Vánoční trhy v centru Mostu

Kdy: do 22. prosince

Kde: 1. náměstí v Mostě

Proč přijít: K jedenácti prodejním stánkům přibylo od čtvrtka 3. prosince dalších sedm a zvětšily se rozestupy mezi nimi. Bohužel rozšířený sortiment se díky vládním nařízením od středy opět snížil o jídlo sebou a alkohol.

Bleší trhy v areálu Baníku Souš

Kdy: sobota 12. prosince 6 – 12 hodin

Kde: areál Baníku Souš

Proč přijít: Sobotní bleší trhy v areálu Baníku Souš se opět uskuteční v sobotu 12. prosince. Objevte mnoho zajímavého zboží, výrobků a pokladů nabízených prodejci z blízkého i dalekého okolí. Výhodně nakoupit, potěšit sebe, nebo své blízké. Stále platí: Zakryté horní cesty dýchací, rozestupy min. 2 m, rozestupy mezi stánky 4 m a každý stánek musí mít desinfekci. Je zakázáno prodávat alkoholické nápoje (usnesení č. 1290 s platností od 9. prosince).

Vánoční příběh u jezera Most

Kdy: do 31. prosince

Kde: u jezera Most

Středisko volného času v Mostě, které letos slaví deset let existence, připravilo pro zájemce adventní procházku u jezera Most. Vánoční příběh, jak je akce nazvána, začal včera a potrvá až do 31. prosince. Jedná se o volnočasovou aktivitu pro rodiče s dětmi, spojenou s plněním deseti úkolů, které připomínají zvyky a tradice českých Vánoc. Projděte celou stezku pod dětským hřištěm, vytvořte obrázek, vyfoťte ho a pošlete na e-mail pulgrova@svc-most.cz nejpozději do 31. prosince. V SVČ na vás čeká malá odměna.

Příběh starého Mostu

Kdy: do 27. ledna 2021

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Výstava je věnována památce historičky Heide Mannlové Rakové (1941–2000), která svůj život zasvětila poznání a záchraně kulturního dědictví Mostu a Mostecka. Výstavu pořádají Oblastní muzeum a galerie v Mostě s Ústeckým krajem za finanční podpory Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, jako výstup projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, r. č. 100289027, a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Výstava tak opětovně po více jak dvaceti letech zpřístupňuje veřejnosti sbírku výtvarného umění, s jejíž pomocí má přiblížit podobu starého Mostu a jeho umělecké a stavební hodnoty. Autorka a kurátorka výstavy: Jitka Šrejberová. Výtvarné řešení výstavy: Pavel Koch.

Ptačí stavitelé

Kdy: do 28. února 2021

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Proč přijít: Přírodovědné oddělení Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. připravilo výstavu ptačích hnízd a kolébek. Svět ptáků láká lidskou zvídavost odnepaměti. Jejich úžasná schopnost létat, zajímavé tvary, pestré zbarvení… V neposlední řadě pozoruhodné životní projevy, kde asi nejvíc obdivujeme jejich rodičovskou péči. Ta je těsně spjata se stavbou a využitím hnízd. Každý druh ptáka má své typické hnízdo, i když některé stavby příbuzných taxonů se mohou podobat. Na výstavě jsou k vidění hnízda většinou hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Můžeme vidět složitou stavbu moudivláčka, chmýřím měkce vystlanou misku stehlíka, hliněný výtvor vlaštovky a mnohá jiná. Kurátorem výstavy je ornitolog Jaroslav Bažant.

Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vánoce po celý rok

Kdy: do listopadu 2021

Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově

Proč přijít: Obměněná výstava vánočně ozdobených stromků a vánočních dekorací. Vystavující: Tereza Komárková, Petra Hanáková, Věra a Lenka Drengubákovy, Lenka a Ivana Paulovičovy, Anna Kropáčková, Lenka Fílová, Monika Tvrzníková, Kateřina Rybová, Hana Fejfar, Karolína Stráníková, Dáša Wohanková, Andrea Traganová, Roman Kubec, Dekor.perník Litvínov, Klub krajkářek Herdulky, Patchwork klub Litvínov, RAUTIS, a. s. Poniklá.

