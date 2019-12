Vánoční koncert Korálku

Kdy: pátek 13. 12. od 18.00

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 100 Kč

Tradiční koncert pěveckých sborů 11. ZŠ v Mostě s bohatou nadílkou vánočních písní.

Brutus

Kdy: pátek 13. 12. od 20.00

Kde: Music arena Nový Obzor

Za kolik: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč

Koncert rock. Speciální, téměř čtyřhodinový vánoční mejdan. Ty největší hity, ty nejlepší drinky a vánočně naladění návštěvníci.

Vltava

Kdy: pátek 13. 12., od 21.00

Kde: Rokáč Vinohrady Most

Koncert. Česká poezie - světová hudba. Robert Nebřenský – kytara, František Svačina - klávesy, akordeon; Tomáš Uhlík – baskytara; Ondřej Pomajsl – bicí; Ondřej Klímek - saxofon, flétna.

Vánoční trhy

Kdy: pátek 13. 12. od 10.00 až 18.00

Kde: 1. náměstí Most

10.00 - 18.00 Komořanský sněhulák; 15.00 - 15.40 O Mrazuléně a Zmrzlíkovi – Divadlo Dokola;

Vánoční trhy

Kdy: sobota 14. 12. od 8.00 až 12.00

Kde: 1. náměstí Most

8.00 - 12.00 IV. Farmářská slavnost; 9.00-11.30 Plzeňský Mls – malý lidový soubor.

Vánoce tří sněhuláků

Kdy: sobota 14. 12. od 10.00

Kde: Divadlo Rozmanitostí Most

Za kolik: 90 Kč

V jednom malém městě, na konci tiché ulice stál sněhulák. Tři bílé koule, hrnec místo čepice, v obličeji mrkev a kousky uhlí. Docela obyčejný sněhulák, kdyby mu však nějaký poeta, místo obvyklého koštěte, nedal do ruky papírovou růži. A tak tam stál, říkejme mu třeba sněhový Pierot, hlavu trochu na stranu a naslouchal tichým tónům vánočních koled, které zvonily v jeho plechovém uchu. Něžné vločky padaly a padaly… Byl štědrý večer." Tak začíná pohádka o Třech sněhulácích. Ovšem než se spustí tento pohádkový dárek, musí se za nebeskou branou, kde dohlíží nad pořádkem svatý Petr, udělat všechny přípravy spojené se šťedrovečerní hostinou. Rozdováděným andílkům to jde tak trochu ztuha, zvláště, když je navštíví zvědavý čert, který se s anděly skamarádil už o loňských vánocích…

50 let Woodstocku - Janis Joplin Revival

Kdy: sobota 14. 12. od 21.00

Kde: Rokáč Vinohrady Most

Koncert. Zažijte znovu atmosféru legendárního Woodstocku s kapelou JANIS JOPLIN REVIVAL a českou Joplinkou Táňou Poláčkovou. Syrový sound a hippie styl kostýmů Vás spolehlivě přenese do let šedesátých a vyladí Vás na frekvenci svobody, kterou tato hudba představuje.

Akvatera

Kdy: sobota 14. 12., od 9.00 do 12.00

Kde: Středisko volného času Most

Za kolik: 20 Kč dospělí, děti do 15 let zdarma

Akvarijní trhy.

Vánočky

Kdy: sobota 14. 12. od 18.00

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: 70 Kč, pro členy KPD 50 Kč

Tradiční setkání při příležitosti vánočních svátků. Připraven je program členů činohry MDM.

Čertovská show - průvod peklem

Kdy: neděle 15. 12. od 17.00

Kde: 1. náměstí Most

Akce pro celou rodinu.

3. adventní neděle

Kdy: neděle 15. 12. od 9.00

Kde: Církev československá husitská v Mostě

Bohoslužba.

Stará Sešlost

Kdy: neděle 15. 12. od 15.30

Kde: Benedikt Most

Country čaje nejen pro seniory.

Jana Benešová