15. ročník multižánrového festivalu Most4Music v Rokáči

Kdy: Pátek 14. října od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek zve do mosteckého hudebního klubu Rokáč Vinohrady na již 15. ročník multižánrového hudebního festivalu Most4Music. V pátek 14. října od 20 hodin vystoupí kapely Gumption, Blue Rocket, Rain a SSM. Gumption je rockabilly kapela hrající originální písničky v podání činorodého tria hudebníků, v čele s charismatickým zpěvákem a kytaristou Alanem Thomasem z Alabamy v USA. Skupina Blue Rocket je všem dobře známá a vznikla v Teplicích na podzim roku 1997. Kapela Rain vznikla v prosinci roku 2002 z trosek kapel H.U.M.R.a Lazy Maker SMM – Sdružení spřátelených muzikantů je mladá začínající kapela, která má za sebou pouze jedno vystoupení na veřejnosti.

Výroba Euforie v Ponorce

Kdy: Pátek 14. října od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Výroba Euforie zve v pátek 14. října do Hudebního klubu Ponorka - Litvínov na další díl techno parties Minimal Elements. Výroba Euforie jsou DJ Mirus a Dj Fidlushek a jejich pozvání tentokrát přijali legenda severočeské techno scény a stále aktivní člen kapely Lunetic - David Škach alias DJ Kohei Kosei, mezibořský Dj Keram a Dj Bady z Mostu. Do příjemna s taneční elektronikou! Klub otvírá v 18:00 a mejdan jako takový startuje v devět.

Den archeologie v muzeu: Kupci a obchodníci

Kdy: Sobota 15. října od 12.00 do 18.00 hodin

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Setkání s keltskými obchodníky, římským kupcem a jeho germánskou družinou i návštěva kupeckého obchodu vrcholného středověku čeká v sobotu 15. října ty, kteří navštíví Oblastní muzeum a galerii v Mostě. V rámci Mezinárodního dne archeologie muzeum pořádá program nazvaný Kupci a obchodníci - obchod přes Krušné hory v období pravěku a středověku.

FK Baník Most-Souš vyzve doma rezervu FK Jablonec

Kdy: Sobota 15. října od 15.30 hodin

Kde: Fotbalový stadion Josefa Masopusta v Mostě

O víkendu pokračuje Fortuna – Česká fotbalová liga svým 11. kolem. Náš zástupce, kterým je nováček FK Baník Most-Souš v něm na svém hřišti vyzve rezervní tým FK Jablonec nad Nisou. Střetnutí se odehraje na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v sobotu 15. říjnaod 15.30 hodin. Rozhodčími budou Švorc – Trska, Nedvěd.

Burčáková slavnost v Chrámcích

Kdy: Sobota 15. října od 8.00 do 18.00 hodin

Kde: České vinařství Chrámce

České vinařství Chrámce na Mostecku pořádá v sobotu 15. října Burčákovou slavnost. Ochutnáte 50 vzorků vín, včetně těch oceněných a připraven bude samozřejmě také chrámecký burčák. Víno doplní další občerstvení jako sýry, klobásy a domácí zákusky. Uvidíte ukázky zpracování hroznů a můžete si projít s průvodcem vinařství. Pro děti jízda na koni a hledání pokladu svatého Václava. Vstup a parkování zdarma, otevřeno bude od 8.00 do 18.00 hodin.

Dva střevíčky pro Popelku

Kdy: Sobota 15. října od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Pohádka o skromné Popelce, nepřejícné maceše, zlé sestře a kouzlu, které se ukrývá ve třech oříšcích. Klasický příběh ožívá v malebných loutkách Marie Stejskalové. Představení je doprovázeno vitální hrou na akordeon. Mezi oběma protagonisty to jiskří jemným ironickým humorem, který pobaví nejen děti. Představení bylo oceněno na festivalu v Bulharsku cenou za nejlepší ženský herecký výkon.

Cena zimního favorita a Velká podzimní cena

Kdy: Sobota 15. října od 12.00 hodin

Kde: Hipodrom Most

V sobotu 15. 10. 2022 se na závodišti Hipodrom Most koná předposlední dostihový den letošního roku. 83. Cena zimního favorita Charvát Group, Velká podzimní cena Platinum a další rovinové dostihy. Scházet nebudou ani dostihy poníků. Program na sobotní odpoledne pro celou rodinu. Pozvání přijal také Man of the Year 2022 Dominik Chabr. Kyvadlová doprava zajištěna, Začíná se ve 12.00 hodin.

Zvířátka a loupežnice

Kdy: Sobota 15. října od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Pohádkový muzikál o Honzovi a jeho zvířátkách, o loupežnici Barboře a o tom, že hudba dokáže zázraky.

Smejko a Tanculienka – Poď von!

