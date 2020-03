Bílý kanibal - africká odysea filmaře a cestovatele Johna L. Broma

Kdy: prodlouženo do 31. 3.

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 200 Kč

Proč přijít: Přijďte si prohlédnout velkou výstavu, která je jedním z vrcholů druhého pololetí tohoto roku. Tentokrát se promění muzeum v africkou vesnici, která ožije příběhem Johna L. Broma, zapomenutého českého filmaře, cestovatele, producenta, tanečníka a herce.

Josef Honys – malíř a básník

Kdy: do 12. 4.

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: 20 Kč, snížené 5 Kč

Proč přijít: Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravily k 100. výročí narození a k 50. výročí úmrtí výstavu věnovanou tvorbě výtvarníka a experimentálního básníka Josefa Honyse (1919 – 1969), který žil v nedalekých Teplicích. Výstava je nainstalována v nových galerijních prostorách v hlavní budově muzea. Její realizaci podpořilo dotací Ministerstvo kultury České republiky. Dílo Josefa Honyse se stalo důležitým předělem v českém umění a přirozenou reakcí na socialistický realismus. Během svého krátkého života sbíral autor úspěchy na mezinárodní scéně (Terst, Benátky, Paříž, Buenos Aires, Montevideo, Antverpy, La Plata); jeho práce jsou zastoupeny v zahraničních sbírkách, ale v domácím prostředí zatím zůstávají jen málo známé.



Jan T. Urant – Beach Foam

Kdy: do 22. 3.

Kde: podzemní výstavní prostory v kostele nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Proč přijít: Výstava současného umělce Jana Uranta – Beach Foam. Beach Foam, plážová pěna, je název výstavy, která představuje průřez tvorbou Jana Uranta posledních let.

Most - zánik a zrození

Kdy: do 31. května

Kde: v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Proč přijít: Výstava Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem postihuje dopady rozhodnutí o demolici (1964) historického Mostu v rovině architektonické a urbanistické. Těžba na území města a její důsledky - devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového, přemístění tisíců lidí a zpřetrhání vazeb - přestavují jedinečný společenský experiment.

Sádrovec – Neobyčejně obyčejný nerost

Kdy: do 2. března

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Pavel Dvořák, geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů. Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy.

Stálá expozice: Ulrika von Levetzow

Expozice nahrazuje předchozí instalaci, proti níž je obohacena zejména o moderní a multimediální výstavní prvky a jazykové mutace. Vystavené exponáty pocházejí z rozsáhlé pozůstalosti Ulriky von Levetzow, která je součástí sbírek mosteckého muzea již od roku 1900. Baronka Ulrika světově proslula jako poslední láska a múza Johanna Wolfganga Goetha. Příběh nenaplněné a neopětované lásky stárnoucího básníka patří mezi největší milostné příběhy evropské historie. Ulrika von Levetzow byla fascinující osobností, představující doslova to nejlepší z celého 19. století.

Lidé z vosku

Kdy: do 15. března

Kde: OC Central Mostecka

Proč přijít: Velmi poučné, lehce šokující.

Litvínov

Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin

Kdy: do 31. 12.

Kde: zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě).

Proč přijít: Možnosti her nebo hraček, které měly k dispozici děti ze šlechtických rodin. Exponáty zapůjčilo Muzeum technických hraček, Historický nábytek Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

Viribus Unitis - Sochy Stanislava Hanzíka

Kdy: po celý rok

Kde: zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě)

Proč přijít: Stálá expozice, na níž lze zhlédnout busty známých herců R. Hrušínského, V. Brodského, J. Kemra, S. Neumana nebo oceněná díla v zahraničí Svářeč, B. Hrabal. Některé z vystavených soch se objevily v českém filmu Pupendo. Součástí výstavy je filmový dokument Petra Skaly a fotografie Josefa Sudka o díle ak. sochaře a čestného občana města Litvínova.

Litvínovská hraběcí manufaktura na výrobu sukna

Kdy: po celý rok

Kde. Zámek Valdštejnů

Za kolik: dospělí 50 korun, děti a studenti 20 korun (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), důchodci 30 korun, rodinné vstupné a rodinné pasy 90 korun (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě)

Proč přijít: V zámecké chodbě jsou vystaveny zvětšené reprodukce grafických listů z roku 1728, které podrobně znázorňují celý výrobní proces v šlechtické textilní manufaktuře. Možnost vlastnoruční ražby pamětní medaile s motivy Jana Josefa Valdštejna a manufaktury.