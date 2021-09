Golem ožije na Hněvíně

Kdy: Pátek 17. září, sobota 18. září od 19.00 hodin

Kde: Letní scéna hradu Hněvín v Mostě

Nenechte si ujít jedinečná čtyři představení, která uzavřou letošní Divadelní léto na Hněvíně! Golem se bude hrát také příští víkend. Výpravná inscenace plná humoru a všelijakých divadelních efektů a kouzel se představí v obnovené premiéře a v novém obsazení. Důležitou roli v mostecké verzi tohoto známého příběhu sehrává postava anglického alchymisty Edwarda Kelleyho, který má s Mostem a s prostředím mosteckého hradu leccos společného, neboť, byl na někdejším mosteckém hradě uvězněn. V režii Zbyňka Srby se pod širým nebem představí Otto Liška, Jiří Kraus, Jan Burda, Vít Herzina, Jakub Dostál, Ivana Zajáčková, Marcel Rošetzký, Karolína Herzinová, Tadeáš Horehleď, Regina Razovová, Bohuslav Patzelt, Lukáš Kofroň a další.

Metalový nářez v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 17. září od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek připravil na pátek 17. září další lahůdku pro příznivce metalu. V Rokáči Vinohrady se představí tři různé podoby metalu, a to kapely Arawn, Epidemy a 2.0. Arawn, bůh podsvětí nebo metalová banda, je kapela, která na vás zaútočí nekompromisním thrash metalem s corovými prvky a silnou inklinaci k severu, převážně Finsku. To se odráží nejen v kytarových riffech, ale i v některých textech. Záběr má přitom široký, najdeme zde témata sociální i pocitová. Slovy klasika: Zavřete oči, Arawn představuje své zrození.

Drumstorm: A-Cray a další hosté na Basstrike Party

Kdy: Pátek 17. září od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Drumstorm se vrací! Místní partička Basstrike Crew připravila do Hudebního klubu Ponorka - Litvínov na pátek 17. září po letech pokračování seriálu dnb parties Drumstorm! Hlavním hostem bude A-Cray pražský drum’n’bassový Dj a producent původně ze Slaného. Dál se představí Dj Popelka a HrouneX. Lokální scénu pak budou zastupovat Nightrofix, GiZMO a Jimmy Cocaine. No a line-up doplní samozřejmě zástupci pořádajícího kolektivu, tedy Taby dnb a Crank. Přijďte se v pátek bavit do litvínovského podzemního klubu. Bar klubu otvírá v pátek už v 18:00 a party se začne roztáčet na devátou!

Mode Machine tribute Depeche Mode

Kdy: Sobota 18. září od 20.00 hodin

Kde: Music Arena Nový Obzor v Mostě

Jeden z nejskvělejších a „nejvěrnějších“ tribute bandů legendárních Depeche Mode v Evropě, kapela Mode Machine z italského Milána přijede koncertovat do mosteckého klubu Nový Obzor. Stane se tak sobotu 18. září.

Na Loučkách zazpívá Ewa Farna

Kdy: Sobota 18. září od 18.00 hodin

Kde: Amfiteátr Loučky v Litvínově

Populární zpěvačka Ewa Farna přijede koncertovat do litvínovského amfiteátru Loučky. Stane se tak v sobotu 18. září. Koncert začíná v 18.00 hodin. Ewa Farna, občanským jménem Ewa Chobot, je rodačka z Třince, interpretuje své písně v češtině a polštině. Absolvovala vendryňskou ZŠ, studovala na polském gymnáziu v Českém Těšíně. Má dva sourozence, bratra Adama a sestru Magdalénu. Od roku 2013 udržovala partnerský vztah s kytaristou doprovodné kapely Martinem Chobotem, za něhož se v září 2017 vdala. Začátkem června 2019 se jim narodil syn Artur.

Tandem v Braňanech

Kdy: Pátek 17. září od 20.00 hodin

Kde: Hospůdka Sport Bar v Braňanech

V pátek zahraje v hospůdce Sport Bar v Braňanech kapela Tandem, a to od 20.00 hodin.

Strašidelná lanovka na Klínech

Kdy: Pátek 17. a sobota 18. září

Kde: Sport areál Klíny

Ve sport areálu Klíny na Litvínovsku čeká děti i dospělé strašidelná stezka lesem s jízdou lanovky. Stezka pro menší začíná v 19.00 hodin, pro děti od 15 let a dospělé, kteří se chtějí pořádně bát, od 21.00 hodin. O zábavu se stará Divadlo v Pytli. Vstupenka je 200 Kč pro dospělé, děti 150 Kč, rezervace je možná na webu www.kliny.cz.

