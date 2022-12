Vánoční trhy v Mostě Kdy: Od pátku 25. listopadu v 10.00 hodin Kde: 1. náměstí v Mostě Od pátku se rozběhly Vánoční trhy na 1. náměstí v Mostě. Stánky mají otevřeno až do 3. ledna, vždy od 10.00 do 18.00 hodin.

V knihovně je Zimní burza knih a časopisů

Kdy: Do soboty 17. prosince

Kde: Městská knihovna v Mostě

Od pondělí 12. prosince probíhá v Městské knihovně v Mostě Zimní burza knih, časopisů a hudebních nosičů. Ta potrvá až do soboty 17. prosince. „Burza je již v plném proudu a my pro Vás máme radostnou zprávu! V pátek a v sobotu bude v prodeji jeden kus za pouhých 5 korun,“ vzkazují zájemcům knihovníci. Otevřeno je: čtvrtek a pátek 10 – 18 hodin, sobota 9 – 12 hodin.

Vánoční koncert pěveckých sborů 11. ZŠ Most

Kdy: Pátek 16. prosince od

Kde: Městské divadlo v Mostě

Na scéně mosteckého divadla se představí pěvecké sbory Korálek, Perlička a Kamínek.

Vánoční besídka s Cumbalem

Kdy: Pátek 16. prosince od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek zve v pátek 16. prosince do Rokáče Vinohrady na vánoční besídkus kapelou Cumbal. Jako host vystoupí liberecká crossover formace Rain. Kapela Cumbal vznikla na jaře roku 2010 po domluvě Luďka Kočára a Pavla Polička, kteří hráli společně ve skupině Kutloch. Vánoční besídka začíná ve 20.00 hodin.

Vánoční zpívání v Bedřichově Světci

Kdy: Pátek 16. prosince od 17.00 hodin

Kde: Kostel sv. Jakuba v Bedřichově Světci

V kostele svatého Jakuba v Bedřichově Světci na Mostecku si můžete zazpívat nejkrásnější čeká vánoční koledy s ženským pěveckým sborem Clavis Cordium. Dojde také na ochutnávky cukroví a vánoční punč. S sebou zvonečky. Akce se koná v pátek 16. prosince od 17.00 hodin.

Jak šli zajíci do Betléma

Kdy: Sobota 17. prosince od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Plyšové hračky, které ožívají pod rukama dětí a dědečka odehrají známý vánoční příběh. Představení je plné laskavého humoru, písniček a koled.

Divadelní Vánoce

Kdy: Sobota 17. prosince od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Postavy u pohádek Docela velkého divadla v Litvínově budou slavit v sobotu 17. prosince Vánoce a děti mohou přijít na vánoční generálku. Program s lidovými zvyky, výrobou dárků a pečením ryby začíná v 16.00 hodin, rezervace nutná.

Adventní setkání v Lomu

Kdy: Sobota 17. prosince od 16.00 hodin

Kde: Náměstí Republiky v Lomu

V sobotu 17. prosince se uskuteční Adventní setkání na náměstí Republiky v Lomu, program začne v 16.00 hodin. Pro účastníky bude připraveno občerstvení včetně polní kuchyně. Výtěžek bude věnován na psí útulek v Litvínově.

Eva Vargo vystoupí na předvánočním koncertě v Ponorce

Kdy: Sobota 17. prosince od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Sobota 17. prosince v hudebním klubu Ponorka Litvínov nabídne večer plný energie a hudby v rámci speciálního skoro vánočního koncertu litvínovské písničkářky Evy Vargo. Ta vystoupí tentokrát se skvělou kapelou ve složení Eva – kytara, zpěv, Ladislav Varga – basová kytara, Kamil Hofstetter – bicí, perkuse a Markéta Lívancová – zpěv. Eva je litvínovská umělkyně, písničkářka a cestovatelka, která se v Ponorce rozhodně nepředstaví poprvé. Přijďte si užít tento večer plný energie a hudby s námi. Ponorka otvírá v 18.00 hodin a koncert začne kdykoliv po osmé večerní.

Výlet do továrny na dřevěné hráčky

Kdy: Neděle 18. prosince od 10.00 hodin

Kde: Továrna MBW v Nové Vsi v Horách

Společnost NBW v Nové Vsi v Horách, která vyrábí tradiční dřevěné hračky a dekorace, pořádá v neděli 18. prosince Den otevřených dveří. Můžete přijít od 10.00 do 16.00 hodin do dětských dílniček, prohlédnout si expozici hraček nebo si nakoupit dárky.

Vánoční štafeta TJ Sokol Hora Svaté Kateřiny

Kdy: Neděle 18. prosince od 14.00 hodin

Kde: Náměstí v Hoře Svaté Kateřiny

TJ Sokol Hora Svaté Kateřiny připravuje na neděli 18. prosince vánoční běžeckou štafetu kolem náměstí a panákem vaječňáku v ruce. Poté následuje společné zpívání. Sraz ve 14.00 hodin.

Vánočky

Kdy: Neděle 18. prosince od 18.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Tradiční setkání při příležitosti vánočních svátků. Připraven je program členů činohry MDM.

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vánoce po celý rok je výstava tradičně i netradičně ozdobených stromků v zámku Valdštejnů v Litvínově.

Imaginárium bratří Formanů do konce roku

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Dobrá zpráva pro návštěvníky výstavy Imaginárium bratří Formanů a jejich přátel, kterou je možné navštívit v zámku Valdštejnů v Litvínově. Výstava byla prodloužena do 31. prosince. Přijďte si pohrát! Imaginárium můžete v litvínovském zámku navštívit od úterý do neděle v časech: 9.00, 10.30, 13 a 15.30 hodin. Prohlídky si rezervujte na tel. čísle 603 151 600. Kdo si hraje, nezlobí!

Výstava obrazů Kateřiny Borecké

Kdy: Do 31. března 2023

Kde: Kulturní zařízení v Meziboří

Až do konce měsíce března roku 2023 je k vidění v kulturním zařízení města Meziboří na Okružní ulici č.p. 343 výstava obrazů malovaných a kreslených Kateřinou Boreckou. Výstava je přístupná v provozní době městské knihovny Meziboří. Kateřina Borecká nejen maluje a kreslí, ale tvoří také kamenomalbu, tedy maluje obrázky na kamínky. Věnuje se také malbě v digitální podobě na leteckou tematiku pro firmu Eduard. Malby tvoří pomocí tabletu Wacom Cintiq 22. Malby jsou na přebalech produktů, tedy modelů plastikových stavebnic.

Westonia, renesanční sapfó a její doba

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. Výstava potrvá do 31. prosince.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.