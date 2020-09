Nábor do registru dárců kostní dřeně

Kdy: sobota 19. Září od 10.00 hodin

Kde: The Most Café

Proč přijít: Čechy, Morava, Slezko, vstupuje celé Česko. Do registru dárců kostní dřeně na Světový den dárců kostní dřeně.

Rybářské závody na Benediktu

Kdy: sobota 19. září od 7.00 hodin

Kde: vodní nádrž Benedikt v Mostě

Proč přijít: Tadiční závody pořádané Český svazem rybářů, místní organizací v Mostě.

Chrámecké vinobraní

Kdy: sobota 19. září od 8 do 18 hodin

Kde: České vinařství Chrámce

Proč přijít: Tradiční akce. V programu je ochutnávka všech vín a burčáku, ukázka zpracování hroznů a výroby vína, prohlídka vinařství a občerstvení. Bude se také hledat poklad sv. Václava.

Ukliďme Most!

Kdy: sobota 19. září od 9 do 11 hodin

Kde: V Mostě na Resslu a na Hněvíně

Proč přijít: Každoroční akce uklízení v přírodě. Na Resslu je sraz u schodů vedle koupaliště. Na Hněvíně na parkovišti nad vodárnou. Každý účastník obdrží pytel na odpadky a rukavice.

Otevřené mistrovství ČR v kickboxingu

Kdy: sobota 19. Září od 9 hodin

Kde: sportovní hala v Albrechtické ulici v Mostě

Proč přijít: Turnaj v kickboxu pořádaný SK Leon Most ve spolupráci s Kung fu centrem Most s mezinárodní účastí, vypsaný pro kategorie žáků a juniorů.

Pronásleduj své sny

Kdy: pátek 18. září od 19 hodin

Kde: Bridge 714 v Brněnské ulici v Mostě

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Beseda s českých horolezcem, cestovatelem filmovým dokumentaristou, spisovatelem a fotografem Maarou Holečkem o jeho cestování a zážitcích ze světa.

Výstava veselých polštářků

Kdy: od 19. do 30. září, od 9 - 16.30 hodin

Kde: salónek zámku Valdštejnů v Litvínově

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Vystavené polštářky, které na základě výzvy vytvořila široká veřejnost, budou v říjnu předány dětským pacientům do Fakultní nemocnice Motol, kliniky dětské hematologie a onkologie transplantační jednotky

Jedem v tom s Alim

Kdy: sobota 19. září od 19 hodin

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik:

Proč přijít: Charitativní večer věnovaný pomoci bývalému hokejistovi a reprezentantovi Janu Alinčovi, který se vážně zranil při in-line hokeji. V programu vystoupí taneční skupina DC Smoothies, Proběhne dražba hokejových artefaktů, bude tombola a půlnoční překvapení. Zajímavé kousky do sobotní dražby na pomoc Honzovi Alinčovi poskytl ze své sbírky Milan Kanaloš, předseda představenstva společnosti G7 Litvínov. Jsou to artefakty rukavice, helma a podepsaná hokejka z vítězné finálové série Stanley cupu 2002, kdy v nich Jirka Šlégr v barvách Detroit Red Wings vybojoval nejcennější hokejovou klubovou trofej světa. Kadeřnictví Amys Litvínov slečny Ochtábcové věnuje do tomboly dva poukazy na služby jejího salónu, každý v hodnotě 300 Kč. Přispěje i hudební klub Attic, který poskytne do tomboly dvě atraktivní ceny, a to celoroční volné vstupenky na všechny akce v klubu.

Bivojky proti Texas Longhorns

Kdy: pátek 18. září od 19 hodin

Kde: sportovní hala u Koldomu v Litvínově

Proč přijít: Florbalový tým žen SK Bivoj Litvínov vyzve v utkání 2. Kola Českého poháru celek Texas Longhorns.

Vtelenská pouť a dětský den

Kdy: sobota 19. září od 10 hodin

Kde: mostecká čtvrť Vtelno

Proč přijít: Spolek Vtelno žije opět pořádá tradiční akci, Vtelenskou pouť, která je letos spojena s odloženou oslavou Dne dětí. V programu se představí Divadlo Mazec, zábavná kapela Tandem, skupiny Promile, Malá modrá obluda, Wan Men Sonk, revivalový band Michal Tučný a poslední kovbojové a formace Ovečky a ostatní. Pro děti budou připraveny trampolína, kolotoč, houpačky nebo malování na obličej. Nebude ani nouze o skvělou zábavu.

Strašidelná sjezdovka

Kdy: pátek 18. a sobota 19. září

Kde: Sport areál Klíny

Za kolik: dospělí a děti od 15 let 150 Kč, děti do 15 let 100,- Kč

Proč přijít: V čase od 19 do 20.45 hodin je start stezky odvahy pro rodiče a děti (bude se strašit méně). Ve 20.45 hodin je start stezky odvahy pro dospělé a děti starší 15 let (pro ty, kteří se chtějí pořádně bát). Od 18 do 21 hodin bude hrát Divadlo V pytIi od 21.30 hodin bude Fireshow.

Babí léto na kole i pěšky

Kdy: neděle 20. září od 10 hodin

Kde: areál u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Proč přijít: Turistickou sezonu v Mostě ukončí pěší i cyklisté v neděli 20. září programem Babí léto. Cyklisté startují v 10.30 hodin od kostela Nanebevzetí Panny Marie, připraveny jsou dvě trasy 5 a 10 km. Pěší mohou vyrazit na desetikilometrovou nebo poloviční procházku k Jezeru Most. Ti startují již v 10 hodin a trasa je doplněna komentovanými stanovišti. V cíli čekají turisty drobné odměny, občerstvení a doprovodný program u kostela.

Pochod za Večernicí

Kdy: sobota 19. září od 20 hodin

Kde: sraz u koupaliště pod Resslem

Než vyjde Večernice je název noční dobrodružné hry, kterou pořádá Dětská organizace Zálesák. Pohádková brána bude otevřena v sobotu 19. září od 20,00 do 21,00 hodin u koupaliště pod Resslem v Mostě. Děti čeká procházka nočním strašidelným lesem, na konci cesty táborák a opékání buřtů. S sebou baterku, vhodnou obuv, dospělý doprovod a buřty. Startovné 25 korun.

Dva střevíčky pro Popelku

Kdy: sobota 19. září od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 90 Kč

Proč přijít: Klasický příběh, který ožívá v malebných loutkách Marie Stejskalové. Představení je doprovázeno vitální hrou na akordeon. Muzikant navíc všemožně vstupuje do příběhu. Starému králi uleví v jeho nemoci, tatínkovi odpomůže od macechy a Agátě dokonce nasadí onen kýžený Popelčin střevíček…A mezi oběma protagonisty to jiskří jemným ironickým humorem, který pobaví nejen děti. Představení slavilo mimořádný úspěch v ruském Kurganu na mezinárodním loutkovém festivalu.

Brouk Pytlík

Kdy: sobota 19. září od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo Litvínov

Za kolik:

Proč přijít: Pohádkový muzikál na motivy slavné knihy Ondřeje Sekory plný dobrodružství a příhod známého všeuměla a všeználka.