Akvarijní trhy v SVČ Most

Kdy: Sobota 18. září od 9.00 do 12.00 hodin

Kde: Středisko volného času v Mostě

Oblíbená a hojně navštěvovaná akce se po přestávce opět vrací. Akvarijní rybičky, potřeby pro akvária nebo terária a další doplňky budu opět v prodeji v sobotu 18. září.

Veřejné bruslení

Kdy: Sobota 18. září od 14.00 do 15.00 hodin

Kde: Miniaréna v Mostě

Další z veřejných bruslení v nově vybudované Miniaréně v Mostě. Je nutné se předem objednat, kapacita je totiž omezena.

Mariánská pouť v Mariánských Radčicích

Kdy: Sobota 18. září od 10.00 hodin

Kde: Obec Mariánské Radčice

Po roční pauze se do Mariánských Radčic na Litvínovsku vrací pouťová slavnost. Konat se bude po celý den v sobotu 18. září. Čtrnáctý ročník Mariánské pouti pořádá obec ve spolupráci se Severočeskými doly. Pobaví vás historická scéna, program pro děti několik českých hudebních hvězd. Vystoupí Krušnohorská dudácká muzika, Lucie Třešňáková, Marcela Březinová, Jakub Děkan, dívčí elektrické smyčkové trio Inflagranti a další. Po celý den stánkový prodej, pouťové atrakce a projížďky na koních.

Vtelenská pouť ve Vtelně

Kdy: Sobota 14. září od 11.30 hodin

Kde: Obce Vtelno u Mostu

V sobotu 18. září se koná pouť a dětský den ve Vtelně u Mostu. Začíná krátce před polednem pohádkovým programem. Zahraje Mostečanka, Acid Horses, Saiwala a Elán revival. Chybět nebudou dětské atrakce, občerstvení a zábava pro celou rodinu.

Workshop Katrin Buttigové – Tvorba komiksu

Kdy: Sobota 18. září od 13.00 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Workshop věnovaný tvorbě komiksu pořádá Oblastní muzeum a galerie v Mostě ve spolupráci s pražskou výtvarnicí a konceptuální ilustrátorkou, tvůrkyní komiksu Bitva u Mostu, Katrin Buttigovou. Seminář bude zaměřen na praktickou tvorbu komiksu, základní kresebné techniky, ale okrajově se dotkne i moderních technologií. Workshop je vhodný pro všechny věkové skupiny, mající zájem o tento dnes již široce uznávaný druh výtvarného umění. Workshop se uskuteční v hlavní budově Oblastního muzea a galerie v Mostě od 13 do 15 hodin, cena je 300 Kč. Přihlášky na email: klimova.j@omgm.cz, tel.: 725 007 315, z důvodu omezené kapacity. Akce je podpořena statutárním městem Most.

Tři čuníci nezbedníci

Kdy: Neděle 19. září od 10.00 hodin

Kde: Letní scéna hradu Hněvín v Mostě

Tři prasátka,Vašík,Pašík a Boubelka,vedou spor o nejlepší materiál na stavbu domku.

Co je kvalitnější? Sláma,dřevo,nebo kámen?Jejich spor vyřeší zlý vlk,který na prasátka dostal náramnou chuť.

Na kole i pěšky

Kdy: Neděle 19. září od 10.00 hodin

Kde: Areál u vodní nádrže Matylda

Ukončení turistické sezóny v Mostě má název Babí léto na kole i pěšky. Koná se v neděli 19. září a startuje z areálu Matylda. Pro pěší je připraven okruh okolo Matyldy s komentovaným výkladem (od 10.30 hodin), pro cyklistky startují v 10.00 a 10.15 hodin trasy 4 a 31 km. Cíl je tamtéž.

Dřevěné drahokamy Krušných hor aneb Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva. Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak. Centrem výroby dřevěných hraček se na české straně staly (pod)horské obce v okrese Most s přesahem do sousedního okresu Chomutov, na německé straně pak městečka v Krušnohorském okrese. Dlouhá staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela pospolu, vznikaly podobné výrobky, využívaly se stejné techniky a odbyt probíhal napříč hranicí. Zlom nastal po roce 1945, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor. Putovní výstava mapuje vývoj hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na dvojí vývoj v poválečném období, tj. v letech 1945 - 1990, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala celý svět. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem nákladnického kufru či krátkou animací. K výstavě je připraven doprovodný program v podobě tří workshopů.

