Lyžování ve Sport areálu Klíny Kdy: Dokud dovolí počasí Kde: Sport areál Klíny V provozu je vlak a sjezdovka Poma. Po lyžovačce je možné skočit do Mammut baru třeba na výbornou bílou čokoládu. A pokud nestíháte přes den, vyzkoušejte večerní lyžování, které je od úterý do neděle na lanovce a v neděli a pondělí na Pomě.

Mokrý rockový únor

Kdy: Pátek 11. února od 19.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Každý únor zve Rokáč Vinohrady na Mokrý rockový únor. Ten letošní se koná v Rokáči Vinohrady v pátek 11. února od 19.00 hodin. Zahrají Sklap, Starci po chmelu, Velryba a Kabát CV Band. Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz, uveďte jméno, datum koncertu a počet osob. Vstupenky si poté vyzvednete na místě v den konání koncertu od 19 do 19.30 hodin.

Valentines Day party

Kdy: Pátek 11. února od 21.00 hodin

Kde: Hudební klub Attic Litvínov

Valentýnská DJ party, při kterou se představí dvojice Mr. JP a DJ Rico.

Pojďte pane, budeme si hrát

Kdy: Sobota 12. února od 10.00 a od 17.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Potkali se jednou dva medvědi. Ten větší je světem protřelý a mazaný, menší naivní, nechávající se vždy znovu a znovu napálit, ale přesto si spolu náramně rozumí.

Začarovaný les

Kdy: Sobota 12. února od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Pohádka plná písniček a legrace o tom, že na světě nejsme sami. Do lesa, kde bydlí lesní zvířátka se nastěhují dva draci, kteří nikdy neslyšeli slovo pořádek. Naštěstí se v lese objeví pandí mládě, které uteklo ze zoo a to všem ukáže, co s nepořádkem udělat.

Den sv. Valentýna v zámku Valdštejnů

Kdy: Pondělí 14. února od 14.00 do 18.30 hodin

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Budou oživlé prohlídky zámku s názvem Hledá se Valentýn aneb Zázraky lásky. Také srdeční dílničky pro děti i dospělé, valentýnský jarmáreček, valentýnský fotokoutek, jízdy kočárem po zámeckém parku a vyzdobené valentýnské nádvoří.

Světáci

Kdy: Pondělí 14. února od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Slavná komedie o partě fasádníků, ze kterých se téměř stanou gentlemani. Na motivy stejnojmenného filmu z roku 1969 režiséra Zdeňka Podskalského.

Zimní stezka se SVČ Most

Kdy: Do 27. února

Kde: V areálu Benedikt v Mostě

Hra s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích je vhodná pro děti ve věku 2 – 5 let v doprovodu rodičů. Za splnění úkolů čeká děti v recepci SVČ Most sladká odměna.

The Most Café ukazuje obrazy Veroniky Šulcové

Kdy: Do 12. března

Kde: The Most Café v Mostě

Kavárna v centru města The Most Café pokračuje v cyklu malířských výstav i v novém roce. Výtvarnice Veronika Šulcová tady na vernisáži v sobotu 29. ledna od 16.00 hodin představí své dílo s názvem V odraze, které provází sloganem: Naše emoce a pocity se odráží v zrcadle umění. Šulcové tvorba vystřídá na zdech kavárny obrazy Zdeňka Kratiny, který tady vystavoval naposledy. Obrazy budou v The Most Café k vidění do 12. března.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Abstract Impresionismus Renaty Lachmanové

Kdy: Od čtvrtka 10. února 16.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Výstavu obrazů Abstract Impresionismus představí jejich autorka, místní malířka a kreslířka Renata Lachmanová. Vystavené obrazy vznikly během posledních tří let, kdy se začala věnovat abstrakci a experimentovat s akrylem a vytvořila sérii obrazů, ve výrazných barvách, která je inspirována jejími emocemi a synthwave 80 let. Renata Lachmanová, rodačka z Litvínovska, věnuje se malbě a kresbě od útlého věku. Umění se stalo jejím hobby a věnovala se mu i při studiu střední uměleckoprůmyslové školy v oboru malíře skla a skláře. Ponorka má ve čtvrtek otevřeno už od 16.00 hodin a autorka vás výstavou provede po 17.00 hodině.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.