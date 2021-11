Za vínem a husou do Citadely

Kdy: Čtvrtek 11. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Ve čtvrtek 11. listopadu se otevírají svatomartinská vína nebo si také můžete v řadě restaurací dát svatomartinskou husu. V litvínovské Citadele pořádá Galerie Modrý hrozen prodejní degustaci svatomartinských vín a mladých vín, která se uskuteční v prostorách Café Baru ve čtvrtek 11. listopadu od 17.00 do 23.00 hodin.

4TET verze V.

Kdy: Pátek 12. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady vokální seskupení 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým jako verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“výkony některých aktérů na jevišti.

Rock párty v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 12. listopadu od

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady

Mostecký hudební spolek přichystal na pátek 12. listopadu Rock párty v Rokáči Vinohrady v Mostě. Zahrají Led Sezelim z Děčína a Wanderwhy z Lužic. Již 28 let brázdí neúnavní rockoví harcovníci Led Sezelim nejen domácí nezávislou rockovou scénu, ale i zahraniční kluby a festivaly. Hrají výhradně vlastní muziku bez náznaků kopírování velkých vzorů a napříč prakticky všemi rockovými žánry, s texty nejen vlastními, ale i s hudebním zpracováním poezie literárních klasiků. Wanderwhy je tříčlenná kapela z Lužic u Mostu, založena roku 2019. Hraje vlastní tvorbu, která je směsicí různých žánrů jako punk rock, grunge, ale i metal.

Intim Lady párty 3

Kdy: Pátek 12. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Music arena Nový Obzor v Mostě

Vystoupení skupiny California Dream. Pozor! Vstup pouze pro ženy starší 18 let.

Lucerničky svatého Martina se SVČ v Mostě

Kdy: Sobota 13. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Vrch Ressl v Mostě

Lucerničky svatého Martina je název programu, který přichystalo Středisko volného času v Mostě. V sobotu 13. listopadu děti čeká procházka po Resslu s úkoly a opékáním buřtů. Start je od 16.00 do 17.00 hodin.

Tři čuníci nezbedníci

Kdy: Sobota 13. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Jedná se o jednu z nejslavnějších pohádek Anglie, která se stala předlohou pro nové zpracování veselého příběhu tří prasátek. Jejich spor o materiál na domečku a následná konfrontace se zlým vlkem se končí pohádkově – dobro vítězí. Z čeho je domek nejlepší? Ze slámy? Z větviček? Nebo z kamene?…

Rusalka

Kdy: Sobota 13. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Pohádkový příběh vodní víly Rusalky, která opouští bezpečí svého jezerního domova a pro lásku k princi se stává člověkem. První seznámení s operou nenáročnou a humornou formou pro všechny věkové kategorie.

Funny Girl

Kdy: Sobota 13. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Slavné melodie i nezapomenutelná taneční čísla v americkém muzikálu, jenž vypráví o světlé i stinné stránce lásky a slávy.

The Beatles revival & Karel Kahovec

Kdy: Sobota 13. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Music arena Nový Obzor v Mostě

Pro letošní podzim si pro vás Nový Obzor Music Aréna přichystala naprostou hudební lahůdku! Tou je společné vystoupení špičkové světové revivalové kapely The Beatles Revival z Kladna a živoucí legendy českého bigbítu Karla Kahovce s jeho největšími hity jako například Paní v černém, Svou lásku jsem rozdal.

Město Lom slaví výročí

Kdy: Neděle 14. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Městský hřbitov a kulturní dům

Město Lom si připomíná 680 let od první zmínky o obci a o víkendu připomene též 75 let od důlní katastrofy na dole Kohinoor I. Stane se tak 14. listopadu, od 15.00 hodin se koná pietní program na hřbitově. Od 16.00 hodin pak začne v Kulturním domě výstava historických fotografií a dokumentů, připomene i hornické tradice města.

Den válečných veteránů v památníku v Mostě

Kdy: Neděle 14. listopadu od 14.00 hodin

Kde: Mezinárodní památník obětem II. sv. války v Mostě (objekt býv. Městského krematoria na starém hřbitově)

Tradiční akce, která zakončuje muzejní sezonu v expozici Mezinárodního památníku obětem II. sv. války v Mostě. Bude zajímavá ukázka Armády ČR, výstava historické vojenské techniky a den otevřených dveří v budově památníku. Pořádá Severočeský letecký archiv Most.

