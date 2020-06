Stínadla se zboří

Kdy: pátek 12. června od 21 hodin

Kde: hudební klub Rokáč Vinohrady Most

Proč přijít: Undergroundová party. Hrát bude plzeňská formace Stínadla Underground. Zazní skladby kapel Jasná páka, Hudba Praha, Půlnoc a Garáž.

Tenisový turnaj

Kdy: sobota 13. června od 9 hodin

Kde: kurty v Mostě – Velebudicích

Proč přijít: SKST Baník Most pořádá v sobotu 13. června tenisový turnaj na dvorcích v Mostě – Velebudicích. Sraz účastníků je v 9 hodin. V případě nepříznivého počasí proběhne náhradní turnaj modrých pálek v sportovní hale. Po turnaji grilování v restauraci U Mamuta.

Setkání na hranicích

Kdy: sobota 13. června od 14 hodin

Kde: Klínská brána na hranicích ČR a Saska

Proč přijít: Přátelé z Litvínova a okolí se sejdou na hranicích v Klínské bráně na poslední piknik a oslavit otevření hranic s Německem. Bude tam hodně kamarádů z partnerského města Olbernhau. Vezměte s sebou dobrou náladu a něco k pití a jídlu. Zve Klub Česko německého partnerství.



Dětský den v Braňanech

Kdy: sobota 13. června od 13 hodin

Kde: areál hospůdky Sport Club Braňany

Proč přijít: Bude zábavná diskotéka pro děti a točená malinovka zdarma.

Memoriál Oldřicha Rouda

Kdy: neděle 14. června od 9.30 hodin

Kde: u sportovní haly Koldům v Litvínově

Proč přijít: Cyklistický klub Litvínov pořádá v neděli 14. Června druhý díl seriálu závodů pro děti a mládež Memoriál Oldřicha Rouda. Závody jsou vypsány pro kategorie: děti předškolního věku a mládež, od cca 3 do 16 let. Trať jsou okruhy převážně v terénu.

Kocour v botách

Kdy: sobota 13. června od 10 hodin

Kde: scéna hradu Hněvín

Proč přijít: Náš Kocour se umí do života obout. Na problémy si došlápne. Umí to pořádně nakopnout. Taky vás rozčilují Honzové, co nevědí kudy kam? Staňte se kocoury vašeho vlastního příběhu. Pohádka o kocourovi, který se jmenuje Terezka a kde o osudech hrdinů můžete rozhodnout i vy, vás čeká u nás v divadle. Představení, po kterém koupíte svým domácím mazlíčkům obuv! Koťata, těšte se.