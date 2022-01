Klubové setkání s Janem Pirkem

Kdy: Čtvrtek 13. ledna od 19.00 hodin

Kde: Café bar Citadela Litvínov

Po Novém roce se opět rozbíhají besedy v litvínovské Citadele pod názvem Klubová setkání. Tentokrát bude hostem moderátora Jana Beneše ve čtvrtek 13. ledna od 19 hodin kardiochirurg, profesor Jan Pirk. Ten má na svém kontě více než 7 000 operací srdce a přes 300 úspěšných transplantací srdcí. Tato čísla ho řadí k vysoce uznávaným operatérům srdcí v Evropě. Co je ale jeho srdeční záležitostí? Absolvoval několik běžeckých maratónů, běhá na běžkách a sbírá velorexy.

Lednový Track Day – přívítání roku 2022

Kdy: Pátek 14. ledna od 8.30 do 16.00 hodin

Kde: Autodrom Most

Track Day na Autodromu Most. Leden spíše nebude o nahánění časů na kolo, jako o pilování jízdy a o legraci na trati. Minulý rok byla neuvěřitelná zábava na sněhu. Počasí samozřejmě ovlivnit neumíme, takže počítáme se sluníčkem +7°c a sněhem - 10°c. :) Jinými slovy, žádné počasí neni špatně. Jezdit se bude celý den a na trati nebude více jak 10 aut. Pouze celodenní vstupné ve spojení s omezeným počet aut na trati a malém počtu účastníků, zaručuje to, že se netvoří fronty a v zázemí vládne příjemná atmosféra hodna automobilovým fanouškům. Tak jak je to u nás pokaždé, k vidění bude spousty zajímavých vozů. Cena je 5 500 korun, a to za celodenní ježdění na mosteckém okruhu bez omezení slotů, možnost ježdění až 2 řidičů. (Pro účastníky lednového 4 Hours Most je cena pro celou posádku.)

Znouzecnost míří do Rokáče Vinohrady

Kdy: Pátek 14. ledna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

V mosteckém Rokáči Vinohrady bude v pátek 14. ledna od 20 hodin hrát kapela Znouzecnost, která letos slaví 36 let od svého založení. Ani v životě člověka to není zrovna málo a v životě kapely už vůbec ne. Tohoto věku se dožije málokterá, pokud nemá dar určité výjimečnosti. Znouzecnost je svérázná kombinace rocku, folku, undergroundu, punku a garážového rocku, vycházející především z tradičního tříakordového písničkářství. Vznikla v roce 1986 v Plzni.

Velká cena Litvínova v krasobruslení

Kdy: Sobota 15. ledna od 8.30 hodin

Kde Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově

V pořadí již 35. ročník Velké ceny města Litvínova v krasobruslení bude hostit v sobotu 15. ledna Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově. Závodit se bude v 8 soutěžních kategoriích, od kategorie nováčků až po Adult. Závod se pořádá v rámci poháru ČKS a tento závod je již hodnocen mezinárodním systémem ISU, tak jak to vídáte na MS Evropy nebo MS Světa. Do Litvínova letos přijede závodit kolem 140 nejlepších závodníků z Čech a Moravy z 42 krasobruslařských oddílů v celé republice.

Dobrodružství tučňáků aneb O polární záři a jiných zázracích

Kdy: Sobota 15. ledna od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Pohádka pro děti o tučňácích, kteří jsou kulatí, kolébaví a nemotorní. Mají rádi ryby, sníh a led, na kterém se mohou klouzat. Nemají rádi teplo a sucho. A ze všeho nejméně mají rádi změny. Přesto či právě proto se čas od času nějaký ten tučňák vydá na dobrodružnou výpravu. Taková výprava, to není pro tučňáka jen tak, a co teprve, když se na ni vydají rovnou dva tučňáci! Po cestě zažijí nespočet patálií. Musejí zdolat sáňkařskou dráhu pro otrlé, přechytračit Amundsena, utkat se s Yettim, vyprostit se z břicha velryby a najít cestu za rodiči. Neuklouznou?

Virunga africké trhy v Mostě

Kdy: Sobota 15. ledna od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: OC Central v Mostě

Přijďte do OC Central Most ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Co u nás jako vždy najdete? Čerstvé ovoce z Afriky, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího..

Mrazík v Docela velkém divadle

Kdy: Sobota 15. ledna od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo Litvínov

Docela velké divadlo v Litvínově uvede v sobotu 15. ledna od 16 hodin divadelní pohádku Mrazík. Ta vznikla na motivy stejnojmenného filmu o Ivánkovi a Nastěnce, hloupé Marfuše a zlé maceše, o Dědu Mrazíkovi, dědečku Hříbečkovi a zlé ježibabě. Také o tom, že láska a dobro vždy zvítězí nad zlobou a nenávistí. Režisérem představení je Jurij Galin, výprava je dílem naivní malířky Sylvy Prchlíkové. Písničky upravené Zdeňkem Říhou zpívá celé Docela velké divadlo.

Na kafíčko s Bubu do Studia3

Kdy: Pátek 14. ledna od 15.00 hodin

Kde: Studio3 Ponte records v budově Městské knihovny v Mostě

Studio3 Ponte records v Mostě zve v pátek 14. ledna od 15 hodin na neformální posezení se Zuzanou Bubílkovou. Kdo přijde, může se těšit se na příjemnou společnost přední české komičky a moderátorky, která vám v rámci posezení představí novou knihu, již si budete moci na místě zakoupit a kterou vám i ráda podepíše. Zuzana Bubílková, přezdívaná Bubu, je rodačka z Gottwaldova, dnešního Zlína. Jejími nejznámějšími pořady se staly politicky laděné satirické cykly.

Putování za dvanácti měsíčky

Kdy: Do pondělí 31. ledna

Kde: Areál Benedikt v Mostě

Čeká na vás procházka s plněním úkolů. Vydejte se zimní krajinou v areálu Benediktu v Mostě. Na cestě vás čeká 12 stanovišť – 12 měsíčků, vezměte si proto sebou papír a tužku. Odpovězte správně na otázky, splňte všechny úkoly a vyhrajte odměnu. Start je u letní scény. Odpovědi s uvedením jména a věku posílejte na e-mail program@svc-most.cz nebo doložte v recepci Střediska volného času v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Oživeno designem

Kdy: Do 5. února

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Zámek Valdštejnů v Litvínově vystavuje expozici kreativního využití průmyslového dědictví Ústeckého kraje. Odhaluje, jak s průmyslovým dědictvím pracujeme na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se příběhu významné litvínovské rodiny Rieckenů, která ve městě provozovala textilní továrnu a nechala si zde postavit reprezentativní vilu. Ta nyní, bohužel, chátrá. Studenti využili původní tapety z vily a přetvořili je v moderní dekorativní látky, které si lze na výstavě prohlédnout. Výstava potrvá do 5. února.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.