Výstava Boj s pandemií

Kdy: Od 21. října, při otevírací době knihovny

Kde: Městská knihovna v Mostě

V mostecké knihovně byla ve čtvrtek 21. října v 16 hodin zahájena přehlídka výtvarných děl žáků a studentů, kteří se zapojili do výtvarné přehlídky Boj s pandemií. Z Mostu se zúčastnily základní a střední školy, a také jedna mateřská školka. Mostecké školy odeslaly do soutěže přes 80 děl na téma Naši dnešní hrdinové nebo Jak to vidím a cítím já, z nichž 5 postoupilo a bylo v září vystaveno v Karolinu. Tato postupová díla jsou v Praze po československé přehlídce připravená na zahraniční výstavy. Město Most také využilo nabídky organizátorů výtvarné přehlídky a rozhodlo se, že v prostorách Městské knihovny vystaví všechna díla, která mostečtí žáci vytvořili a kterými přehlídku obeslali. Postupová díla vytvořily Adéla Pechancová (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ) v kategorii 18–26 let, Kateřina Fišerová (11. ZŠ) v kategorii do 15 let, Barbora Slapničková (11. ZŠ), Viktorie Gohlerová (11. ZŠ) a Tereza Trojanová (ZUŠ Moskevská) v kategorii do 10 let.

Dřevěné drahokamy Krušných hor aneb Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva. Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak. Centrem výroby dřevěných hraček se na české straně staly (pod)horské obce v okrese Most s přesahem do sousedního okresu Chomutov, na německé straně pak městečka v Krušnohorském okrese. Dlouhá staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela pospolu, vznikaly podobné výrobky, využívaly se stejné techniky a odbyt probíhal napříč hranicí. Zlom nastal po roce 1945, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor. Putovní výstava mapuje vývoj hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na dvojí vývoj v poválečném období, tj. v letech 1945 - 1990, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala celý svět. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem nákladnického kufru či krátkou animací. K výstavě je připraven doprovodný program v podobě tří workshopů.

Návrat do starého Mostu

Kdy: Výstava byla prodloužena do 16. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje výběr toho nejcennějšího z depozitáře výtvarného umění. Již ukončená výstava Příběh starého Mostu, která vznikla v rámci významného přeshraničního projektu Ústeckého kraje s názvem Umění pozdního středověku. Kromě obrazů a plastik spojených bytostně se středověkou a novověkou historií Mostu tu budou například k vidění i vzácné Madony a Piety z Litvínova, Lužic, Flájí a Bedřichova Světce. Mezi nejvzácnější vystavená díla lze jednoznačně zařadit Votivní desku s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1538 od proslulého mistra IW, zlacený relikviář ze 14. století anebo části tří pozdně gotických oltářů (Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina Alexandrijská, Sv. Alexius) pocházející z děkanského kostela v Mostě. Zaniklou ves Fláje připomenou tři plastiky z 15. – 16. století, které kdysi zdobily tamní kostel. Velkou pozornost pak nepochybně vzbudí dvojice velkoformátových obrazů připomínajících pověsti o záchraně města Mostu před dobytím husity v roce 1421. Společně byly v mosteckém muzeu vystaveny naposledy před 100 lety. Na své si přijdou i milovníci mladší mostecké historie, které uličkami starého Mostu kolem roku 1870 pomyslně provede malíř Heinrich Loos. Kurátorem výstavy je Michal Soukup.



Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: Do 2. ledna 2022

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Rok naruby

Kdy: Do konce roku

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu. Představuje nové jarní, velikonoční, ale i vánoční dekorace. Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy. V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.

Ptáci – Vynikající stavitelé

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Na výstavě ornitologa Jaroslava Bažanta jsou k vidění hnízda hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Doprovodná videa k výstavě jsou na webu OMGM v Youtube kanálu. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.



Památné stromy Ústeckého kraje

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit. Kurátorem je Vít Joza. Je nutné dodržovat doporučená hygienická opatření. Vstup jen s rouškou, desinfekcí rukou u příchodu v recepci muzea a doporučenými rozestupy. Zatím nejsou možné skupinové návštěvy.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Ve volném čase

Kde: areál jezera Most

V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.