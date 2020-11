Soutěž pro děti Halloween na Benediktu

Kdy: do 15. listopadu

Kde: areál amfiteátru Benedikt v Mostě

Proč přijít: Středisko volného času v Mostě přichystalo pro děti hru v přírodě Halloween na Benediktu. Jejím principem je najít kolem pódia 10 obrázků, které si musí účastníci zapamatovat. Z obrázků pak musí vytvořit a napsat příběh, který pošlou do Střediska volného času v Mostě nejpozději do 17. listopadu. Buď e-mailem na adresu lastuvkova@svc-most.cz nebo na facebook SVČ Most.

Mikulášské tvoření

Kdy: do 29. listopadu

Kde: Středisko volného času v Mostě

Proč přijít: Zábava pro děti, při níž mají namalovat samostatně nebo společně obrázek s mikulášskou tématikou. Je možné také vytvořit výrobek s touto tématikou. Hotové obrázky a výtvory je nutné potom vyfotit a poslat s uvedením jména autora a jeho věkem na e-mail: kourilova@svc-most.cz. Za každý výrobek bude drobná odměna. Vybrané obrázky a výrobky budou zveřejněny na facebooku SVČ Most.

Duhová stezka na Šibeníku pro nejmenší

Kdy: do 22. listopadu

Kde: park Šibeník v Mostě

Středisko volného času v Mostě připravilo pro nejmenší děti venkovní hru s názvem Duhová stezka na Šibeníku. Hra se odehrává, jak název napovídá v parku Šibeník v Mostě. Je určena dětem ve věku od 2 do 5 let a jejím cílem je projít trasu a plnit úkoly. Hra začala v pátek 6. listopadu s tím, že soutěžící vyráží na trasu u dětského hřiště s mašinkou. Hra končí 22. listopadu. Po splnění úkolů si mohou účastníci vyzvednout v SVČ malou odměnu. Důkazem účasti je fotografie z plnění úkolů.

Flájský vodopád je nejvyšším v Krušných horách

Kdy: přístupný po celý rok

Kde: obec Český Jiřetín

V případě, že se rozhodnete vyrazit do přírody, máme pro vás v nabídce lokalitu Flájského vodopádu. Nachází se přímo v Českém Jiřetíně u prvního velkého parkoviště. Někdo tvrdí, že je umělý, někdo, že byl původní a potom použit a rozšířen. Je přes 60 m vysoký a tím pádem nejvyšším v Krušných horách. Vodopád je tvořen přepadem vody z Flájského plavebního kanálu, slouží jako propusť a svádí vodu z plavebního kanálu do Flájského potoka.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Na zříceninu hradu Rýzmburk

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Osek

Proč přijít: Hrad Rýzmburk, německy Riesenburg, je také nazýván hradem Osek, tedy za doslova humny okresu Most, a právě nad tímto městem na Teplicku leží. Texy za humny mosteckého okresu. Stojí na konci Oseckého údolí mezi vrchem Špičák a Stropník v Krušných horách. Hrad je nyní v majetku města a provozuje ho Občanské sdružení za záchranu hradu Rýzmburk. Na hrad vede červená turistická značka z centra Oseka nebo od nádraží. Cesta údolím podél potoka je dlouhá dva kilometry. Hrad leží také na desetikilometrové naučné stezce Osek. Přístupný je celoročně.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Tip na knihu: Američtí bohové

Kdo: Neil Gaiman

Kde: Polaris, 2001

Pokud máte rádi nepínavé čtivo a nevadí vám nádech městské fantasy, přečtěte si knihu Američtí bohové od světově oblíbeného autora Neila Gaimana. Stín trávil tři roky ve vězení, vše co nyní chce je se vrátit do náručí své milující ženy a držet se od problémů dále. Několik dní před svým propuštěním se však dozvídá, že jeho manželka zahynula při automobilové nehodě. Když tedy cestou na pohřeb, Stín potká muže, který si říká pan Středa, přijme práci, kterou mu nabídne. Tím se nechtěně zapelte do konfliktu starého jako lidstvo samo.

Tip na knihu: Příběhy biatlonového šílenství

Kdo: Tomáš Macek

Kde: nakladatelství Prostor, 2020

Kniha Příběhy biatlonového šílenství od Tomáše Macka připomíná legendární pouť za Svatým grálem. Sportovní reportér a autor ikonických Příběhů Staré dámy a Příběhů Corsa rosa věnuje svoji třetí knihu zlatému věku českého biatlonu i jeho kořenům. Poutavě líčí pohádkovou proměnu, kterou u nás tento sport v krátkém čase prošel a jež se už nemůže opakovat. Výpravnou publikaci vydává nakladatelství Prostor s unikátními snímky Petra Slavíka a dalších fotoreportérů. Zároveň vypráví také příběhy ze soukromí Gabriely Koukalové, Ondřeje Moravce, Veroniky Vítkové, Michala Šlesingra, Markéty Davidové a dalších osobností českého i světového biatlonu.

Tip na knihu: Drzá líná neschopná

Kdo: Tereza Límanová

Kde: Argo, 2020

Autorka Tereza Límanová vydává další knihu. Ta má název Drzá líná nechopná. Tereza by ráda byla nejen vzornou dcerou, ale také dokonalou milenkou, a nakonec i bezchybnou manželkou a matkou. Prostě tak, jak si to její nejbližší okolí představuje. Ale už od dětství tuší, že jí to dá pořádně zabrat. Zvlášť když radši leze po stromech, sukním se vyhýbá obloukem, nohy se jí nevejdou do lodiček a žádný z chlapů, co se kolem ní točí, se nikdy nevyrovná Ludvíku Vaculíkovi. A ona se vážně snaží – peče, bojuje s pletacími jehlicemi, zkouší rtěnku či sukni, občas i boty na podpatcích. Ale pořád to nestačí. Hlasy žen jejího rodu nedají se svými nároky pokoj a dál jí sedí za krkem.

Dobble, hra na postřeh pro všechny generace

Kdy: ve volném čase

Kde: doma s rodinou nebo přáteli

Jednoduchá hra, která trvá jen pár minut a protrénuje váš postřeh. Na každé kartě je řada obrázků s objekty v různých tvarech. Na začátku si každý hráč vezme jednu kartu a otočí ji obrázky k sobě. Zbytek balíčku se otočí tak, aby nikdo na startu neviděl obrázky z karty. Po startu hry se balíček otočí a vy musíte co nejrychleji zahlásit jméno objektu, která je na vaší základní kartičce a současně na právě otočené kartě. Hru snadno pochopí i malé děti.

Zahrajte si klasické Duelovky online i se svými přáteli

Kdy: kdykoli s rodinou nebo přáteli

Kde: na internetu

Klasické hry online nabízí server Duelovky. S hráči si tu proti sobě můžete zahrát Prší, šachy, dámu, piškvorky, slovní fotbal nebo třeba námořní bitvu. Oblíbená je také desková hra online Kris Kros, vrhcáby, kulečník nebo hra Horolezci, kde po jednotlivých písmenech odhalíte slovní výrok. Hry jsou zcela zdarma a nevyžadují registraci. Díky vygenerovanému unikátnímu odkazu si můžete zahrát s přáteli. Duelovky najdete na www.duelovky.cz/tags/live.