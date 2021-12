Zimní farmářské trhy v Mostě Kdy: Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. prosince Kde: 1. náměstí v Mostě V pátek 17. prosince je na programu od 17.00 hodin vystoupení pěveckého sboru Markéty Wagnerové. Od 18.00 hodin potom lití olova. V sobotu 18. prosince proběhne od 8.00 do 12.00 hodin IV. farmářská slavnost. Od 9.00 hodin bude hrát Andělská kapela a od 14.00 do 18.00 hodin bude možnost lití olova. V neděli je potom na programu dne od 16.00 hodin živý betlém v podání Divadla V Pytli.

Bleší trhy letos naposledy

Kdy: Sobota 18. prosince od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Letošní poslední bleší trhy se v Mostě konají v sobotu 18. prosince, a to tradičně od 5.30 do 12.00 hodin, kdy se zde uskutečňuje prodej a nákup použitého i nového zboží. V období Vánoc a Silvestra je tradičně zavřeno. V lednu a v únoru 2022 se Bleší trhy nekonají. „Těšíme se na vás opět každou sobotu od 5. března,“ vzkazují pořadatelé.

Advent na zámku v Litvínově

Kdy: Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. prosince

Kde: Nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově

V pátek 17. prosince od 14.30 hodin vystoupí formace Trombone Troop ZUŠ Litvínov, pod vedením J. Vogela. Poté od 15.00 hodin bude pódium patřit dechovce v podání kapely Dechovanka ze ZUŠ Litvínov, pod vedením V. Skořepy. Následovat bude vystoupení Marching Bandu ZUŠ Litvínov, pod vedením F. Fausta. Od 16.30 hodin dostane prostor pohádka Čert a Káča v podání Docela velkého divadla Litvínov. Sobota bude nejdříve patřit od 15.00 hodin tanečnímu vystoupení The F.A.C.T. Následovat bude od 15.30 koncert Homola Bandu ZUŠ Most, od 16.45 hodin zazní známé písně z muzikálu Děti ráje.Od 18.00 hodin je přichystán koncert Zuzany Storské a Fine Gospel Time. Nedělní odpoledne na zámku zahájí v 15.00 hodin pěvecký sbor Clavis cordium, který v 16.00 hodin vystřídá divadelní představení Betlémská hvězda v podání Docela velkého divadla Litvínov.

Betlémské světlo v Lomu

Kdy: Neděle 19. prosince od 15.00 do 17.00 hodin

Kde: U vánočního stromu na náměstí Republiky v Lomu

Betlémské světlo přivezou do Lomu skauti z Mostu v neděli 19. prosince. Kdo bude chtít, může si přijít s lucernou, lampou nebo svíčkou se zákrytem, aby si je od skautů zapálil. Na místě bude pro zájemce také razítko Ježíškovy pošty.

Tři přání pro Popelku

Kdy: Sobota 18. a neděle 19. prosince od 15.30 hodin

Kde: Kino Kosmos v Mostě

Kino Kosmos v Mostě zve na předpremiéru nového zpracování české vánoční filmové klasiky Václava Vorlíčka. Pohádka patří k nejpopulárnějším vánočním snímkům nejen v Česku, ale i v Německu a Norsku. A právě Norové se rozhodli, že si natočí vlastní verzi nazvanou „Tre nøtter til Askepott”. Norové v koprodukci s Litvou, pod vedením režisérky Cecilie Mosliové využili hlavních atributů, kterými Vorlíčkova známá pohádka oplývá.

Divadelní Vánoce

Kdy: Sobota 18. prosince od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Postavy z pohádek Docela velkého divadla v Litvínově přichystaly pro děti předvánoční generálku na Štědrý večer, s lidovými zvyky, pečením ryby, výrobou vánočního řetězu a dárků pro maminky. Z důvodu omezeného počtu míst se objednávejte předem. Vstupné 130 Kč.

