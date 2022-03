Přespání v kulturní domě

Kdy: Pátek 11. března od 18.00 hodin

Kde: Kulturní dům Horní Jiřetín

Akce je určena pro děti školou povinné od 1. do 9. třídy. Pořádá oddíl Výrečkové Horní Jiřetín. Přebírání dětí v pátek od 18.00 do 19.00 hodin. Konce v sobotu 12. března ve 14.00 hodin. Symbolický poplatek 50 korun. Sebou spacák, karimatku, pyžamo, hygienické potřeby, sportovní oblečení na druhý den a dobrou náladu.

Rockový víkend v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 11. března a sobota 12. března

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady

Mostecký hudební spolek připravil na nastávající víkend další nálož výborné živé muziky. V pátek 11. března zavítá do mosteckého Rokáče Vinohrady Frankie, Paul a John, v sobotu 12. března se pak návštěvníci mohou těšit na vystoupení mostecké formace Bourbon Acoustic. V obou případech se začíná ve 20 hodin.

Dwraf SoundSystem v Ponorce

Kdy: Pátek 11. března od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Pátek 11. března bude v Hudebním klubu Ponorka - Litvínov patřit „technu z polí a luk“. Další ze svých mejdanů v našem podzemí připravuje parta Dwarf SoundSystem. Opět se můžete těšit na trpasličí zvuk i světla a hlavně intenzivní mejdan! Minulá akce Dwarfů v litvínovském podzemním klubu byla opravdu mocná. Přijďte tancovat, než k nám vlítnou!

Podkrušnohorská bruslička

Kdy: Neděle 13. března po celý den

Kde: Spodní zimní stadion v Litvínově

Oddíl krasobruslení HC Litvínov, sportovní spolek, pořádá již tradiční a velmi oblíbený krasobruslařský závod, a to již XI. ročník závodu Podkrušnohorské Brusličky. Závodit se bude v 8 soutěžních kategoriích. Závod je pořádán v rámci mezioddílového závodu pro kategorie: přípravka I., II., III., přípravka Adult. Projekt bruslička pro kategorie: juniorky B, C, žačky B, C, žačky mladší B, C, žačky nejmladší B, C. Závodit se bude celý den na spodním zimním stadionu. Zúčastní se ho 115 závodníků z 30 oddílu z celé republiky.

Pohádkový karneval pro děti

Kdy: Sobota 12. března od 16.00 do 18.00 hodin

Kde: Sál kulturního domu v Louce u Litvínova

Zábavné odpoledne pro děti. Vstup pouze s maskou a zdarma. Nejlepší masky budou oceněny.

Loupežník Rumcajs

Kdy: Sobota 12. března od 16.00 hodin

Kde: Docela velké divadlo v Litvínově

Slavnou pohádku u známém jičínském ševci pro DVD Litvínov zdramatizovala Jana Galinová. Hudba a texty Jan Turek. V režii Jurije Galina a výpravě Sylvy Prchlíkové hraje celé Docela velké divadlo Litvínov.

Maškarní rej U Žižky

Kdy: Sobota 12. března od 21.00 hodin

Kde: Pivnice U Žižky v Mostě

Taneční zábava v mostecké pivnici U Žižky. Nejlepší masku čeká výhra. K tanci a poslechu bude hrát kapela Promile. Nevíte-li si rady jaký zvolit kostým, má kapela na facebookové stránce foto album "Kostýmová inspirace".

Mucha v litvínovské Ponorce

Kdy: Sobota 12. března od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka v Litvínově

Kapela Mucha potřetí v Ponorce (a asi po čtvrté v okresu na severu)! Po dvanácti porodech a padesáti prodělaných mutacích netopýří nemoci se v sobotu 12. března vrací do Hudebního klubu Ponorka - Litvínov skvělá kapela Mucha a to v nejlepší dosavadní kundici, aby litvínovskému publiku představila svou čtvrtou desku Tos posrals v rámci jarní šňůry OSPOD Tour!

Pohádky v mostecké knihovně

Kdy: Sobota 12. března od 10.00 hodin

Kde: Městská knihovna v Mostě

Městská knihovna v Mostě připravila pro nejmenší návštěvníky na měsíc březen dvě promítání pohádek. Tou první bude pásmo, které knihovna představí v sobotu 12. března od 10 hodin. Děti se mohou těšit na Rákosníčka, loupežníka Rumcajse, Krkonošské pohádky, Křemílka a Vochomůrku nebo pohádku O zvířátkách pana Krbce.

XXVII. Divadelní ples

Kdy: Sobota 12. března od 20.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Městské divadlo v Mostě se chystá na ples. Ten bude již 27. v pořadí a opět se uskuteční v I. i v II. foyeru divadla. Po dvouleté odmlce to konečně vyjde. Již tradičně se počítá s tím, že na divadelním plese nebývá o zábavu nouze, už jenom pro to, že jej pořádají divadelníci. Večerem bude po celou dobu provázet dvojice Otto Liška a Veronika Týcová. K tanci a poslechu pak bude vyhrávat Miniband Petra Ernsta. Vstupenky není možné rezervovat on-line, ale pouze zakoupit osobně.

