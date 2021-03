Podívejte se, jak nebo čím se můžete zabavit o nadcházejícím víkendu.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku

Kdy: do 2. ledna 2022

Kde: v současnosti virtuálně na webu Oblastního muzea a galerie v Mostě

Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Až to epidemiologická opatření dovolí, bude spolu s muzeem otevřena i celá výstava. V současnosti si ji můžete prohlédnout virtuálně na webu. Výstava představuje dobové železniční předměty v tzv. drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografiemi k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Dalším lákadlem je i moderní dálkově řízené modelové kolejiště o velikosti H0, které bude ve vybraných dnech provozovat Klub železničních modelářů "Moldaváček" z Oseka. Po celou dobu výstavy bude k dispozici také dětský koutek a fotokoutek. Až to situace dovolí, budou i doprovodné akce.