Kdy: Sobota 15. října od 16.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

A je to tady! Zbrusu nové představení se Smejkem, Tanculienkou a Huncúlikem s písničkami z jejich posledního filmu Poď von! Huncúlik sedí doma, nic nedělá a jen se povaluje, protože venku prší a hřmí blesky. Překvapí jej promočení Smejko a Tanculienka a snaží se ho zabavit písničkou Keď si šťastný. Zahrají si také hru Dvaja remeslníci. Zazpívají i Žltú raketu a podělí se spolu o Čokoládu.

Don Quijote

Kdy: Sobota 15. října od 17.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Druhá premiéra Divadla rozmanitostí na Aréně Městského divadla v Mostě. Klasický příběh světové literatury o důmyslném rytíři, který se nikdy nevzdává, navzdory nepřízni osudu. Inscenace rodinného charakteru je určena pro diváky 10+.

Laco Deczi & Celula New York v litvínovské Ponorce

Kdy: Sobota 15. října od 20.30 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Laco Deczi s kapelou se vrací do Litvínova! Tuhle sobotu, 15. října 2022, vystoupí Laco Deczi & Celula New York v Hudebním klubu Ponorka - Litvínov. Legendární fenomenální trumpetista s výbornou kapelou se představil v litvínovském podzemním klubu už několikrát a vždy šlo o parádní zážitek plný skvělé hudby a humoru tohoto svérázného a přímočarého už čtyřiaosmdesátiletého umělce. Klub Ponorka má otevřeno od 18.00 hodin a začátek koncertu je plánován po 20.30 hodin.

Gaia Mesiah v Atticu

Kdy: Sobota 15. října od

Kde: Hudební klub Attic v Litvínově

Gaia Mesiah je česká crossoverová kapela. Jméno kapely Gaia Mesiah vzniklo podle samotných členek kapely záměrným vypuštěním písmene s ze slova Messiah z angličtiny Gaia Messiah (v překladu Spasitel Země). Holky však říkají, že rozhodně nejsou žádní spasitelé a výklad názvu kapely nechávají čistě na fantazii posluchačů.

Známé modelky, Gránský, Kašák nebo Chabr. To bude přehlídka Móda a hvězdy

Kdy: Neděle 16. října od 18.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Již 9. ročník charitativní módní přehlídky Móda a hvězdy se uskuteční 16. října v Městském divadle v Mostě. Moderátory přehlídky budou tradičně David Gránský a Karel Kašák. Na přehlídkovém mole se představí známé modelky Veronika Kašáková, Nikol Moravcová, Veronika Chmelířová, Andrea Kalousová, která zazpívá i svou píseň, Nikola Buranská, Lenka Taussigová, Klára Rychtaříková, a modelové, jako například Man of the Year Dominik Chabr, Matyáš Hložek, bubeník skupiny Jelen Vítek Polák a také děti z Klokánku a dětského domova ve Vysoké Peci. Své nové kolekce představí Atelier Moravec, On the Boat, Vostrá Voptika, Beauty 2000, Milano Chomutov, My Pled a svou novou společenskou i svatební kolekci pro rok 2023 představí pořadatel Módy a hvězdy, Svatební salon Delta. Generálními partnery Módy a hvězdy jsou Silnice Group, Prueba a GMS a podpořilo ji tradičně město Most, Nadace ČEZ, Vršanská uhelná, Nadační fond Severočeská voda, HC Verva Litvínov a mnoho dalších. Výtěžek, v loňském roce to bylo více než 600 000 Kč, opět půjde na podporu Klokánku v Teplicích, Dětského domova ve Vysoké Peci a Nadačnímu fondu Veroniky Kašákové.

Westonia, renesanční sapfó a její doba

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. Výstava potrvá do 31. prosince.

Expozice o II. světové válce

Kdy: Úterý a čtvrtek 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, neděle 13.00 - 16.00 hodin

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě, která se nachází v budově bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově. V sezoně je otevřeno v úterý a ve čtvrtek vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. V neděli od 13 do 16 hodin.

Ukradená stávka

Kdy: Do 30. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Ta je prezentována formou komiksu a historickými fakty s dobovými předměty. Mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Je věnována událostem z března až dubna 1932, a je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Výstava je edukační, součástí je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. Výstava potrvá do 30. října. Vznikla za podpory statutárního města Mostu.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kdy: Úterý – neděle od 9.00 do 15.00 hodin (1. - 31. října)

Kde: Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Po kolejích převezený gotický skvost. Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm i jeho okolí restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinnesových rekordů tisíciletí.

Zámek Jezeří

Kdy: Úterý – neděle od 10.30 do 15.00 hodin (1. - 31. října)

Kde: Zámek Jezeří

Zámek na rozhraní dvou světů. Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg shlížel ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto barokní podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří stalo jedním z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Do 31. října, úterý – neděle od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.