Zábavný koncert Festivalového orchestru Petra Macka

Kdy: Pondělí 14. března od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Svět evergreenů, populárních melodií, šlágrů a hudebních lahůdek našich i světových skladatelů. Účinkují sólisté hudebních divadel: Lucie Víšková, Michaela Horká, Martin Růža, Richard Pekárek, Bohuš Matuš. Dirigent Martin Peschík.

Dobrodružství tučňáků aneb O polární záři a jiných zázracích

Kdy: Sobota 12. března od 10.00 hodin

Kde: Divadlo rozmanitostí v Mostě

Divadlo rozmanitostí v Mostě uvede v sobotu 12. března od 10 hodin pohádku pro děti Dobrodružství tučňáků aneb O polární záři a jiných zázracích. Tučňáci jsou kulatí, kolébaví a nemotorní. Mají rádi ryby, sníh a led, na kterém se mohou klouzat. Určitě ale nemají vůbec rádi změny. Přesto či právě proto se čas od času nějaký ten tučňák vydá na dobrodružnou výpravu.

Bleší trhy v Mostě

Kdy: Od 5. března každou sobotu od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Mostecké bleší trhy se otevírají po zimní pauze Od 5. března každou sobotu na Baníku Souši, veškeré info na facebooku a www.antiktrhy.cz. Tradiční mostecké bleší trhy se konají celoročně od 5.30 do 12.00 hodin ve sportovním areálu TJ Baník Souš – Most v ulici Zdeňka Fibicha 282 (za Neprakta klubem).

Hans Kudlich osvoboditel sedláků

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo výstavu s názvem Hans Kudlich – osvoboditel sedláků. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 3. března od 17 hodin. Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848 – 49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a hlavně předkladatel zákona o zrušení roboty, který je proto právem považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe. Pro jeho úsilí na zrušení roboty mu začali obyvatelé Českého království a nejen jeho, stavět pomníky na paměť jeho skutků. Kromě toho byly jeho jménem pojmenovávány turistické rozhledny. Mnohé z památníků a rozhleden již dnes nestojí, proto i tato výstava se snaží o připomenutí jeho osobnosti. Výstava je česko – německá a tvoří ji 25 panelů. Do současné doby byla výstava představena na desítkách míst v České republice, Rakousku a Německu. Putovní výstava byla zhotovena Oblastním muzeem v Chomutově ve spolupráci se Spolkem přátel Hanse Kudlicha e. V. Výstava potrvá od 4. března do 30. dubna.

Fotografická soutěž Vzácná voda

Kdy: Do 22. března

Kde: Centrum ekologické výchovy Viana

Centrum ekologické výchovy Viana při Schole Humanitas v Litvínově vyhlašuje při příležitosti Světového dne vody 21. ročník fotografické soutěže s názvem Vzácná voda. Uzávěrka soutěže: 22. března. Soutěžní snímky ve formátu 15 x 21 nebo 30 x 40 je možné posílat na adresu: Centrum ekologické výchovy Viana, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov. Tel 476 111 226.

Lyžování ve Sport areálu Klíny

Kdy: Dokud dovolí počasí

Kde: Sport areál Klíny

V provozu je vlek a sjezdovka Poma. Po lyžovačce je možné skočit do Mammut baru třeba na výbornou bílou čokoládu. A pokud nestíháte přes den, vyzkoušejte večerní lyžování, které probíhá každý den.

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Od 1. března

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Lidice

Kdy: Do 16. dubna

Kde: ZUŠ Moskevská v Mostě

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2021 opět zavítala do Mostu. Vernisáž se uskutečnila 2. března od 17 hodin v . ZUŠ Most - Základní umělecká škola, Moskevská 13, Most. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je jedna z největších světových dětských výstav. ZUŠ Moskevská dlouhodobě spolupracuje s touto prestižní výstavou a každý rok část výstavy hostí ve své budově. Právě proto připravila výstavu z výběru 49. ročníku, který svým tématem vzdává poctu Karlu Čapkovi. Je tomu více jak 100 let, kdy tento český spisovatel poprvé použit slovo robot ve své hře R.U.R.

„Roboty“ najdete ve výstavní síni v hojném množství do 16. dubna.

Tibor Červeňák – Doteky

Kdy: Do 8. května

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě představuje v galerijních prostorách výstavu obrazů malíře Tibora Červeňáka. Rodák z Hranic na Moravě žil téměř dvacet let ve Velké Británii, kde absolvoval prestižní uměleckou vysokou školu v Londýně Chelsea College of Arts. V současné době žije a tvoří v Praze. Jeho dílo je zastoupené v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. Výstava potrvá do 8. května.

The Most Café ukazuje obrazy Veroniky Šulcové

Kdy: Do 12. března

Kde: The Most Café v Mostě

Kavárna v centru města The Most Café pokračuje v cyklu malířských výstav i v novém roce. Výtvarnice Veronika Šulcová tady na vernisáži v sobotu 29. ledna od 16.00 hodin představí své dílo s názvem V odraze, které provází sloganem: Naše emoce a pocity se odráží v zrcadle umění. Šulcové tvorba vystřídá na zdech kavárny obrazy Zdeňka Kratiny, který tady vystavoval naposledy. Obrazy budou v The Most Café k vidění do 12. března.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.