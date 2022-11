Otevřená obora Fláje Kdy: Od čtvrtka 17. do neděle 20. listopadu od 10.00 do 15.00 hodin Kde: Obotra Fláje Od čtvrtka 17. listopadu až do neděle 20. listopadu je opět otevřena obora Fláje v Krušných horách. Navštívit ji můžete každý den od 10.00 do 15.00 hodin. Pohyb je možný jen po značených cestách a je zakázáno vodit s sebou psy.

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu

Kdy: od 16. listopadu do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vánoce po celý rok je výstava tradičně i netradičně ozdobených stromků v zámku Valdštejnů v Litvínově.

Kalivodová & Vojtko a Moravské klavírní trio v Citadele Litvínov

Kdy: Pátek 18. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

V pátek 18. listopadu se od 19.00 hodin uskuteční koncert Andrey Tögel Kalivodové a Mariana Vojtka s Moravským klavírním triem. Nabídne posluchačům í spojení opery a muzikálu v provedení jednoho z nejobsazovanějších muzikálových zpěváků Mariana Vojtka s operní divou a nejznámější českou Carmen Andreou Tögel Kalivodovou.

Metal, rock, punk i alternative v Rokáči Vinohrady v Mostě

Kdy: Pátek 18. a sobota 19. listopadu vždy od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek na následující víkend připravil v hudebním klubu Rokáč Vinohrady dva koncertní večery. V pátek 18. listopadu od 20.00 hodin zde vystoupí Burning Steps. Hostem bude hardcorová senzace posledních let, kapela Hopes a domácí Wanderwhy. V sobotu 19. listopadu opět od 20.00 hodin dojde na metalovou nálož na pátém ročníku Diverse Night. Vystoupí kapely Diversity a Cutterred Flesh.

Kluci z PSH v Litvínově: Orion a Mike T v Ponorce

Kdy: Pátek 18. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Akce měsíce! Pátek 18. listopadu bude v Hudebním klubu Ponorka Litvínov patřit hiphopu a především rapu. Vystoupí hned dva členové legendárních PSH. Přijedou Orion a Mike Trafik. Lokální scénu zastoupí a o support se postará Dj Bart. Po jarním vystoupení PSH v Ponorce vyjádřil Orion přání, že by se do litvínovského podzemního klubu rád brzy vrátil. Slovo dalo slovo a tak už v pátek můžete do Ponorky na Oriona, s kterým přijede i Mike Trafik, přijít na parádní večírek. Klub bude otevřen od 18.00 hodin a party jako taková se začne rozjíždět po osmé večer.

Dobrodružství tučňáků aneb O polární záři a jiných zázracích

Kdy: Sobota 19. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Oblíbená pohádka pro děti. Tučňáci jsou kulatí, kolébaví a nemotorní. Mají rádi ryby, sníh a led, na kterém se mohou klouzat. Nemají rádi teplo a sucho. A ze všeho nejméně mají rádi změny. Představení stojí na silné práci s atmosférou. Vizuálně působivá scénografie, výrazná hudební složka, využití živých hudebních nástrojů a napínavý dobrodružný příběh nenechá chladné malé ani velké diváky!

Noc divadel: (Super)Hrdinové

Kdy: Sobota 19. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Noc divadel bude v Docela velkém divadle v Litvínově patřit (Super)Hrdinům. To sáhlo do svého repertoáru pro hrdinskou inscenaci Tři mušketýři. Rozhodlo se ale vsadit do děje navíc ještě moderní hrdiny. Představení začíná v sobotu 19. listopadu v 16.00 hodin. Po něm bude následovat prohlídka zákulisí divadla.

Noc divadel: Jak se dělá divadlo

Kdy: Sobota 19. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

V sobotu 19. listopadu proběhne jubilejní desátý ročník Noci divadel s podtitulem Hrdinové. Program připravilo přes 80 divadelních souborů, divadel a institucí z 30 měst České republiky. V rámci Noci divadel 2022 uvedeme naší nejnovější inscenaci Jak se dělá divadlo - originální divadelní „špíz“ plný humorných scének a písní. „Uvidíte představení v interaktivním provedení, tak, jak jste ho ještě neviděli a už neuvidíte!“ slibuje režisér Jakub Dostál. Po představení bude pro diváky připravena komentovaná prohlídka zákulisí divadla.

Drum Storm v Ponorce: Oslava narozenin vašich oblíbených dýdžejů ve velkém stylu

Kdy: Sobota 19. listopadu od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Hned troje narozeniny se budou v Hudebním klubu Ponorka Litvínov slavit v sobotu 19. listopadu v rámci akce Drum Storm. Crank, Nightrofix a Jimmy Cocaine slaví společně. Výběr z toho nejlepšího nejen lokální scény doplní ještě Push /MIB Crew/ a DJ Clinics. A jako hlavní host a dárek k narozeninám vystoupí „otec brněnského drum’n’bassu“ a Hrabě X.Morph. Pro fandy dnb prakticky povinnost. Ponorka má v sobotu otevřeno už od 18.00 hodin a mejdan startuje klasicky ve 21.00 hodin.

Dorian opět v Litvínově!

Kdy: Sobota 19. listopadu od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic v Litvínově

Rapper Dorian znovu zamíří k nám do klubu, aby pro vás připravil jedinečnou Show! Tracky jako Se Zeptej, Hledá se Dori, Projektil a další si můžete užít u Nás naživo! Posledně to bylo s Dorim díky vám peklo! Pojďme to zopakovat i tentokrát.

Imaginárium bratří Formanů bylo prodlouženo

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Dobrá zpráva pro návštěvníky výstavy Imaginárium bratří Formanů a jejich přátel, kterou je možné navštívit v zámku Valdštejnů v Litvínově. Výstava byla prodloužena do 31. prosince. Přijďte si pohrát! Imaginárium můžete v litvínovském zámku navštívit od úterý do neděle v časech: 9.00, 10.30, 13 a 15.30 hodin. Prohlídky si rezervujte na tel. čísle 603 151 600. Kdo si hraje, nezlobí!

Výstava obrazů Kateřiny Borecké

Kdy: Do 31. března 2023

Kde: Kulturní zařízení v Meziboří

Až do konce měsíce března roku 2023 je k vidění v kulturním zařízení města Meziboří na Okružní ulici č.p. 343 výstava obrazů malovaných a kreslených Kateřinou Boreckou. Výstava je přístupná v provozní době městské knihovny Meziboří. Kateřina Borecká nejen maluje a kreslí, ale tvoří také kamenomalbu, tedy maluje obrázky na kamínky. Věnuje se také malbě v digitální podobě na leteckou tematiku pro firmu Eduard. Malby tvoří pomocí tabletu Wacom Cintiq 22. Malby jsou na přebalech produktů, tedy modelů plastikových stavebnic.

Westonia, renesanční sapfó a její doba

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. Výstava potrvá do 31. prosince.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.