Hrad Hněvín

Kdy: po celý rok

Kde: nad městem Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti kvůli vyhlášeným opatřením zavřená. Pozor, v současnosti v areálu probíhají opravy!

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Salesiova výšina je za humny okresu

Kdy: celoročně přístupná

Kde: poblíž města Osek v lese

Proč přijít: Salesiova výšina je skalní útvar nedaleko města Osek v teplickém okrese, tedy lidově řečeno těsně za humny okresu Most. S nadmořskou výškou 422 m je zároveň nejvyšší vrchol geomorfologického celku Mostecká pánev. Od 29. srpna 1986 je chráněna jako přírodní památka. Název výšiny připomíná Salesia Krügnera, který byl v letech 1834 – 1842 opatem oseckého kláštera a velkým milovníkem krušnohorské přírody.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Tip na knihu: Pivař a blondýna

Kdo: Ladislav Jakl a Daniela Kovářová

Kde: nakladatelství Bondy, 2020

Napjatě očekávaná kniha sezony se konečně objevuje na pultech knihkupectví. Zkušený pivní odborník a pivní nováček. Přísný učitel a svědomitá žačka. Tak se dají vystihnout role spoluautorů knihy Pivař a Blondýna – Ladislava Jakla a Daniely Kovářové. Tenhle zdánlivě nesourodý mix dává knize zcela originální podobu, výjimečnou v rámci celé bohaté pivní literatury. V knize čtenář najde nejen množství informací a rad, ale také vyprávěcí a výkladový styl, díky kterému může do tajemných pivních světů bez obav vstoupit i každá nezasvěcená „blondýna“.

Tip na knihu: V zajetí klamu

Kdo: Suzy K Quin

Kde: vydavatelství Katoo

Jak daleko je člověk ochoten zajít, aby ochránil své dítě? To je hlavní otázka knihy V zajetí klamu od Suzy K Quinn. Pro rozvedenou Lizzy Rileyovou znamená přestup jejího osmiletého syna Toma na místní akademii nový začátek. Lizzie má pocit, že škola s tak skvělou reputací a vynikajícími výsledky bude pro jejího syna to pravé. Jenže na téhle škole je něco zvláštního. Rodičům není povolen vstup na školní pozemky, na oknech jsou namontované mříže a ředitelovo chování je značně znepokojivé. Kvůli tomu vyvstávají další otázky…

Tip na hru: Jízdenky prosím! Evropa

Kdy: ve volném čase s rodinou

Kde: ADC Blackfire

Veleúspěšná hra o stavbě železnic po celé Evropě. Jízdenky, prosím! postaví hráče do rolí stavitelů železničních tratí v Evropě – čím rozrostlejší vlakovou síť vybudují, tím blíže se dostanou k vítězství. Je pokračováním deskové hry Ticket to Ride. Oproti svému předchůdci se hráči přenáší do Evropy na přelomu 19. a 20. století, kde budování železniční sítě komplikuje množství horských masivů a členitost mořských břehů, kdy je občas výhodnější vodní masu překlepnout než ji složitě objíždět. Kromě nového herního plánu s mapou Evropy je hra obohacena o několik nových prvků.

Tip na hru: Osadníci z Katanu, vybudujte vlastní město

Kdy: ve volném čase s přáteli nebo rodinou

Kde: vydavatelství Albi

Pokud se doma nudíte zkuste si zahrát nějakou deskovou hru. Osadníci z Katanu je hra nenáročná na naučení, ale se spoustou možností pro strategii. Hra vás přenese na neosídlený ostrov, kde je jen na vás začít budovat svou vlastní vesnici. Na vás a na dalších osadnících. Směňujte rudu, vlnu, cihly, dřevo a další suroviny. Vybudujte to největší město.