10. závod dračích lodí na Matyldě Kdy: Pátek 10. a sobota 11. června Kde: U vodná nádrže Matylda v Mostě Program: Pátek 10. června - Od 9 do 11 hodin Letní radovánky s Divadlem Bezevšeho + soutěže pro děti přichystané SVČ v Mostě. Od 9.30 do 13 hodin – Závod školních posádek. Od 16 do 20.40 hodin – Tréninky posádek závodících při sobotním klání. Od 18.45 hodin otevře velkolepou párty taneční skupina The F.A.C.T. a zakončí DJ Piškot. Dále vystoupí Kateřina Rousová a Pavel Houfek, Natáie Kurachová, Black Alert a Beatles revival. Kolem 22. hodiny se bude probouzet drak a vše vyvrcholí ohňostrojem. Sobota 11. června - V 10 hodin odstartuje 10. závod dračích lodí a pro rodiny s dětmi připravila komořanská teplárna obří Komořanské dětské hry. Po celý den bude připraven bohatý doprovodná program, spousta stánků, kolotoče pro děti, airsoft, koně.

Noc otevřených kostelů v Českém Jiřetíně

Kdy: Pátek 10. června od 18.00 hodin

Kde: Kostel Jana Křtitele v Českém Jiřetíně

Od 18.00 hodin začne volná prohlídka kostela a v 19.00 hodin pak koncert kapel Luboš Tráník a Nikol Popelková a Bob a bobci.

Galavečer tanečního studia Demi Dance

Kdy: Pátek 10. června od 17.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Mostě

Slavnostní galavečer tanečního studia Demi Dance na velké scéně Městského divadla v Mostě. Jako host vystoupí žáci ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě. Vstupné: 100 Kč. Platba pouze v hotovosti.

12 let Ponorky: V pátek slaví koncertem

Kdy: Pátek 10. června od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Nadcházející víkend v hudebním klubu Ponorka Litvínov se bude slavit 12 let jeho existence. V pátek 10. června koncertem. Zahrát přijedou The Rocket Dogz, psychobilly - punková kapela z Prahy. Také takřka domácí punkrockoví Burning Steps a indie rockoví Sorry Holka z Teplic. K vidění budou fotografie z akcí v Ponorce. Zajištěno je občerstvení v latinskoamerickém stylu Mamarracha. Přijďte se s námi potkat a oslavit dvanácté výročí zahájení provozu tohoto litvínovského podzemního multifunkčního klubu. Klub otvírá v 18:00 a první kapela spustí, jak je v Ponorce dobrým zvykem, přesně v tu pravou chvíli, kdykoliv po osmé.

Definitivní Ententýk a Electra 5 v Rokáči Vinohrady

Kdy: Pátek 10. června od 20.00 hodin

Kde: Hudební klub Rokáč Vinohrady v Mostě

Mostecký hudební spolek připravil koncert dvou výjimečných hudebních formací. V pátek 10. června v mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí litvínovský Definitivní Ententýk a pražská alternative parta Electra 5. Definitivní Ententýk je osmičlenná ska úderka, která se se svými nástroji mazlí už nějakou tu dobu. Electra 5 je kapela složená z ostřílených muzikantů, autorská energická hudba postavená na rytmickém groovu, neotřelé kytaře a jemném vokálu s českými texty, které mapují duši v pandemické době. Dvě ženský, dva chlapi.

Jazzpárty v Citadele

Kdy: Pátek 10. června od 18.30 hodin

Kde: Společenský sál Citadely Litvínov

Základní umělecká škola v Litvínově pořádá přehlídku bandů a jazzových formací s názvem Jazzpárty. Ta začne od 18.30 hodin ve společenském sále Citadely Litvínov. Představí se Sax Band, Junior Big Band, Hambaeros, Coffeebreak a North Big Band.

Komořanské dětské hry

Kdy: Sobota 11. června od 10.00 hodin

Kde: U vodní nádrže Matylda v Mostě

O víkendu se na jezeře Matylda u Mostu konají 10. závody dračích lodí, do kterých se zapojují amatérské i profesionální posádky. Aby se v sobotu 11. června pobavily i návštěvníci, připravila pro ně opět teplárenská společnost zábavný dětský program, který začíná v 10.00 hodin.

Polívková olympiáda v Chudeříně

Kdy: Sobota 11. června od 14.30 hodin

Kde: Park v Chudeříně

Po nucené covidové pauze se opět koná oblíbený podnik, jehož pořadatelem je Spolek přátel historie Litvínovska. Letos již poosmé. Znovu se bude soupeřit ve vaření polévek.

12 let Ponorky: V sobotu slaví na techno a dnb party

Kdy: Sobota 11. června od 18.00 hodin

Kde: Hudební klub Ponorka Litvínov

Po páteční koncertní oslavě budeme v Hudebním klubu Ponorka - Litvínov pokračovat v oslavách dvanácti let existence klubu i v sobotu 11. června, tentokrát techno a dnb mejdanem. O program se postará techno Výroba Euforie a dramce naservíruje Basstrike Crew a jejich přátelé. Už od 18.00 se můžete těšit na techno stejdž venku před klubem v „bazénu“, kde stejně jako v pátek bude k dispozici latinskoamerický street food Mamarracha.

Osecká kytara

Kdy: Sobota 11. června od 15.00 hodin

Kde: Koupaliště v Oseku

Po třech letech se do sousedního Oseka vrací folkový festival. Koná se na oseckém koupališti v sobotu 11. června od 15.00 hodin. Zahrají kapely Žalost, Pepa Štross, CV Band, Petra Kavka a Sychronicita, Bob a Bobci a COP. Vstupné 100 korun, děti do 15 let a senioři polovinu, děti do 10 let zdarma.

