku Miroslavem Vrbou, připravila malou výstavu ve formě příběhu vzpomínek jedné obyčejné ložnice z třicátých let, která se ocitla v depozitáři muzea na začátku jednadvacátého století. Autoři výstavy čerpali z materiálů Jana Drbohlava, z rodinného archivu manželů Lavičkových a fotoarchivu Jany Foukalové. Výstava je koncipována jako příběh ložnice, která sama vypráví o nelehké době svých majitelů - rodiny německého podnikatele Karla Krause, který se proslavil jako výrobce dětských piškotů a v roce 1945 zde spáchal s celou svou rodinou sebevraždu a následně manželského páru Lavičkových, kteří se vrátili z koncentračního tábora a tuto ložnici zakoupili pro svůj nový domov. Výstava se koná do 25. října 2020.

Osvobození 1945 – Konečně mír!

Kdy: do 31. prosince

Kde: web Oblastního muzea a galerie v Mostě

Krajská virtuální výstava k 75. výročí konce II. světové války. Výstavní prezentaci zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Výstava je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější.

Most - zánik a zrození

Kdy: do 30. června

Kde: v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Proč přijít: Výstava Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem postihuje dopady rozhodnutí o demolici (1964) historického Mostu v rovině architektonické a urbanistické. Těžba na území města a její důsledky - devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového, přemístění tisíců lidí a zpřetrhání vazeb - přestavují jedinečný společenský experiment.

Sádrovec – neobyčejně obyčejný nerost

Kdy: do 2. srpna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy. Autor výstavy Pavel Dvořák, je geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.

Kreslený humor

Kdy: do 31. 12.

Kde: foyer sportovní haly v Mostě

Proč přijít: Výstava kresleného humoru se sportovní tématikou. Připravili kreslíři spolupracující s magazínem Tapír. K vidění vždy v době konání sportovních akcí.

Expozice II. světová válka na Mostecku

Kdy: do konce října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě (objekt bývalého městského krematoria.

Proč přijít: Jedinečná expozice, která nabízí ucelený pohled na události z let 1938 – 1945 v regionu Mostecka, zahajuje sezonu, která bude ve znamení 75. Výročí konce II. sv. války, v úterý 2. června odpoledne. Otevře se od 14 hodin. V sezoně je otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. V neděli pak od 13 do 16 hodin.

Krajka a patchowork v zámku

Kdy: do 21. června

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Proč přijít: Litvínovské paličkářky a patchworkářky vystavují své práce. Výstava začne v úterý 2. června.

Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin

Kdy: do 31. 12.

Kde: zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

Proč přijít: Možnosti her nebo hraček, které měly k dispozici děti ze šlechtických rodin. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček, Historický nábytek Oblastní muzeum a galerie v Mostě.