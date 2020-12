Vánoční příběh u jezera Most

Kdy: do 31. prosince

Kde: u jezera Most

Středisko volného času v Mostě, které letos slaví deset let existence, připravilo pro zájemce adventní procházku u jezera Most. Vánoční příběh, jak je akce nazvána, začal včera a potrvá až do 31. prosince. Jedná se o volnočasovou aktivitu pro rodiče s dětmi, spojenou s plněním deseti úkolů, které připomínají zvyky a tradice českých Vánoc. Projděte celou stezku pod dětským hřištěm, vytvořte obrázek, vyfoťte ho a pošlete na e-mail pulgrova@svc-most.cz nejpozději do 31. prosince. V SVČ na vás čeká malá odměna.

Betlémské světlo

Kdy: od neděle 20. prosince

Kde: na různých místech na Mostecku

Do své předvánoční služby společnosti se skauti a skautky pustí i letos a symbol míru a přátelství v podobě plamínku z Betléma opět rozvezou po republice. Celá akce bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek. Na akci se podílí Skauti Most a Skaut středisko Perun Litvínov.

V Lesné

20.12. od 14 hodin v krušnohorském areálu

22.12. od 19 hodin v krušnohorském areálu

V Litvínově

20. 12. od 16 do 17.30 před Citadelou

23. 12. od 16 do 18 hodin na náměstí Míru

V Lomu

20. 12. od 15 do 16.30 před vánočním stromem

V Meziboří

23. 12. Od 17 do 18.30 hodin před městským úřadem

V Horním Jiřetíně

23. 12. v 16 hodin kostel

V Klínech

23. 12. v 17 hodin ČSOP

V Brandově

23. 12. v 18.15 hodin kostel

V Hoře Svaté Kateřiny

23. 12. 18.30 – 18.45 hodin kostel

V 19 hodin, restaurace U vleku

V Nové Vsi v Horách

23. 12. v 17.30 hodin na hraničním přechodu Nová Ves v Horách – Deutschneudorf

17.45 – 18.15 hodin v parku naproti obecnímu úřadu

V Mostě

23.12. od 16 do 18 hodin na 1. náměstí u vánočního stromu

24.12. od 13 do 15 hodin na 1. náměstí u vánočního stromu

Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Salesiova výšina je za humny okresu

Kdy: celoročně přístupná

Kde: poblíž města Osek v lese

Proč přijít: Salesiova výšina je skalní útvar nedaleko města Osek v teplickém okrese, tedy lidově řečeno těsně za humny okresu Most. S nadmořskou výškou 422 m je zároveň nejvyšší vrchol geomorfologického celku Mostecká pánev. Od 29. srpna 1986 je chráněna jako přírodní památka. Název výšiny připomíná Salesia Krügnera, který byl v letech 1834 – 1842 opatem oseckého kláštera a velkým milovníkem krušnohorské přírody.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Tip na knihu: Ústecký kraj z nebe

Kdo: Milan Paprčka, Bohuš Schwarzbacher

Kde: Creative Bussinesstudio

Soubor knih vychází v edici Česko z nebe. Poznej Ústecký kraj z trochu jiného pohledu. Balíček knih leteckých fotografií obsahuje: Teplicko z nebe, Mostecko z nebe, Litoměřicko z nebe, Ústecko z nebe, Podzimní Chomutovsko z nebe a Děčínsko z nebe. Při pohledu na bájnou horu Říp pochopíme, proč se praotec Čech usadil právě v této zemi. Zhlédneme z výšky na mohutné hrady, vybudované v dávném středověku k ochraně kupeckých cest.Spočítáme kouzelné zámky, které jsou jako něžné perličky usazené uprostřed nádherných parků, zaujme nás rozloha rybníků a vodních nádrží. Zjistíme, že i stopy, které v krajině zanechává moderní doba, mohou být zajímavým a velmi působivým zásahem do přírodní scenérie.

Tip na knihu: Zklamání, strach a naděje

Kdo: Martin Veselý

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Na knižním trhu se objevila nová publikace popisující historii Ústeckého kraje. Na jejím počátku byl jednoduchý záměr, a sice připomenout 75. výročí konce II světové války na území dnešního Ústeckého kraje, který byl v době válečných let součástí Říšské župy Sudety. Zklamání, strach a naděje – Život v Ústeckém kraji v letech 1938 – 1946. To je celý titul knihy, která má 203 stran. Vydavatelem je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a publikace byla realizována z prostředků na Institucionální výzkum Filozofické fakulty UJEP pro rok 2020. utorem je historik Martin Veselý. Ohromný kus práce pro vznik publikace odvedli také členové spolku Severočeský letecký archiv Most, jmenovitě Karel Otto Novák a Edvard D. Beneš.

Tip na hru: Deskovka Pélotone

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kde: A & V Experience

Co koupit k Vánocům cyklistovi? Pokud je vaše drahá polovička vášnivý cyklista, nejspíš ho nějakým novým dresem neohromíte. Kupte mu zábavnou deskovou hru Pélotone, která je plná humoru, napětí a zvratů. Pélotone je zábavná desková hra, do které se může zapojit až 12 hráčů ve věku 4 - 99 let. A co čeká hráče? Vyber si svůj tým a zúčastni se závodního dobrodružství napříč Francií. Hra je v českém jazyce a zachycuje počátky světových cyklistických závodů. O vítězství se bojuje v sedmi etapách, které obsahují vrchařské a sprintérské prémie. Vyhrávej etapy, plň úkoly, kupuj karty výhod a sbírej vrchařské a sprinterské prémie. Překonej nejvyšší bod závodu Col Agnel a přijeď do Paříže jako vítěz.