Strašidla Krušných hor v Lesné

Kdy: Neděle 12. června od 13.00 hodin

Kde: Krušnohorský areál Lesná

Horský areál Lesná v Krušných horách se promění v Pohádkovou Lesnou. Děti v neděli 12. června čeká stezka po stanovištích se strašidly, úkoly, opékání buřtů, jízdy na koních a živá muzika. Prohlédnout si můžete i zdejší expozice. Akce startuje ve 13.00 hodin.

Dostihový den na hipodromu

Kdy: Neděle 12. června od 13.00 hodin

Kde: Dostihové závodiště Hipodrom Most

V neděli 12. června se na dostihovém závodišti v Mostě koná 40. Cena jezdectví společnosti Tipsport na vzdálenost 1400 metrů s dotací 150 tisíc korun. V rámci odpoledne se uskuteční dalších šest dostihů včetně dvou divácky atraktivních steeplechase a závody poníků. Začátek ve 13.00 hodin.

Sluha dvou pánů

Kdy: Pondělí 13. června od 20.00 hodin

Kde: Divadelní scéna na hradě Hněvín

Hra o deseti obrazech napsaná v duchu komedie dell´arte je postavena na bláznivě komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Truffaldino. A právě postava Truffaldina je příčina toho, že Sluha dvou pánů patří k nejoblíbenějším Goldoniho dramatickým dílům.

Expozice o II. světové válce zahajuje novou sezonu

Kdy: Úterý a čtvrtek 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, neděle 13.00 - 16.00 hodin

Kde: Mezinárodní památník obětem II. světové války v Mostě

Expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě, která se nachází v budově bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově zahájila novou muzejní sezonu. Dveře jsou pro návštěvníky otevřeny v úterý a ve čtvrtek vždy od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. V neděli od 13 do 16 hodin.

Ukradená stávka

Kdy: Do 30. října

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Nová výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Ta je prezentována formou komiksu a historickými fakty s dobovými předměty. Mostecká stávka se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Je věnována událostem z března až dubna 1932, a je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu, a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Výstava je edukační, součástí je program virtuální reality, který návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. (Objednávky edukačních vzdělávacích programů pro školy na e-mailu: kubelkova.o@omgm.cz). Výstava potrvá do 30. října. Vznikla za podpory statutárního města Mostu.

Muzeum Veteráni Litvínov

Kdy: Sezona Duben – září, otevřeno každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Muzeum Veteráni Litvínov

Další sezonu zahajuje muzeum automobilů a dopravních prostředků v Litvínově. Chybět samozřejmě nemůže ani otevření oblíbeného selského dvorečku se zvířátky.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kdy: Úterý – neděle od 9.00 do 16.00 hodin (1. - 31. května)

Kde: Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Po kolejích převezený gotický skvost. Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm i jeho okolí restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinnesových rekordů tisíciletí.

Zámek Jezeří

Kdy: Úterý – neděle od 10.00 do 16.00 hodin (1. 5. - 30. 6.)

Kde: Zámek Jezeří

Zámek na rozhraní dvou světů. Zámek Jezeří patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Hrad z jezera (de Lacu), jinak i Eisenberg shlížel ze svahu Krušných hor již od 14. století, postupem času byl přestavěn na renesanční a nakonec barokní zámek, jak jej známe nyní. Tuto barokní podobu mu vtiskli Lobkowiczové, pro které se Jezeří stalo jedním z nejvýznamnějších reprezentativních sídel.

Bleší trhy v Mostě

Kdy: Od 5. března každou sobotu od 5.30 do 12.00 hodin

Kde: Areál Baníku Souš v Mostě

Mostecké bleší trhy se otevírají po zimní pauze Od 5. března každou sobotu na Baníku Souši, veškeré info na facebooku a www.antiktrhy.cz. Tradiční mostecké bleší trhy se konají celoročně od 5.30 do 12.00 hodin ve sportovním areálu TJ Baník Souš – Most v ulici Zdeňka Fibicha 282 (za Neprakta klubem).

Podkrušnohorské technické muzeum

Kdy: Od 1. března od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Areál bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech

Podkrušnohorské technické muzeum již má otevřeno! Pokud je chcete navštívit, jste vítáni od úterý do neděle v čase 9.00 – 15.00 hodin. A pokud patříte mezi školní kolektivy, které k nám plánují návštěvu, určitě se neváhejte ozvat na telefonní číslo +420 601 338 197 nebo na email dernerovahanka@gmail.com, termíny se začínají plnit.

Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Kdy: Do 30. června

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo pro příznivce přírodovědy výstavu s názvem Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici přišla. Na 50 fotografických panelech se návštěvníci dozvědí o životě vydry, jejích potřebách a rozšíření, ale i o problémech, které ji dosud stále ohrožují. Prostřednictvím mnoha preparátů se seznámí také s vodními živočichy, kteří s vydrou žijí v řekách, potocích i na březích rybníků a tůní. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. února od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka k jezeru Most

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Most

Nejen v létě je velkým lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. To má své kouzlo i v zimě. Ani na začátku nového roku tomu není jinak. Najděte si chvilku a vyrazte k jezeru na krátkou romantickou novoroční procházku. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Výstup na vrch Loučná

Kdy: Přístupný celoročně

Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou

Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta

Kdy: přístupná celoročně

Kde: Z Meziboří do Litvínova a zpět

Po celý rok je možné vyjít si na naučnou stezku Tesařovy cesty, která má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: Celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Jeřabina

Kdy: Celoročně přístupná

Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky

Za kolik: bez vstupného

Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.