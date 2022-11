Lucerničky na Resslu

Kdy: Pátek 11. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Na Resslu v Mostě

Další procházku s lucernami a lampiony připravuje Středisko volného času v Mostě. Vychází v pátek 11. listopadu od 16.00 hodin na Resslu. Děti čekají úkoly a opékání buřtů.

Rozsvícení vánočního stromu v Centralu

Kdy: Pátek 11. listopadu od 17.00 hodin

Kde: OC Central v Mostě

V pátek 11. listopadu v 17.00 hodin jsou všichni, kdo už se nemohou dočkat vánočního času, ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu a výzdoby nákupního centra Central Most za účasti primátora města Mostu Jana Paparegy. Pro děti bude samozřejmě připraven zajímavý doprovodný program a malování na obličej, pro dospělé zase ochutnávka svařáku.

Společenstvo vlastníků

Kdy: Pátek 11. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 200 a 220 korun

Nekompromisní konverzační komedie o jedné zdánlivě rutinní schůzce vlastníků bytových jednotek.

Pět kapel, rock, bigbít i punk v Rokáči

Kdy: Pátek 11. a sobota 12. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

V mosteckém Rokáči Vinohrady je připraven víkend nabitý skvělou muzikou. Během pátku a soboty vystoupí celkem pět kapel s pestrým žánrovým zaměřením. V pátek to budou Sandra a její Vembloudi, Velryba a Dependence. V sobotu pak Not The Ones, punk z Berlína a Legalizace.

Sev.en Hockey Cup 2022

Kdy: Sobota 12. listopadu od 9.00 hodin

Kde: Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově

Tradiční hokejový turnaj talentované mládeže startuje na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově v sobotu 12. listopadu. První zápas se hraje od 9.00 hodin. Sůavnstní zahájení turnaje se uskuteční od 10.15 hodin. Turnaje se zúčastní týmu HC Litvínov, Berani PSG Zlín, Dynamo Pardubice a Rytiři Kladno. Turnaj bude zakončen v 17.30 hodin.

Žižla a Pižla aneb Život s kostkou

Kdy. Sobota 12. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Vydejte se s Žižlou a Pižlou na dobrodružnou vývojovou cestu virtuálním světem! Jak se hrály počítačové hry dříve a jak se hrají teď? Kolikrát je třeba zmáčknout mezerník, než přemůžete draka? A je virtuální realita opravdu lepší než skutečnost?

Svatomartinská vína v Citadele

Kdy: Sobota 12. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Ochutnávka svatomartinských vín, bude v litvínovské Citadele. Začíná 12. listopadu v 18.00 hodin a dvacítku vín doproví živá hudba.

Na oslavě výročí litvínovských big bandů bude Dasha a Smigmator

Kdy: Sobota 12. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Citadela Litvínov

Litvínovské big bandy budou v sobotu 12. listopadu slavit. North Big Band si připomene 30 let od svého založení a Junior Big Band o deset méně, tedy 20 let od svého vzniku. Obě formace připravily koncertní putování historií a po přestávce přivítají vzácné hosty, kterými budou zpěvačka Dasha a zpěvák Jan Smigmator. Koncert v litvínovské Citadele začne v 19 hodin.

Baron Prášil

Kdy: Sobota 12. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 220 korun

Slavná a zaručeně pravdivá vyprávění Barona Prášila v kabaretně laděné inscenaci.

Bloody Tide vol.1: Tři metalové kapely v sobotu v Ponorce

Kdy: Sobota 12. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Metal v Ponorce! Na metalový koncert můžete přijít do Hudebního klubu Ponorka - Litvínov v sobotu 12. listopadu 2022. Akci pořádá a samozřejmě vystoupí mostecká thrash kapela Sixth Dimension. A aby na to nebyli sami, pozvali si kladenskou thrash úderku Comander a kolínskou death metalovou kapelu Sectesy. Přijďte si užít tvrdou muziku a hlavně sobotní večer právě do Ponorky. Klub je v sobotu otevřený od 18.00 hodin a první kapela spustí kdykoliv po dvacáté hodině. Vstupné bude.

Den válečných veteránů

Kdy: Sobota 13. listopadu od 14.00 hodin

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

Tradiční akce, která zakončuje muzejní sezonu v expozici Mezinárodního památníku obětem II. světové války v Mostě, Den válečných veteránů, se letos uskuteční v neděli 13. listopadu od 14.00 hodin. Bude prezentace Armády ČR, historická vojenská technika, netradiční a velice zajímavý fotokoutek jako překvapení. Dojde také na odhalení lavičky Bohumila Tvrdého, válečného letce RAF a rodáka z Mostu.

Imaginárium bratří Formanů bylo prodlouženo

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Zámek Valdštejnů v Litvínově

Dobrá zpráva pro návštěvníky výstavy Imaginárium bratří Formanů a jejich přátel, kterou je možné navštívit v zámku Valdštejnů v Litvínově. Výstava byla prodloužena do 31. prosince. Přijďte si pohrát! Imaginárium můžete v litvínovském zámku navštívit od úterý do neděle v časech: 9.00, 10.30, 13 a 15.30 hodin. Prohlídky si rezervujte na tel. čísle 603 151 600. Kdo si hraje, nezlobí!

Výstava obrazů Kateřiny Borecké

Kdy: Do 31. března 2023

Kde: Kulturní zařízení v Meziboří

Až do konce měsíce března roku 2023 je k vidění v kulturním zařízení města Meziboří na Okružní ulici č.p. 343 výstava obrazů malovaných a kreslených Kateřinou Boreckou. Výstava je přístupná v provozní době městské knihovny Meziboří. Kateřina Borecká nejen maluje a kreslí, ale tvoří také kamenomalbu, tedy maluje obrázky na kamínky. Věnuje se také malbě v digitální podobě na leteckou tematiku pro firmu Eduard. Malby tvoří pomocí tabletu Wacom Cintiq 22. Malby jsou na přebalech produktů, tedy modelů plastikových stavebnic.

Westonia, renesanční sapfó a její doba

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové – Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwardy Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte se více o jejím vztahu k jejímu nevlastnímu otci Edwardu Kelleymu i našemu městu Most. Výstava se také pokouší vyvrátit řadu mýtů, které se k postavám Edwarda Kelleyho a Vestonie váží. Část výstavy je věnována i podporovateli Vestonie - mosteckému rodákovi Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka, zvanému Pontanus, který byl významnou osobností rudolfínských Čech, katolickým hodnostářem a vynikajícím humanistickým literátem. Představen je i další významný mostecký rodák, jezuita a pedagog Jakub Spanmüller Pontanus. Návštěvníci se také krátce seznámí s renesanční kulturou na Mostecku, s ukázkami renesančního užitného umění a předměty denní potřeby, které pochází ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě a dalších institucí i soukromých osob. Výstava a komentovaná prohlídka budou součástí letošního Dne Edwarda Kelleyho v Mostě a podzimního přednáškového cyklu. Výstava potrvá do 31. prosince.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: Mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.