Kapela Czech Floyd zahraje v mosteckém Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 13. ledna od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

To nejlepší z legendárních Pink Floyd přijede do mosteckého Rokáče Vinohrady zahrát kapela Czech Floyd. S jejich show Another Gig in The Wall zde vystoupí v pátek 13. ledna. Bar budek dispozici od 19 hodin, začátek koncertu kdykoliv mezi 20. a 21. hodinou. Czech Floyd je aktuálně nejpoptávanější česká Pink Floyd tribute kapela. Můžete se těšit na hity, včetně Shine On You Crazy Diamond, Take It Back, Learning To Fly, Money, Run Like Hell, High Hopes, Us And Them, Wish You Were Here, Another Brick In The Walla další pecky. V aranžích a s perfektní angličtinou jako je nehraje žádná jiná tribute kapela u nás. Skupina Czech Floyd hraje ve složení: Tomáš Gregořica (zpěv, kytary), Karel Zdeněk (klávesy, zpěv), Vítězslav Vaníček (kytary, steel kytara), Standa Spilka (baskytara), Václav Kaňka (bicí), Anna Machová (zpěv), Martina Bártová (zpěv) a Miroslav Mráz (saxofon, klávesy).