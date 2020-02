František Nedvěd & Tie Break - Půlstoletí s kytarou

Kdy: pátek 14. února od 19 hodin

Kde: Nový obzor Music Arena Most

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Koncert legendy a jedné z nejvýznamnější osobnosti české country, folku a trampské písně. František Nedvěd se skupinou Tie Break ve speciální edici koncertů s názvem Půlstoletí s kytarou.

Air – Hockey Pohár StarColor

Kdy: pátek 14. února od 18 do 20.30 hodin

Kde: Středisko volného času v Mostě

Za kolik: startovné 30 Kč

Proč přijít: Turnaj v oblíbeném air – hockeyi je zařazen do Českého poháru kategorie B.

Akvatera trhy

Kdy: 15. února od 9 do 12 hodin

Kde: Středisko volného času v Mostě

Za kolik: vstupné 20 Kč

Proč přijít: Oblíbené trhy s akvarijními rybičkami, potřebami a rostlinami. Pořádá Akvatera Most a SVČ v Mostě.



Zlatovláska

Kdy: sobota 15. února od 10 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 90 Kč

Proč přijít: Hudebně - loutková verze klasické pohádky pro divadla i mateřské školky. Známý příběh o zemské spravedlnosti a nadpozemské lásce, která je její pomocnicí. Inscenace loutkoherečky souboru Divadla rozmanitostí Jitky Rakové, která propojuje tradiční (klasické) prvky loutkového divadla se současnými. Představení též prezentuje tvorbu řezbáře Vlasty Brože a autorské písně Adolfa Hájka.

Jánošík

Kdy: sobota 15. února od 17 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Za kolik: 90 Kč

Proč přijít: Dobrodružná pohádka o neohroženém hrdinovi, který se dovedl postavit na stranu spravedlnosti s nasazením vlastního života. Příběh o odvaze, lásce, kouzlech, zradě, přátelství, ale i trestu, který následuje po špatných činech. Připravte se na opravdového hrdinu! Loutky krásné jako oči Jánošíkovy milé! Hudba ostrá jako sekerka! A humoru jako hrachu!

Litvínov

Fleret akusticky a Jindra Kejak

Kdy: čtvrtek 13. února od 19 hodin

Kde: hudební klub Attic Litvínov

Za kolik: 250 a 300 Kč

Proč přijít: Akustická sestava Fleretu hrává v menších sálech kulturních domů a divadel to nejlepší za své tvorby, a to ve složení:Zdeněk Hrachový (kytary, zpěv), Stáňa Bartošík (housle, zpěv) a Rosťa Koplík (cajon, rytmické nástroje, zpěv). Písničkář Jindra Kejak se pohybuje po menších scénách, v roce 1999 zaznamenal velký úspěch, když vyhrál Plzeňskou portu a zahájil spolupráci s členy kapely Nerez. Ve spolupráci s Fleretem vznikla slavná píseň Vizovice.

Den sv. Valentýna v zámku Valdštejnů

Kdy: v pátek 14. února od 14 hodin

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Za kolik: 30 Kč

Zámek Valdštejnů v Litvínově bude opět hostit Den sv. Valentýna, a to v pátek 14. února od 14 do 19 hodin. Expozice, velký sál i kuchyň budou nejen pro zamilované. Vstupné bude 30 korun. Od 14 do 18.30 hodin, vždy po 30 minutách budou probíhat Amorovy komnaty, živé prohlídky zámku, plné kostýmů a legrace. Účinkují: Petr Stolař a Divadlo V Pytli. Další akcí budou od 14 do 19 hodin srdeční dílničky pro děti i dospělé. Vyrábět se budou záložky do knih, vějíře, Valentýnky a další… Chybět nebude jarmáreček, Patchwork klub Litvínov, sladké pečení, fotokoutek, malování na obličej nebo jízda kočárem po zámeckém parku a večerní vyzdobené nádvoří s kávičkou a horkou čokoládou.

Dirty Thirty (Taby & Koska B-day)

Kdy: pátek 14. února otevřeno od 18 hodin

Kde: hudební klub Ponorka Litvínov

Proč přijít: Bude to Dnb jízda jako řemen. Třicítku na krku má Taby z Basstrike Crew a narozky bude slavit i Koska, který v Ponorce nevystupoval už několik let. Pozvání přijali letití kamarádi oslavenců Hundread, Standpoint, Nightrofix, Crank, Jimmy Cocaine, Beating mash a Twice Vision & Marshall, což je slušná přehlídka.

Sandra a její veMbloudi

Kdy: sobota 15. února otevřeno od 18 hodin

Kde: hudební klub Ponorka Litvínov

Proč přijít: Svůj druhý „zápas“ odehraje v klubu litvínovsko-mostecký punk’n’rollový hudební soubor Sandra a její veMbloudi. Kapela se do Ponorky vrací po více než třech letech a velice velmi se na tuhle akci těší.