Jak šli zajíci do Betléma

Kdy: Sobota 18. prosince od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Pohádka pro děti o tom, co se všechno může stát na Štědrý den, když v dětském pokoji ožijí hračky a vydají se na dobrodružnou cestu do Betléma. A navíc, celou výpravu vedou dva plyšoví zajíci Lojza a Ušák.

Vánoce tří sněhuláků

Kdy: Sobota 18. prosince od 17.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

V jednom malém městě, na konci tiché ulice stál sněhulák. Tři bílé koule, hrnec místo čepice, v obličeji mrkev a kousky uhlí. Docela obyčejný sněhulák, kdyby mu však nějaký poeta, místo obvyklého koštěte, nedal do ruky papírovou růži. A tak tam stál, říkejme mu třeba sněhový Pierot, hlavu trochu na stranu a naslouchal tichým tónům vánočních koled, které zvonily v jeho plechovém uchu. Něžné vločky padaly a padaly… Byl štědrý večer. Tak začíná pohádka o Třech sněhulácích.

Advent v Novoveském muzeu

Kdy: Sobota 18. a neděle 19. prosince od 10.00 do 14.00 hodin

Kde: Muzeum v Nové Vsi v Horách

Připravena je nově otevřená expozice, pro děti Ježíškova pošta. Když pošlou dopis Ježíškovi, přijde jim odpověď s originálním razítkem domů do poštovní schránky.

Štěkání na Ježíška

Kdy: Do 21. prosince

Kde: Městská knihovna v Lomu a pobočka v Loučné

Město Lom, Městská knihovna Lom a Psí útulek Litvínov již tradičně vyhlašují vánoční sbírku Štěkání na Ježíška ve prospěch psího útulku v Litvínově. Ve sbírce uvítají konzervy, vitamíny nebo pamlsky. Ocení i potřeby pro pejsky, které lidem doma třeba leží ladem. Příspěvky do sbírky je možné nosit do knihovny v Lomu nebo do pobočky v Loučné.

Vzpomínka na Litvínov

Kdy: Do 23. prosince

Kde: Schola Humanitas Litvínov

Naivní malířka Sylva Prchlíková vystavuje v aule litvínovské Scholy Humanitas. Výstava jejích obrázků se zde prezentuje jako Vzpomínka na Litvínov. Je přístupná od pondělí do pátku, a to až do 23. prosince. Sylva Prchlíková je nejznámější svým naivním uměním, ale neméně zajímavá je však i její abstraktní tvorba. Její obrazy jsou v soukromých sbírkách v Německu, Dánsku, Francii, Kanadě, USA, Japonsku a v JAR.

Fenomén továrny Heller & Schiller

Kdy: Do 31. prosince roku 2022

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava mechanických hraček vyráběných v Litvínově se po dvou letech vrátila do města pod úpatím Krušných hor. Zámek Valdštejnů, který je jedním z kulturních center ve městě hostí podruhé expozici Fenomén továrny Heller & Schiller. Plechové a mechanické hračky továrna Heller & Schiller vyráběla v Litvínově, tehdy Oberleutensdorfu, hlavně v období mezi dvěma válkami. Stávající výstava je doplněna o nová dioramata a exponáty. Opět nechybí elektrické kolejiště. Vystavovateli jsou Michal Widenský a Miroslav Smaha z Muzea technických hraček Velvary. Výstava potrvá až do 31. prosince 2022.

Návrat do starého Mostu

Kdy: Výstava byla prodloužena do 16. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce. Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety. Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos. Kurátorem výstavy je Michal Soukup.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Rok naruby

Kdy: Do konce roku

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu. Představuje nové jarní, velikonoční, ale i vánoční dekorace. Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy. V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.

Ptáci – Vynikající stavitelé

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Doprovodná videa k výstavě jsou na webu OMGM v Youtube kanálu. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Památné stromy Ústeckého kraje

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit. Kurátorem je Vít Joza. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.