Návrat do starého Mostu

Kdy: Výstava byla prodloužena do 16. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce. Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety. Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos. Kurátorem výstavy je Michal Soukup.

Rozmarné patchworkové léto

Kdy: Do 28. září

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Navštivte nově nainstalovanou výstavu v zámku Valdštejnů v Litvínově Rozmarné patchworkové léto 6. Výstava je doplněna o Veselé polštářky pro onkoláčky. Prohlídky jsou možné : út – ne 10.00, 11.30, 14.00 a 16.30 hodin. Rezervace na tel. čísle: 603 151 600.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Do 31. října, úterý až neděle, vždy od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Podkrušnohorské technické muzeum, areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Hornický skanzen otevřel své brány pro veřejnost 1. června. Prohlídka začíná vždy v celou hodinu (9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00 a v 15.00) a žhavá novinka, závěsná důlní drážka, tedy mašinka, která jezdila v podzemní štole hlubinného dolu jezdí každý den od úterý do soboty při minimální obsazenosti 8 lidí. V neděli po předchozí objednávce.

Malý princ

Kdy: Do 22. října

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Interaktivní výstava Elišky Podzimkové v zámku Valdštejnů v Litvínově. Zahájena byla 22. Června. Prohlídky jsou možné od úterý do neděle v časech v 9.00, 10.30, 13.00 a 15.30 hodin.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Rok naruby

Kdy: Do konce roku

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu. Představuje nové jarní, velikonoční, ale i vánoční dekorace. Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy. V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.

Ptáci

Kdy: Do konce měsíce září

Kde: Městská knihovna v Meziboří

Městská knihovna v Meziboří hostí výstavu fotografií Vratislava Prokeše s názvem Ptáci. K vidění je až do konce měsíce září.

Expozice II. světová válka na Mostecku

Kdy: Do 31. října

Kde: Mezinárodní památník obětem II. sv. války na Mostecku (objekt býv. měst. Krematoria na starém hřbitově v Mostě)

Výstavní plochy, které zájemci najdou v objektu bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově, nabízejí několik zajímavých novinek (podívejte se na obrázky. V průběhu muzejní sezony se návštěvníci mohou také těšit na několik akcí. V červnu to bude výstava modelů vojenské techniky, která je vzpomínkou na modeláře Pavla Hrudku. V září to potom bude výstava o 30 letech trvání a činnosti Severočeského leteckého archivu a na konec sezony je naplánovaný Den válečných veteránů, který se v loňském roce nemohl uskutečnit. Je nutné dodržovat vládních nařízení, tj. rozestupy, nasazené roušky či respirátory a používat desinfekci. Provozní doba expozice v památníku: Úterý 10 – 12 a 13 – 16 hodin, Čtvrtek 10 – 12 a 13 – 16 hodin a Neděle 13 – 16 hodin.

Zámek Jezeří

Kdy: Sezona je do konce října

Kde: zámek Jezeří u Horního Jiřetína

Známá památka, zámek na rozhraní dvou světů – zámek Jezeří, má otevřeno pro veřejnost. Už je možné projít nejen zahradu a okruh bez průvodce, ale i okruh s průvodcem. Otevřeno je úterý – neděle od 10 do 17.30 hodin.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kdy: Do 31. října, denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: přesunutý kostel v Mostě

Unikátně přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě nabízí všechny prohlídkové okruhy. Po kolejích převezený gotický skvost byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století.

Ptáci – Vynikající stavitelé

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Doprovodná videa k výstavě jsou na webu OMGM v Youtube kanálu. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Památné stromy Ústeckého kraje

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit. Kurátorem je Vít Joza. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Puklá skála u Flájské přehrady

Kdy: Přístupná po celý rok

Kde: nedaleko Flájské přehrady

Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany. Z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí cesta s červenou značkou z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Pokud mineme ve směru od Flájí skálu a odbočíme první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdeme přímo k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Kdy: přístupná celoročně

Naučná stezka Tesařova cesta má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: Přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě je Medvědí skála, Lesenská pláň a Liščí vrch. Na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách. O něco dále pak Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín

Kdy: Po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti zavřená.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: Přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: Po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem a Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením říčky Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice a z Litvínova vede k přehradě červená značka.